Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων
Στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα - Αν και το δίκυκλο ανατράπηκε από τη σφοδρή σύγκρουση ανέβηκαν και πάλι στο σκούτερ και εξαφανίστηκαν αφήνοντας αβοήθητη στην οδό Λιοσιών την άτυχη κοπέλα
- Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου - Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο
- «Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους
- Πρόστιμα σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν το ψηφιακό πελατολόγιο
- Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον επιζώντα του Άουσβιτς, Χάιντς Κούνιο
Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο στην οδό Λιοσίων στην Αθήνα με ένα δίκυκλο να χτυπά ανήλικη και να την εγκαταλείπει σοβαρά τραυματισμένη.
Κάμερα ασφαλείας από παρακείμενο κατάστημα κατέγραψε τη στιγμή της παράσυρσης. Το βίντεο ντοκουμέντο παρουσίασε το Star στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 17.45. Όπως φαίνεται και στις εικόνες η 16χρονη επιχειρεί να διασχίσει κάθετα τον δρόμο που είναι διπλής κατεύθυνσης. Όταν φτάνει στη μέση του οδοστρώματος περνά με ταχύτητα μια μηχανή τύπου σκούτερ με δυο αναβάτες και την χτυπά με σφοδρότητα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες το δίκυκλο ανατράπηκε ωστόσο τα δύο άτομα σηκώθηκαν ανέβηκαν και πάλι στη μηχανή και τράπηκαν σε φυγή.
Η άτυχη κοπέλα παρέμεινε στο σημείο σοβαρά τραυματισμένη στο κεφάλι.
Περίοικοι που είδαν τι συνέβη έσπευσαν για βοήθεια και κάλεσαν ασθενοφόρο.
Το κορίτσι διακομίστηκε στο ΚΑΤ σε σοβαρή κατάσταση κα νοσηλεύεται διασωληνωμένη.
- «Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
- Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή
- Ουκρανία: 58χρονος από τη Μόσχα ο δράστης του μακελειού σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
- Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων
- Πράσινο φως από τον Τραμπ σε ψυχεδελικές θεραπείες – Έμφαση στους βετεράνους πολέμου
- Εταιρείες στις ΗΠΑ περιορίζουν τις προσλήψεις λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης
- Ουντινέζε – Πάρμα 0-1: Νίκη-σωτηρίας με ασίστ του Στρεφέτσα οι φιλοξενούμενοι
- Πραγματικά, ποια διαφορά έχει ένα τζιν 900 ευρώ με ένα των 40 ευρώ;
