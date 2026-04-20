«Mάχη» για τη ζωή της δίνει η 16χρονη που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη Λιοσίων καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική του Νοσοκομείου ΚΑΤ με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με κατάγματα σε όλο της το σώμα, στο κεφάλι, στη δεξιά της κλείδα, ενώ της έχει γίνει και επέμβαση αφαίρεσης σπλήνας.

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος

Ο 16χρονος οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη και συνελήφθη χθες είναι «γνώριμος των Αρχών». Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών έξω από σχολεία αλλά και για ασέλγεια. Δούλευε ως διανομέας χωρίς δίπλωμα και χωρίς ασφάλεια.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμα τρία άτομα. Μια 20χρονη, ένας 20χρονος, οι οποίοι με ψευδείς καταθέσεις προσπάθησαν να αποκρύψουν την ταυτότητα του οδηγού. Επίσης ένας 22χρονος, που ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή όταν έγινε το τροχαίο στη Λιοσίων.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το απόγευμα του Σαββάτου (18/4), όταν μία από τους εμπλεκόμενους πήγε σε αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε κλοπή του δίκυκλου οχήματός της. Στη συνέχεια, μαζί με ακόμη ένα άτομο που παρουσιάστηκε ως χρήστης του οχήματος, έδωσαν καταθέσεις στις οποίες, όπως διαπιστώθηκε, έδωσαν ψευδή στοιχεία για το τροχαίο.

Λίγες ώρες αργότερα, τρίτο άτομο εμφανίστηκε στις Αρχές και ανέφερε ότι επέβαινε στο δίκυκλο τη στιγμή του τροχαίου, ως συνεπιβάτης.

Μετά από έρευνα αλλά και την κατάθεση της 20χρονης οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η 20χρονη, στην ιδιοκτησία της οποίας ήταν το σκούτερ, ενοικίαζε το σκούτερ της έναντι 300 ευρώ στον 16χρονο, προκειμένου αυτός να το χρησιμοποιεί ως ντελίβερι.

Επιπλέον, σε βάρος της 20χρονη,του 20χρονου και του 22χρονου, σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

«Το παιδί μου έφυγε σαν πανί»

Σε δηλώσεις της η μητέρα της 16χρονης περιέγραψε το σοκ από το βίντεο και λέει ότι η κόρη της νοσηλεύεται βαρύτατα τραυματισμένη.

«Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο κύριος, ασυνείδητος, τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι…Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ, στην κυριολεξία έπαθα σοκ. Λυπάμαι πάρα πολύ που ζω εδώ και είμαι Ελληνίδα, αυτό έχω να πω» λέει η μητέρα του κοριτσιού.

«Παρατάμε στο έλεος μία ζωή, αφαιρούμε στην ουσία μία ζωή, κι ο κύριος αυτός τι κάνει; Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο, δηλαδή είναι σαν να πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος επί τούτου για να κάνει αυτό το πράγμα», δήλωσε η μητέρα της ανήλικης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει τα εξής:

«Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (19-4-2026) 16χρονος οδηγός δικύκλου, ο οποίος απογευματινές ώρες χθες, Κυριακή 18 Απριλίου 2026, παρέσυρε, τραυματίζοντας σοβαρά, και εγκατέλειψε 16χρονη πεζή, στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 18-4-2026, μοτοσυκλέτα, με δύο επιβαίνοντες, κινούμενη στην οδό Λιοσίων παρέσυρε και εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη 16χρονη πεζή, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Αργότερα, σε αστυνομική υπηρεσία προσήλθε η 20χρονη ιδιοκτήτρια του επίμαχου δικύκλου, δηλώνοντας ότι το όχημα είχε κλαπεί, καθώς και ο 20χρονος, που φέρεται να του είχε παραχωρηθεί το δίκυκλο, επιχειρώντας από κοινού να αποκρύψουν την ταυτότητα του εμπλεκόμενου στο συμβάν οδηγού.

Στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, κατόπιν αξιοποίησης μαρτυρικών καταθέσεων και πληροφοριακών δεδομένων, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ο 16χρονος οδηγός και ο 22χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου.

Σημειώνεται ότι ο 16χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».