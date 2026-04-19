«Γνώριμος των Αρχών» είναι ο 16χρονος που συνελήφθη για το τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη, στην οδό Λιοσίων το Σάββατο. Το αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο σοβαρός τραυματισμός μιας 16χρονης, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 16χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμα τρία άτομα. Μια 20χρονη, ένας 20χρονος, οι οποίοι με ψευδείς καταθέσεις προσπάθησαν να αποκρύψουν την ταυτότητα του οδηγού. Επίσης ένας 22χρονος, που ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή όταν έγινε το τροχαίο στη Λιοσίων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει τα εξής:

«Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (19-4-2026) 16χρονος οδηγός δικύκλου, ο οποίος απογευματινές ώρες χθες, Κυριακή 18 Απριλίου 2026, παρέσυρε, τραυματίζοντας σοβαρά, και εγκατέλειψε 16χρονη πεζή, στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Επιπλέον, βραδινές ώρες χθες συνελήφθησαν, -3- εμπλεκόμενοι ημεδαποί, 20χρονη, 20χρονος και 22χρονος, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 18-4-2026, μοτοσυκλέτα, με δύο επιβαίνοντες, κινούμενη στην οδό Λιοσίων παρέσυρε και εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη 16χρονη πεζή, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Αργότερα, σε αστυνομική υπηρεσία προσήλθε η 20χρονη ιδιοκτήτρια του επίμαχου δικύκλου, δηλώνοντας ότι το όχημα είχε κλαπεί, καθώς και ο 20χρονος, που φέρεται να του είχε παραχωρηθεί το δίκυκλο, επιχειρώντας από κοινού να αποκρύψουν την ταυτότητα του εμπλεκόμενου στο συμβάν οδηγού.

Στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, κατόπιν αξιοποίησης μαρτυρικών καταθέσεων και πληροφοριακών δεδομένων, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ο 16χρονος οδηγός και ο 22χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου.

Σημειώνεται ότι ο 16χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».