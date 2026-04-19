Τροχαίο στη Λιοσίων: Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση της 16χρονης – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για το πολύ σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη που έγινε το Σάββατο το απόγευμα στην οδό Λιοσίων και είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό μιας 16χρονης πεζής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για τον συνεπιβάτη της μηχανής, που παραδόθηκε αυτοβούλως, καθώς και μια γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι η ιδιοκτήτρια της μοτοσικλέτας. Κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία αντιμετωπίζει και ένα τρίτο άτομο, το οποίο παραδόθηκε επίσης στις αστυνομικές Αρχές, σε αντίθεση με τον οδηγό της μηχανής ο οποίος αναζητείται.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα στην οδό Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο.

Μετά τη σύγκρουση ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη, αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημά τους και εγκατέλειψαν το σημείο.

Η 16χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Για δεύτερη μέρα νοσηλεύεται διασωληνωμένη με την κατάσταση της υγείας της να είναι πολύ σοβαρή καθώς φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Δημογλίδου για τους τρεις συλληφθέντες: «Φαίνεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ τους»

Σε δηλώσεις της σε τηλεοπτικό σταθμό η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε πως η αστυνομία αναζητεί τον οδηγό, «σύμφωνα με αυτά που έχουν αναφέρει οι τρεις συλληφθέντες. Γιατί ακολουθήθηκε μια περίεργη διαδικασία. Όχι μόνο οι υπαίτιοι του τροχαίου δεν ενημέρωσαν και δεν παρέμειναν στο σημείο, γιατί αυτό δείχνει και άλλα πράγματα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ένας οδηγός ο οποίος κινείται αρκετές ώρες στους δρόμους είναι πιθανό να εμπλακεί και σε κάποιο τροχαίο. Σημασία έχει η συμπεριφορά του οδηγού και του εμπλεκόμενου μετά το τροχαίο και το κατά πόσο παραμένει στο σημείο για να προσφέρει βοήθεια σε όποιον έχει τραυματιστεί. Στην περίπτωση αυτή είχε τραυματιστεί σοβαρά ένα ανήλικο παιδί, εγκατέλειψαν το σημείο ο οδηγός και ο συνοδηγός. Αναζητούμε τον οδηγό ο οποίος δεν είναι κάποιος από τους τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν οι ίδιοι. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται και δεν μένει μόνο σε αυτά που είπαν οι τρεις συλληφθέντες».

Σε ερώτηση για το αν είναι συγγενικά πρόσωπα οι τρεις συλληφθέντες, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι φαίνεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ τους και μάλιστα «η ιδιοκτήτρια της μηχανής προέταξε να δηλώσει κλοπή για να φύγει ουσιαστικά οποιαδήποτε ευθύνη μπορεί να έφερε επειδή παραχώρησε το όχημα σε κάποιον άλλον».