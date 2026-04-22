Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Κόσμος 22 Απριλίου 2026, 17:12

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται ακόμη μία φορά σε όπλο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Μετά το παζάρι ανάμεσα στο Κίεβο και τη Βουδαπέστη, για το δάνειο των 90 δισ. ευρώ, τώρα η Ρωσία σχεδιάζει να σταματήσει τη ροή πετρελαίου του Καζακστάν προς τη Γερμανία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ. Γεγονός που επιδεινώνει την προμήθεια της αγοράς –κυρίως στη Γερμανία- με καύσιμα. To γεγονός επιβεβαίωσε και το γερμανικό υπουργείο Ενέργειας.

Αν κοπεί η ροή πετρελαίου στη Γερμανία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, απειλεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του διυλιστηρίου PCK, που προμηθεύει σχεδόν όλη τη βενζίνη και τα καύσιμα θέρμανσης του Βερολίνου.

Το διυλιστήριο PCK βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βερολίνου. Είναι πάνω στη γραμμή του αγωγού Ντρούζμπα. Προμηθεύει το 90% της βενζίνης, της κηροζίνης και των καυσίμων θέρμανσης στην γερμανική πρωτεύουσα, το αεροδρόμιό της και την γύρω περιοχή.


Το διυλιστήριο αυτό ανήκε κανονικά στη ρωσική Rosneft. Οι δραστηριότητές του όμως έχουν περιέλθει, μέσω κατάσχεσης, σε κρατικό έλεγχο από το γερμανικό κράτος μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Μπορείτε και χωρίς ρωσικό πετρέλαιο»

Επιβεβαιώνοντας την απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε ότι εκτρέπονται οι προμήθειες πετρελαίου από το Καζακστάν που προορίζονταν προηγουμένως για την Γερμανία προς άλλες κατευθύνσεις. Η εκτροπή αρχίζει από την 1η Μαΐου.

Ο Νόβακ είπε ότι η υλικοτεχνική αυτή αλλαγή έγινε λόγω «τεχνικών δυνατοτήτων» και έχει συμφωνηθεί με το Καζακστάν.

«Οι Γερμανοί έχουν εγκαταλείψει το ρωσικό πετρέλαιο, άρα τα πάνε καλά», πρόσθεσε ο Νόβακ σχετικά με την απόφαση της Ευρώπης να μειώσει τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία.

Η ενέργεια ως όπλο

Μόλις μερικούς μήνες πριν, ρωσικό πλήγμα στο κομμάτι του αγωγού Ντρούζμπα που βρίσκεται στην Ουκρανία έγινε η αφορμή για σφοδρή αντιπαράθεση. Ανάμεσα στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, από τη μία πλευρά, και την Ουκρανία από την άλλη. Πλέον, η απόφαση του απερχόμενου Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν, να άρει το βέτο για το δάνειο για το Κίεβο, αποκαθιστά τον εφοδιασμό των δύο χωρών με ρωσική ενέργεια.

Τώρα, η Ρωσία τον αξιοποιεί για να μετατρέψει τις εξαγωγές ενέργειας στην Ευρώπη σε όπλο εναντίον της Ευρώπης.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος του Καζακστάν, μιλώντας στους Financial Times, δήλωσε ότι η κίνηση για τη διακοπή της ροής πετρελαίου από τη χώρα τον επόμενο μήνα είχε ως κύριο στόχο να ασκήσει πίεση στην ΕΕ. Κυρίως στη Γερμανία, τον μεγαλύτερο προμηθευτή όπλων στο Κίεβο.

«Κάθε μήνα, η Μόσχα στέλνει στο Καζακστάν ένα πρόγραμμα παραδόσεων πετρελαίου μέσω Ρωσίας. Στο πρόγραμμα για τον Μάιο, ο Ντρούζμπα δεν συμπεριελήφθη», δήλωσε ο αξιωματούχος. Η απόφαση αυτή δεν είναι σοβαρό ζήτημα για το Καζακστάν, εξήγησε, επειδή οι εξαγωγές μέσω αυτής της διαδρομής ήταν σχετικά χαμηλές.

