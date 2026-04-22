Τζόρνταν Πίτερσον: Σοβαρή η κατάσταση της υγείας του διάσημου ψυχολόγου
Ο Τζόρνταν Πίτερσον έγινε διεθνώς γνωστός μέσα από τις διαλέξεις του, τα βιβλία του, μεταξύ των οποίων το «12 Rules for Life».
Ο Τζόρνταν Πίτερσον είναι Καναδός κλινικός ψυχολόγος, καθηγητής ψυχολογίας και συγγραφέας, ο οποίος θεωρείται από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της στον τομέα του.
Τζόρνταν Πίτερσον: Ποιο είναι το πρόβλημα της υγείας του
Σύμφωνα με την Μικάιλα Πίτερσον, ο πατέρας της αντιμετωπίζει αυτό που περιέγραψε ως «νευρολογικό τραυματισμό που προκλήθηκε από ψυχιατρικά φάρμακα», σε συνδυασμό με σοβαρά συμπτώματα ακαθησίας.
Μιας κατάστασης που συνδέεται με έντονη εσωτερική ανησυχία, ψυχική δυσφορία και αδυναμία παραμονής σε ηρεμία.
Όπως είπε, η κατάσταση έχει υπάρξει σωματικά και συναισθηματικά εξουθενωτική.
«Έφτιαξα αυτό το βίντεο για να εξηγήσω τι είναι αυτοί οι τραυματισμοί και τι είναι η ακαθησία, επειδή δεν συζητιούνται αρκετά, γίνεται λανθασμένη διάγνωση, είναι σχεδόν αδύνατο να αντιμετωπιστούν και αποκρύπτονται από τη φαρμακευτική βιομηχανία».
Μικαέλα Πίτερσον: Η ραγδαία επιδείνωση στην υγεία του
«Δεν σκοπεύω να κάνω άλλη ενημέρωση για τον πατέρα μου• αγχώνει την οικογένειά μου, εμένα την ίδια, και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να ειπωθεί μέχρι να πάνε τα πράγματα καλύτερα», έγραψε.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η κατάσταση του Πίτερσον επιδεινώθηκε το περασμένο καλοκαίρι, μετά από αυτό που η οικογένεια πιστεύει ότι ήταν έξαρση που σχετιζόταν με έκθεση σε μούχλα και το σύνδρομο χρόνιας φλεγμονώδους αντίδρασης, γνωστό ως CIRS.
We figured out that dad has a psych med induced neurological injury, and has been suffering from akathisia. It’s been 6 years since any psych medications. Last summer his symptoms started, after a flare up likely induced by mold (CIRS) and stress. It was complicated by pneumonia… pic.twitter.com/wPjAz4XsLT
— Mikhaila Peterson (@MikhailaFuller) April 18, 2026
