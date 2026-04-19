Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, το Σάββατο, ενώ λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ταυτοποιήθηκε.

Πρόκειται για Σουδανό, ο οποίος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ στην Πατησίων, οι οποίοι του πέρασαν χειροπέδες.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα του βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει το τραγικό τροχαίο, ο οδηγός έπεσε πάνω της χωρίς καν να προσπαθήσει να την αποφύγει, τραυματίζοντάς την πολύ σοβαρά.

Η 16χρονη νοσηλεύεται στην εντατική του ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Πρόκειται για Σουδανό, ο οποίος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ στην Πατησίων

Λιοσίων: Το χρονικό

Ώρα 17:45 το απόγευμα του Σαββάτου (18/04), στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη. Η ανήλικη κοπέλα επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο. Αφού πρώτα ελέγχει την κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις, προχωρά για να περάσει απέναντι.

Την ίδια στιγμή, μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες έρχεται με ταχύτητα, παρασύρει το κορίτσι και το τραυματίζει σοβαρά, παρ’ όλα αυτά ο οδηγός δεν σταματάει και την εγκαταλείπει αιμόφυρτη στο οδόστρωμα.

Η σύγκρουση είναι τόσο σφοδρή, που το σώμα της 16χρονης εκτοξεύεται αρκετά μέτρα μακριά. Ειδοποιείται ασθενοφόρο που σπεύδει στο σημείο και το κορίτσι μεταφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

«Άκουσα ένα μπαμ. Λέω είναι τρακάρισμα, αλλά ούτε σαν τρακάρισμα ακουγόταν. Σαν κάτι να έσκασε. Είδα το κορίτσι κάτω και το πήραν με το ασθενοφόρο», αναφέρει κάτοικος της περιοχής.

Τρεις συλλήψεις

Την ώρα που η 16χρονη δίνει μάχη στην εντατική, οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης. Τρία άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ωστόσο όλοι υποδεικνύουν κάποιον άλλον ως οδηγό της μηχανής, τον άνδρα που σύμφωνα με πληροφορίες έχει ταυτοποιηθεί.

Μία 20χρονη εμφανίστηκε στην Τροχαία δηλώνοντας ιδιοκτήτρια της μηχανής, υποστηρίζοντας όμως ότι ένας 20χρονος είχε την χρήση της και όχι η ίδια, ενώ επιχειρεί να δηλώσει και κλοπή της μηχανής, μία κίνηση που εξετάζεται ως πιθανός αποπροσανατολισμός.

Ο 20χρονος που κατονομάζεται, ωστόσο, αρνείται ότι οδηγούσε και «δείχνει» τρίτο πρόσωπο, χωρίς να δίνει σαφή στοιχεία. Και οι δύο συνελήφθησαν για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία.

Αργότερα, ο 22χρονος συνεπιβάτης της μηχανής παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και παραδέχτηκε ότι μετά τη σύγκρουση εγκατέλειψαν την κοπέλα. Ως οδηγό υπέδειξε έναν συνάδελφό του από τη δουλειά, δίνοντας μόνο το μικρό του όνομα.