Το διυλιστήριο PCK βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο αργό πετρέλαιο του Καζακστάν από το 2022.

Εν αναμονή επίσημης ανακοίνωσης

Ο υπουργός Ενέργειας του Καζακστάν, Γερλάν Ακενζένοφ, δήλωσε σε συνέδριο για την ενέργεια στην πρωτεύουσα Αστάνα ότι η Ρωσία δεν είχε συμπεριλάβει τους όγκους του αγωγού Ντρούζμπα στο μηνιαίο πρόγραμμα προμηθειών που αποστέλλονται στο Καζακστάν. Ωστόσο, τόνισε, η Αστάνα δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη προειδοποίηση από το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τον Καζάκο υπουργό Ενέργειας, η διακοπή θα μπορούσε να οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα. Προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον Ντρούζμπα μετά από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

Το Καζακστάν άρχισε να εξάγει πετρέλαιο μέσω του αγωγού Ντρούζμπα το 2023. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η πρωτοβουλία προωθήθηκε από τη Μόσχα, η οποία ήλπιζε να διατηρήσει την επιρροή του στο γερμανικό διυλιστήριο. Και με τον τρόπο αυτό να διασφαλίσει τη λειτουργία του μέχρι η Ρωσία να έχει τελικά την ευκαιρία να ανακτήσει τον έλεγχό του.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο Κρίστιαν Γκιόρκε, βουλευτής του κόμματος της Αριστεράς (Die Linke) στη Γερμανία, επισήμανε: «Αυτή είναι μια σοβαρή, πράγματι δραματική, κατάσταση για το διυλιστήριο PCK και τον ενεργειακό εφοδιασμό μεγάλων τμημάτων της Γερμανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν εκμεταλλεύεται την κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια και το υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει. Ωστόσο, αναφέρουν οι Financial Times, πρόσωπο μέσα στο διυλιστήριο PCK επιβεβαίωσε ότι δεν θα λάβουν προμήθειες από τον αγωγό.

Διακοπή προμήθειας ρωσικής ενέργειας

Η Μόσχα σταμάτησε τις προμήθειες φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω του αγωγού Nord Stream το 2022. Και σε τακτικά διαστήματα επαναλαμβάνει τις απειλές για διακοπή των εναπομενουσών προμηθειών υδρογονανθράκων προς την Ευρώπη. Η ΕΕ από την πλευρά της λαμβάνει διαρκώς μέτρα για να αποδεσμευθεί πλήρως από τη ρωσική ενέργεια.

Τον Μάρτιο, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να «διερευνήσει τη σκοπιμότητα» της διακοπής του ενεργειακού εφοδιασμού προς την ευρωπαϊκή αγορά πριν η ΕΕ «μας κλείσει την πόρτα στα μούτρα».

Το διυλιστήριο PCK, στον αγωγό Ντρούζμπα, ήταν κληρονομιά της ενεργειακής εξάρτησης της Γερμανίας από τη Ρωσία. Από την έναρξη του πολέμου βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς ήταν σαφές ότι θα μπορούσε να γίνει μέσο πίεσης.

Το 2022, αφού η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και άλλοι σύμμαχοι επέβαλαν ανώτατο όριο τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο, η γερμανική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του PCK. Το έθεσε, τρόπον τινά, «υπό κηδεμονία».

Παρ’ όλα αυτά, δεν προχώρησε σε πολύ σκληρά μέτρα. Για παράδειγμα, δεν κατάσχεσε τις μετοχές της εταιρείας διαχείρισής του, οι οποίες παραμένουν κατά 54% στην ιδιοκτησία του ρωσικού κρατικού πετρελαϊκού ομίλου Rosneft. Και ο λόγος για τον οποίο η Γερμανία δεν εθνικοποίησε την εταιρεία ήταν ο φόβος για αντίποινα. Η Ρωσία θα μπορούσε να εθνικοποιήσει γερμανικές εταιρείες στο έδαφός της.

