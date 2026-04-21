Λιοσίων: Ξεκινά προσπάθεια αφύπνισης της 16χρονης – Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία της μηχανής

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 16χρονη που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε στην οδό Λιοσίων με τους γιατρούς του νοσοκομείου ΚΑΤ να επιχειρούν σταδιακή αφύπνισή της.

Σήμερα οι γιατροί θα επιχειρήσουν να αφυπνίσουν το νεαρό κορίτσι, το οποίο βρίσκεται διασωληνωμένο στην ΜΕΘ του ΚΑΤ φέροντας πολύ βαριά τραύματα

Η ανήλικη βρίσκεται διασωληνωμένη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, με πολύ βαριά τραύματα, καθώς από την σύγκρουση με τη μηχανή και την πτώση στο οδόστρωμα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στο θώρακα και στη κλείδα, αλλά και ρήξη σπλήνας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει ξεκινήσει η διαδικασία σταδιακής αφύπνισης, προκειμένου να αξιολογηθεί η νευρολογική της κατάσταση και η ανταπόκριση του οργανισμού της. Τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της υγείας της.

Βαρύ το ποινικό παρελθόν του δράστη

Την ίδια στιγμή, στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκεται το προφίλ του 16χρονου, με καταγωγή από το Σουδάν, ο οποίος, δίχως να έχει δίπλωμα έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη κοπέλα. Ο νεαρός την Πέμπτη 23 Απριλίου θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, όπως επίσης και την εγκατάλειψη τροχαίου συμβάντος όπου έχει προκύψει τραυματισμός.

Κάμερα ασφαλείας καταστήματος, όπως φαίνεται σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο, καταγράφει τη μοτοσικλέτα που, οδηγούσε ο 16χρονος Σουδανός μαζί με τον συνεπιβάτη του, λίγα δευτερόλεπτα πριν παρασύρει το κορίτσι στη Λιοσίων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 16χρονος Σουδανός φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις. Τον Σεπτέμβριο του 2023 είχε εντοπιστεί, μόλις 13 ετών, μέσα σε κλεμμένο όχημα μαζί με έναν φίλο του, ενώ τον Ιούλιο του 2024, σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών είχε εντοπιστεί με ένα μαχαίρι και ένα πιστόλι.

Ωστόσο, η πιο σημαντική ποινική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται αφορά τη σύλληψή του τον Δεκέμβριο του 2024 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που έκανε διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών είχαν βρεθεί πάνω από τρία κιλά κάνναβης στο σπίτι του, τα οποία σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές προορίζονταν για διακίνηση σε γυμνάσια και λύκεια της Κυψέλης.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή κοπέλα προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο στην οδό Λιοσίων το περασμένο Σάββατο (18/4/2026), προκειμένου να παραλάβει ένα δέμα από θυρίδα αποστολής που είχε παραγγείλει.

Τότε, μια μηχανή διέσχισε τον δρόμο με αποτέλεσμα να υπάρξει παράσυρση και σοβαρός τραυματισμός της 16χρονης, ενώ οι επιβαίνοντες τράπηκαν σε φυγή.