Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»
Ελλάδα 21 Απριλίου 2026, 21:13

Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»

Η 16χρονη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ μετά το τροχαίο στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο 16χρονος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη στη Λιοσίων, εμφανίστηκε κυνικός, ισχυρίστηκε ότι η ανήλικη «πετάχτηκε ξαφνικά» και ότι πανικοβλήθηκε.

«Στο σημείο δεν υπήρχε κάποια διάβαση και η κοπέλα πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά. Μετά τη σύγκρουση πανικοβλήθηκα αλλά στη συνέχεια πήγα και παραδόθηκα».

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις, σε βαθμό κακουργήματος, για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής και όλα αυτά χωρίς καν να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.

Γνώριμος των Αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις Αρχές. Σε ηλικία 14 ετών είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών σε μαθητές δύο σχολείων στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα ωστόσο, και ο 20χρονος που παρουσιάστηκε στο τμήμα, εμπλέκεται στο κύκλωμα ναρκωτικών που εμπλέκεται και ο 16χρονος. Είναι μέλος της ίδιας συμμορίας. Σε αυτήν τη συμμορία εμπλέκονται επίσης η μητέρα και ο πατριός του 16χρονου, καθώς και οι δύο αδερφές του 20χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος κατέθεσε στις Αρχές:

«Η μηχανή ανήκει στην 20χρονη. Την γνωρίζω αρκετά χρόνια, από το σχολείο, όπως και με τον 20χρονο φίλο της. Τους ξέρω και τους δύο πολύ καλά. Τους ζήτησα την μηχανή πριν από δύο εβδομάδες για να μπορέσω να δουλέψω ως delivery, ήθελα να βοηθήσω την μητέρα μου που έχει οικονομικά προβλήματα. Τους έδωσα μερικά χρήματα για να τους ευχαριστήσω».

Και συμπλήρωσε:

«Κινούμασταν στη Λιοσίων με ταχύτητα περίπου 60 χιλιόμετρα, φορούσαμε και οι δύο κράνη. Είδα μία κοπέλα να περνάει τον δρόμο και να κοιτάζει από την απέναντι πλευρά. Αμέσως πάτησα φρένο αλλά δεν μπόρεσα να την αποφύγω και την χτύπησα. Πέσαμε όλοι στον δρόμο».

Από την πλευρά του, ο 20χρονος έχει καταθέσει:

«Έχω σχέση με την 20χρονη και μου είχε παραχωρήσει την μηχανή. Είχε δώσει σε εμένα το μοναδικό κλειδί την μηχανής και την οδηγώ περίπου έναν χρόνο. Πολύ παλιά την είχα δώσει σε έναν ξάδερφό μου, μια – δυο φορές. Είχα να την χρησιμοποιήσω 13 ημέρες. Την είχα αφήσει εκεί που παρκάρω πάντα. Το Σάββατο πήρα το κλειδί από την τσάντα της 20χρονη και πήγαμε μαζί να πάρουμε το μηχανάκι, όμως δεν ήταν εκεί. Αρχίσαμε να ψάχνουμε και στην συνέχεια πήγαμε στο τμήμα να δηλώσουμε κλοπή».

Ο 16χρόνος θα ισχυριστεί πως ένιωσε και τύψεις:

«Έπαθα σοκ, ‘κοκκάλωσα’. Φοβήθηκα πάρα πολύ και πήρα το μηχανάκι και έφυγα με τον φίλο μου. Αφήσαμε κάπου το μηχανάκι, δεν θυμάμαι πού, και πήραμε μετρό. Ήμασταν και οι δύο πολύ αγχωμένοι και τρομαγμένοι. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα να αυτοκτονήσω. Πήρα τηλέφωνο τον 20χρονο φίλο μου και του είπα τι έγινε, εκείνος δεν μου έλεγε τίποτα, τα είχε χαμένα. Όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα, δεν γύρισα σπίτι μου. Είχα μετανιώσει για ό,τι έκανα. Το πρωί που ξύπνησα πήρα την απόφαση να πάω να παραδοθώ».

Ο δικηγόρος του 16χρονου μίλησε στο Live News

Τράπεζες
Χρήστος Μεγάλου: Η Ελλάδα θα παραμείνει η κύρια αγορά για την Πειραιώς

Χρήστος Μεγάλου: Η Ελλάδα θα παραμείνει η κύρια αγορά για την Πειραιώς

Vita.gr
Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Θρίλερ στην Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης – Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της
Ελλάδα 21.04.26

Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης - Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Οι Αρχές ερευνούν κάθε στοιχείο για τη διαδρομή που ακολούθησε η 43χρονη προτού εξαφανιστεί - Τι εξετάζεται για το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις
Ελλάδα 21.04.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν μέσα σε βόθρο κλεμμένες καραμπίνες και πινακίδες κυκλοφορίας - Αποξηλώθηκαν πάνω από 2.100 μέτρα καλώδια για ρευματοκλοπή

Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»
Ελλάδα 21.04.26

Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»

Η Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς

Μία εβδομάδα μετά το θάνατο της 19χρονης, η μητέρα της ζητά δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό της κόρης της - Τι λέει ο 66χρονος που έστειλε χρήματα στη Μυρτώ

Θριαμβευτική επανεκλογή της διοίκησης της Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Ελλάδα 21.04.26

Θριαμβευτική επανεκλογή της διοίκησης της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Χαρακτηριστικό του παγκόσμιου κύρους της Ιατρικής Σχολής είναι ότι κατάφερε τα τελευταία χρόνια προκηρύσσοντας θέσεις Καθηγητών να επαναπατρίσει περισσότερους από 30 διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού σε ένα άνευ προηγουμένου για Δημόσιο οργανισμό “brain gain”!

Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις

Η Μυρτώ ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τον 23χρονο φίλο της είχε συνομιλία μέσω μηνυμάτων με τον σύντροφό της και τα στοιχεία που προκύπτουν αποκαλύπτουν νέα δεδομένα για την υπόθεση

Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου
Ελλάδα 21.04.26

Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου

Είναι η δεύτερη φορά που το ΣτΕ παγώνει προσωρινά τα έργα καθώς και τον περασμένο Ιανουάριο, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ Χρήστου Ντουχάνη  είχαν σταματήσει  οι οικοδομικές εργασίες για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Μήλο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 21.04.26

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Τσέλσι για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»

Ηχηρή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με πολιτικό νόημα. Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομία, την ασφάλεια, την ίδια τη χώρα. Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση με ειδικό πολιτικό βάρος.

Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;
Μπάνγκ Σι-Χιουκ 21.04.26

Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;

Οι αρχές στη Νότια Κορέα κινούν διαδικασίες για τη σύλληψη του Μπάνγκ Σι-Χιουκ, επικεφαλής της Hybe πίσω από την K-pop μπάντα BTS, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας
Νέα έρευνα 21.04.26

Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας

Στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής για τα ΜΜΕ της Βρετανίας είναι και επισήμως το Telegram. Ξεκίνησε έρευνα καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Παγκόσμιος σάλος: Μπάλα, Formula 1, Ολυμπιονίκες, συνοδοί πολυτελείας και «ντόπα του γέλιου» σε Μιλάνο και Μύκονο!
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Παγκόσμιος σάλος: Μπάλα, Formula 1, Ολυμπιονίκες, συνοδοί πολυτελείας και «ντόπα του γέλιου» σε Μιλάνο και Μύκονο!

Σοκάρουν οι συνεχείς αποκαλύψεις για το «χρυσό» δίκτυο εκατομμυρίων στο Μιλάνο, με συνοδούς πολυτελείας, πάνω από 70 αστέρες της Serie A, συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πιλότο της Formula 1, και συλλήψεις των ηγετών ενός άρτια δομημένου κυκλώματος που «έσπρωχνε» μέχρι και ναρκωτικά!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Πριν τη ψηφοφορία: Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου – Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί
«Κρας τεστ» 21.04.26

Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου - Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί

Σε πανικό βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη που προωθεί άρον άρον μέτρα στήριξης εκμεταλλευόμενη τις θυσίες του λαού για να «χτίσει» υπερμεγέθη πρωτογενή πλεονάσματα και να προλάβει (επικοινωνιακά) τυχόν αναταράξεις από τις άρσεις ασυλίας. Το πρώτο «αντάρτικο» στο Μαξίμου και η καθοδική τροχιά της «γαλάζιας» δημοσκοπικής βελόνας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται
Δημοσκόπηση 21.04.26

Δημοσκοπικό χαστούκι στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται

Αποδοκιμασία της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες σε νέα δημοσκόπηση. Απόρριψη του αφηγήματος που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα». Υποχωρεί ελαφρώς το «κόμμα Καρυστιανού».

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
Μπάσκετ 21.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για τα play in της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Θρίλερ στην Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης – Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της
Ελλάδα 21.04.26

Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης - Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Οι Αρχές ερευνούν κάθε στοιχείο για τη διαδρομή που ακολούθησε η 43χρονη προτού εξαφανιστεί - Τι εξετάζεται για το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 21.04.26

Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Ο προπονητής της Μονακό Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι έχει μόλις οκτώ παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο των πλέι ιν. Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι.

Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης
Ουγγρική πρωτιά 21.04.26

Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης

Το Δικαστήριο της ΕΕ ορίζει ότι ο νόμος του 2021 που πέρασε η κυβέρνηση Όρμπαν για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι μεροληπτικός. Επίσης ότι είναι «αντίθετος με την ταυτότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ
Super League 21.04.26

Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ

O Γιάννης Αλαφούζος έχει αποφασίσει την αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει αναλάβει την εύρεση του νέου προπονητή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»
Κλαπ κλαπ κλαπ 21.04.26

Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»

H Aν Χάθαγουεϊ, η Μέριλ Στριπ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι, περπάτησαν στο κόκκινο χαλί μαζί με άλλους κορυφαίους αστέρες από τον κόσμο της μόδας και του κινηματογράφου στην πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις
Ελλάδα 21.04.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν μέσα σε βόθρο κλεμμένες καραμπίνες και πινακίδες κυκλοφορίας - Αποξηλώθηκαν πάνω από 2.100 μέτρα καλώδια για ρευματοκλοπή

Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε
40 χρόνια μετά 21.04.26

Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε

Σαράντα χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η απουσία ανθρώπων μετέτρεψε τη ζώνη αποκλεισμού σε ένα απρόσμενο καταφύγιο άγριας ζωής — με λύκους, βίσονες και σπάνια είδη να επιστρέφουν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Ενεργειακή κρίση 21.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα στον δεύτερο ημιτελικό των πλέι οφ, απέκτησε μεγάλες διαφορές (8-14, 19-29) και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από την έδρα του Ιωνικού, κάνοντας το 2-0 στη σειρά.

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
End of an era 21.04.26

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία

Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
Κόσμος 21.04.26

Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»

Η Μελόνι ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να επιληφθεί του θέματος για να βεβαιωθεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι η Ελβετία θα πληρώσει τους λογαριασμούς

Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»
Ελλάδα 21.04.26

Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»

Η Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