60 χρόνια εισαγωγών

Το αργό πετρέλαιο της Σιβηρίας ρέει στο διυλιστήριο PCK, κοντά στα πολωνικά σύνορα για έξι δεκαετίες μέσω του 4.000 χλμ. αγωγού Ντρούζμπα. Και πλέον η Γερμανία πρέπει να βρει εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Η πετρελαϊκή εταιρεία του Καζακστάν είναι πλέον ο κύριος προμηθευτής της, αλλά το διυλιστήριο λαμβάνει επίσης πετρέλαιο από το γερμανικό λιμάνι του Ρόστοκ και το πολωνικό λιμάνι του Γκντανσκ.

Πέρυσι, το εργοστάσιο πλησίασε την πτώχευση, αφού η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στη Rosneft και τα περιουσιακά της στοιχεία στην Ευρώπη. Το Βερολίνο εξασφάλισε μόνιμη εξαίρεση τον περασμένο μήνα.

Το διυλιστήριο PCK προμηθεύεται από το βόρειο παρακλάδι του Ντρούζμπα. Ο νότιος κλάδος του αγωγού ήταν αυτός που είχε εμπλακεί στη διαμάχη Ουκρανίας-Ουγγαρίας.

Economy
Μέτρα στήριξης: Το πακέτο των 500 εκατ. και η επιδείνωση ανάπτυξης και πληθωρισμού

Μέτρα στήριξης: Το πακέτο των 500 εκατ. και η επιδείνωση ανάπτυξης και πληθωρισμού

Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Κόσμος
Διαψεύδει το υπουργείο Ναυτιλίας για κατάληψη του ελληνικού πλοίου «Epaminondas»

Διαψεύδει το υπουργείο Ναυτιλίας για κατάληψη του ελληνικού πλοίου «Epaminondas»

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν
Διεθνής Οικονομία 22.04.26

Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν

Η έκταση των διαταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν είναι πρωτόγνωρη – Ξεπερνά εκείνη των δύο προηγούμενων πετρελαϊκών κρίσεων του 1973 και του 1979

Μελίνα Ζιάγκου
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Ενεργειακή κρίση 21.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

New York Times: Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο – Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»
Διεθνής Οικονομία 21.04.26

Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο - Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»

Από την Αμερική, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ο πόλεμος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
Το «θαύμα» στις αντλίες 21.04.26

H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή - Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Στράτος Ιωακείμ
Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;
Relationsex 21.04.26

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν

Η Gen Z διαμορφώνεται από την ανισότητα, με τους νέους από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα να αναζητούν εργασία «με νόημα», ενώ εκείνοι με λιγότερα προνόμια δίνουν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα

Τραμπ: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν – Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις
Τα 5 παραδείγματα 20.04.26

Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν - Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις του Τραμπ

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Φύλλια Πολίτη
Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα
Επιμένει η ΕΕ 20.04.26

Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα

Δουλειά από το σπίτι, φθηνότερες μετακινήσεις και «λουκέτο» σε δημόσια κτίρια: το νέο σχέδιο της Ευρώπης για την ενεργειακή κρίση

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης

Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
«Έβρεξε» χρήμα 20.04.26

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να περιορίσει το διογκούμενο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, αλλά τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής του

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου
Παρασκήνιο 22.04.26

Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου

Έχει χαθεί το μέτρο στη Νέα Δημοκρατία… Νέα σφοδρή επίθεση στη Λάουρα Κοβέσι, αυτή τη φορά από τη Σοφία Βούλτεψη. Θα επιθυμούσε γαλλικό «άρωμα» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι… καθεστώς Τσαουσέσκου.

