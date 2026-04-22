Παράσυρση 16χρονης στη Λιοσίων: Ελεύθερη η ιδιοκτήτρια της μηχανής και ο διαχειριστής του δικύκλου

Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ο φερόμενος ως διαχειριστής και η φερόμενη ως ιδιοκτήτρια της μηχανής που οδηγούσε ο 16χρονος με καταγωγή από το Σουδάν και προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο με θύμα τη 16χρονη στην οδό Λιοσίων.

Ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα επέβαλαν τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μια φορά το μήνα για τον φερόμενο ως διαχειριστή της μηχανής, ενώ η φερόμενη ιδιοκτήτρια αφέθηκε ελεύθερη χωρίς την επιβολή κανενός περιοριστικού όρου.

Η «σκυτάλη» των απολογιών αύριο περνά στον οδηγό και τον συνοδηγό της μηχανής, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Αποσωληνώθηκε η 16χρονη

Στο μεταξύ τη μάχη για τη ζωή φαίνεται να κερδίζει η 16χρονη που παρασύρθηκε το περασμένο Σάββατο από οδηγό μηχανής στη Λιοσίων, ο οποίος την εγκατέλειψε και μαζί με τον συνοδηγό τράπηκαν σε φυγή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, «αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και ταυτόχρονα έχει κίνηση, που είναι σημαντικό».

Οι γιατροί του νοσοκομείου ΚΑΤ είχαν ξεκινήσει νωρίτερα σήμερα τη σταδιακή αφύπνισή της στη ΜΕΘ όπου νοσηλεύεται. Η διασωλήνωση είχε κριθεί απαραίτητη, καθώς τα τραύματα του κοριτσιού από τη σφοδρή σύγκρουση με τη μηχανή στη Λιοσίων ήταν βαρύτατα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, από την πτώση της στο οδόστρωμα, αφού η μηχανή είχε εκτοξεύσει το σώμα της μέτρα μακριά, η 16χρονη υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στον θώρακα και στη κλείδα, ενώ της είχε αφαιρεθεί η σπλήνα λόγω εσωτερικής αιμορραγίας.