Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 16χρονος που παρέσυρε στη Λιοσίων τη 16χρονη κοπέλα. Ο δράστης – που παρέμεινε το βράδυ στην Τροχαία Αττικής – εγκατέλειψε το θύμα, το οποίο νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο ΚΑΤ.

Ο ανήλικος Σουδανός έπεσε πάνω στη 16χρονη και την εκτόξευσε 30 μέτρα μακριά. Η κοπέλα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική του Νοσοκομείου ΚΑΤ με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με κατάγματα σε όλο της το σώμα, στο κεφάλι, στη δεξιά της κλείδα, ενώ της έχει γίνει και επέμβαση αφαίρεσης σπλήνας.

Ο 16χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη και συνελήφθη χθες είναι «γνώριμος των Αρχών». Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών έξω από σχολεία αλλά και για ασέλγεια. Δούλευε ως διανομέας χωρίς δίπλωμα και χωρίς ασφάλεια.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμα τρία άτομα. Μια 20χρονη, ένας 20χρονος, οι οποίοι με ψευδείς καταθέσεις προσπάθησαν να αποκρύψουν την ταυτότητα του οδηγού. Επίσης ένας 22χρονος, που ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή όταν έγινε το τροχαίο στη Λιοσίων.

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Επιπλέον, σε βάρος της 20χρονης,του 20χρονου και του 22χρονου, σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.