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Στέφανο Ληναίο με τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου
Ελλάδα 22.04.26

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Στέφανο Ληναίο με τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου

Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον γνωστό ηθοποιό Στέφανο Ληναίο, την Τετάρτη 22 Απριλίου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Αίρεται η ασυλία των 13 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θύματα και απροστάτευτοι δηλώνουν οι εγκαλούμενοι που ζήτησαν την άρση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Αίρεται η ασυλία των 13 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θύματα και απροστάτευτοι δηλώνουν οι εγκαλούμενοι που ζήτησαν την άρση

Στις τοποθετήσεις τους, και οι 13 ζήτησαν από το Σώμα να ψηφίσει θετικά, για να τους δοθεί η δυνατότητα να αποδείξουν την αθωότητά τους, ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, έφτασαν στο σημείο να κουνήσουν και το δάχτυλο στους συναδέλφους τους αλλά και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ξεκίνησε η δίκη του 39χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί – «Εδρασα εν βρασμώ»
Ελλάδα 22.04.26

Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ξεκίνησε η δίκη του 39χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί – «Εδρασα εν βρασμώ»

Ο καθ΄ομολογίαν δράστης της ανθρωποκτονίας ο οποίος στην απολογία του στην ανακρίτρια είχε υποστηρίξει πως σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τη ζήλευε σήμερα στο δικαστήριο είπε πως έδρασε εν βρασμώ.

Μίνα Μουστάκα
Για όλα φταίει το «επώνυμο», λέει ο Καραμανλής – Δηλώνει αθώος και επαναλαμβάνει ότι δεν θα πολιτευτεί
Άρση ασυλίας 22.04.26

Για όλα φταίει το «επώνυμο», λέει ο Καραμανλής – Δηλώνει αθώος και επαναλαμβάνει ότι δεν θα πολιτευτεί

Στο επώνυμο της οικογένειας Καραμανλή αποδίδει ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, Κώστας Αχ. Καραμανλής, το γεγονός ότι ζητείται η διερεύνησή του από την Δικαιοσύνη για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ εντύπωση προκάλεσε η δήλωση ότι «προτάσσει το καθήκον για την πατρίδα από τον επαγγελματισμό της πολιτικής», με νωπές τις μνήμες από την εκλογική του κάθοδο λίγους μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών

ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας
Επικαιρότητα 22.04.26

ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας

«Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά για ποιους 'πιάνουν τόπο οι θυσίες'», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ το «ματωμένο» πλεόνασμα άγγιξε τα 4,4 δισ.

Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)
On Field 22.04.26

Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)

Μια ομάδα χωρίς σούπερσταρ, χωρίς μπάτζετ στα ουράνια, χωρίς πολυδιαφημισμένο προπονητή αλλά... ομάδα με τα όλα της και με μια έδρα -σχεδόν- απόρθητη, είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, στο δρόμο για το Final-4.

Άκης Στρατόπουλος
«Τροία 2026»: Eντυπωσιακή άσκηση στο Λιμάνι της Πάτρας για εξουδετέρωση «χημικής απειλής»
Ελλάδα 22.04.26

«Τροία 2026» - Εντυπωσιακά πλάνα από την άσκηση στο Λιμάνι της Πάτρας για εξουδετέρωση «χημικής απειλής»

Στο πλαίσιο της άσκησης «Τροία 2026» η ΕΜΑΚ, η Πυροσβεστική, το Λιμενικό εργάστηκαν πάνω στο σενάριο εξουδετέρωσης «χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής ή πυρηνικής απειλής»

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
Super League 22.04.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ιράν: Σφοδρή κριτική αντικαθεστωτικών για τη στάση της ΕΕ μετά τη νέα εκτέλεση – «Αδικαιολόγητη η σιωπή της Ευρώπης»
Κόσμος 22.04.26

