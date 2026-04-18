Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων

Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο στην οδό Λιοσίων στην Αθήνα με ένα δίκυκλο να χτυπά ανήλικη και να την εγκαταλείπει σοβαρά τραυματισμένη.

Κάμερα ασφαλείας από παρακείμενο κατάστημα κατέγραψε τη στιγμή της παράσυρσης. Το βίντεο ντοκουμέντο παρουσίασε το Star στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 17.45. Όπως φαίνεται και στις εικόνες η 16χρονη επιχειρεί να διασχίσει κάθετα τον δρόμο που είναι διπλής κατεύθυνσης. Όταν φτάνει στη μέση του οδοστρώματος περνά με ταχύτητα μια μηχανή τύπου σκούτερ με δυο αναβάτες και την χτυπά με σφοδρότητα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες το δίκυκλο ανατράπηκε ωστόσο τα δύο άτομα σηκώθηκαν ανέβηκαν και πάλι στη μηχανή και τράπηκαν σε φυγή.

Η άτυχη κοπέλα παρέμεινε στο σημείο σοβαρά τραυματισμένη στο κεφάλι.

Περίοικοι που είδαν τι συνέβη έσπευσαν για βοήθεια και κάλεσαν ασθενοφόρο.

Το κορίτσι διακομίστηκε στο ΚΑΤ σε σοβαρή κατάσταση κα νοσηλεύεται διασωληνωμένη.