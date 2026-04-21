«Επιταγή»: Χρύσα Ρώμα και Μάρω Χαραλαμπίδου σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση με τη μνήμη

Η Χρύσα Ρώμα επιστρέφει στη θεατρική σκηνή με την «Επιταγή», μια αληθινή ιστορία από την περίοδο της Κατοχής που μεταφέρεται στο Θέατρο Άνεσις από την Happy Productions σε κείμενο και σκηνοθεσία της Φωτεινής Νταφοπούλου. Ένα έγγραφο που φτάνει από τη Βιέννη, μια «επιταγή», γίνεται η αφορμή για να ανασυρθούν μνήμες που η ηρωίδα, η Εύα, προσπαθούσε για χρόνια να ξεχάσει.

Στην παράσταση, η Χρύσα Ρώμα και η καταξιωμένη Μάρω Χαραλαμπίδου συναντιούνται επί σκηνής ενσαρκώνοντας τις δύο ηλικίες της ίδιας γυναίκας. Μέσα από έναν διαχρονικό διάλογο ανάμεσα στο τραυματικό παρελθόν και το παρόν, οι δύο πρωταγωνίστριες ζωντανεύουν τη βίαιη ενηλικίωση της Εύας στα στρατόπεδα εργασίας της Siemens, τη φρίκη του πολέμου, αλλά και την ακατανίκητη δίψα της για ζωή και ποίηση.

Η συμμετοχή της Χρύσας Ρώμα στην «Επιταγή» έρχεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο για την ίδια, επιβεβαιώνοντας την ανοδική και πολυσήμαντη πορεία της στον χώρο της τέχνης. Μετά την εμφάνισή της στην τηλεόραση («Το Ναυάγιο», «Μια Νύχτα Μόνο») και την αξιόλογη καλλιτεχνική της πρωτοβουλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με το έργο «Η Κόρη των Αθηνών», σε συνεργασία με την Ομάδα Νέων για την Επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα, η ταλαντούχα ηθοποιός καταθέτει τώρα μια νέα, βαθιά ερμηνεία. Έχοντας πρόσφατα ξεχωρίσει και στον πρωταγωνιστικό ρόλο της παράστασης «Το Βλέμμα απ’ το Περβάζι» στο πλευρό του Μιχάλη Μανιάτη, η παρουσία της στην «Επιταγή» αποτελεί έναν σταθμό-πρόκληση στην καριέρα της.

Με την μουσική του Νίκου Πλατύραχου, τα στοχαστικά κείμενα και τη διεισδυτική σκηνοθεσία της Φωτεινής Νταφοπούλου και τη χρήση κινηματογραφικού υλικού από τον Γιώργο Κουρμούζα, η «Επιταγή» μετατρέπεται σε μια βαθιά αντιπολεμική μαρτυρία. Μια υπενθύμιση ότι, πίσω από τους αριθμούς της ιστορίας, κρύβεται πάντα το μεγαλείο της ανθρώπινης αντοχής.

Συντελεστές

Κείμενο / Σκηνοθεσία / Σκηνική Επιμέλεια: Φωτεινή Νταφοπούλου

Πρωτότυπη Μουσική: Νίκος Πλατύραχος

Video: Γιώργος Κουρμούζας

Ερμηνεύουν: Μάρω Χαραλαμπίδου και Χρύσα Ρώμα

Πληροφορίες

Που: Θέατρο Άνεσις (Λεωφ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι )

Πότε: Πρεμιέρα 27 Απριλίου

Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20.00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.