Ιράν: Σφοδρή κριτική αντικαθεστωτικών για τη στάση της ΕΕ μετά τη νέα εκτέλεση – «Αδικαιολόγητη η σιωπή της Ευρώπης»

Ηγετική μορφή μεταξύ των Ιρανών αντικαθεστωτικών άσκησε σήμερα κριτική στις ευρωπαϊκές χώρες ότι κάνουν ελάχιστα για να σταματήσουν τις εκτελέσεις στο Ιράν, αφότου η Τεχεράνη προχώρησε σε μια ακόμα εκτέλεση, με τους επικριτές να λένε ότι πρόκειται για καταστολή της διαφωνίας σε καιρό πολέμου. Ο ιστότοπος της ιρανικής δικαιοσύνης Mizan μετέδωσε σήμερα ότι ένας άνδρας […]

Βέλγιο: Οι πολίτες καλούνται να ετοιμάσουν «κιτ έκτακτης ανάγκης» για περίπτωση κινδύνου
Να μην στρουθοκαμηλίζουμε 22.04.26

Το Βέλγιο καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν «κιτ έκτακτης ανάγκης» για περίπτωση κινδύνου

Με φόντο το «ασταθές διεθνές πλαίσιο» και την κλιματική κρίση το Βέλγιο ζητά από τους πολίτες να εφοδιαστούν με συγκεκριμένα είδη που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν τις πρώτες τρεις ημέρες σε περίπτωση κρίσης

Καμίνια: Πλήρης ανακατασκευή παιδικής χαράς και βελτίωση του δημόσιου χώρου από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 22.04.26

Καμίνια: Πλήρης ανακατασκευή παιδικής χαράς και βελτίωση του δημόσιου χώρου από τον Δήμο Πειραιά

«Δίνουμε προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων σε κάθε γειτονιά» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά με αφορμή την ανακατασκευή παιδικής χαράς.

Φάμελλος: Υποκριτική και προσβλητική προς την κοινωνία η συμπεριφορά Μητσοτάκη – Τον νοιάζουν μόνο τα υπερκέρδη των καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Φάμελλος: Υποκριτική και προσβλητική προς την κοινωνία η συμπεριφορά Μητσοτάκη – Τον νοιάζουν μόνο τα υπερκέρδη των καρτέλ

«Όλο το φετινό υπερπλεόνασμα των 3 δισ. να δοθεί τώρα για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του ΕΦΚ στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει η ΕΕ και στη 13η σύνταξη για όλους», ζητά ο Σωκράτης Φάμελλος

Βανδαλισμοί στο δημοτικό Πάρκο
Καταστορφές 22.04.26

Βανδαλισμοί στο δημοτικό Πάρκο

Άγνωστοι βανδάλισαν το Δημοτικό Πάρκο – Κήπο και πέταξαν κάδους απορριμμάτων στις δεξαμενές νερού, όπως καταγγέλλει ο Δήμος Κιλκίς.

ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης
Επικαιρότητα 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης

«Οι σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται καθυστερημένα και κινούνται στην ίδια αποσπασματική λογική επιδομάτων, που επιστρέφουν μόνο ένα μέρος της αγοραστικής δύναμης που αφαιρείται από τους πολίτες», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύριοι στο στόχαστρο του δόγματος Πλεύρη
Πυροτεχνήματα 22.04.26

Σύριοι στο στόχαστρο του δόγματος Πλεύρη

Στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια αναμένεται πως θα δικαιωθούν οι 1.203 Σύριοι στους οποίου δοκιμάστηκε το δόγμα Πλεύρη «φυλακή ή επιστροφή».

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ψήφισμα στήριξης της ΚΕΔΕ των κοινωνικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων
Έντονες αντιδράσεις 22.04.26

Ψήφισμα στήριξης της ΚΕΔΕ των κοινωνικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την αντιμετώπιση των πάγιων και διαρκών αναγκών των Δήμων, όπως αναφέρθηκε στο σημερινό ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

