Σαραγόσα: «Δική μου η ευθύνη…»

Ο Πανσερραϊκός ηττήθηκε με 4-0 εντός έδρας από τον Ατρόμητο, με την ομάδα των Σερρών να έχει πολύ άσχημη εικόνα στο παιχνίδι. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ζεράρ Σαραγόσα ανέλαβε την ευθύνη για την «βαριά ήττα», ενώ τόνισε πως πρέπει άμεσα να αλλάξουν σελίδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σαραγόσα:

Για το παιχνίδι: «Η ευθύνη είναι δική μου γιατί φαίνεται ότι δεν κατάφερα να δώσω στους παίκτες μου να καταλάβουν τη σημαντικότητα του αγώνα και δεν έγινε και σωστή διαχείριση των ποδοσφαιριστών. Το σημερινό παιχνίδι είναι ένα καμπανάκι για μας και για τη δύσκολη συνέχεια.

Θεωρώ ότι και η ομοσπονδία έχει τις δικές της ευθύνες, καθώς μας υποχρεώνει να παίζουμε τόσους πολλούς αγώνες σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα είναι κακό για εμάς, πρέπει να γυρίσουμε σελίδα γρήγορα και να προετοιμάσουμε το επόμενο παιχνίδι».

Για το θερμό χειροκρότημα των φίλων του Πανσερραϊκού παρά τη βαριά ήττα: «Οι οπαδοί μας είναι απίστευτοι και είναι πάντα στο πλευρό μας ανεξαρτήτου αποτελέσματος», ανέφερε ο Σαραγόσα.

Χουτεσιώτης: «Δείξαμε χαρακτήρα»

«Το σημερινό ήταν ένα από τα πιο ολοκληρωμένα παιχνίδια, που έχουμε κάνει φέτος κόντρα σε έναν μαχητικό αντίπαλο, που παλεύει για τη σωτηρία του. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Κάναμε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και κρατήσαμε στο ίδιο επίπεδο την απόδοσή μας και στο δεύτερο μέρος.

Με τέτοια παιχνίδια χτίζεις χαρακτήρα και προσωπικότητα και για μας αυτό είναι, που έχει μεγαλύτερη σημασία σήμερα. Φέτος αξίζαμε κάτι καλύτερο, δυστυχώς δεν καταφέραμε να δείξουμε την ποιότητά μας, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο.

Αυτά τα παιχνίδια συνήθως κρύβουν παγίδες, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να επαναπαυτείς και να υποτιμήσεις τον αντίπαλο. Εμείς όμως δείξαμε χαρακτήρα και ότι μπορούμε να χτίσουμε κάτι καλό για το μέλλον. Παίξαμε εξαιρετικό ποδόσφαιρο, κάτι, που δουλεύουμε όλη τη χρονιά», ανέφερε από την πλευρά του ο Χουτεσιώτης.