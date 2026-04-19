Τροχαίο στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Ελλάδα 19 Απριλίου 2026, 22:26

Τροχαίο στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη

Ο ανήλικος που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει υποπέσει σε διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών.

«Γνώριμος των Αρχών» είναι ο 16χρονος που συνελήφθη για το τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη, στην οδό Λιοσίων το Σάββατο. Το αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο σοβαρός τραυματισμός μιας 16χρονης, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 16χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμα τρία άτομα. Μια 20χρονη, ένας 20χρονος, οι οποίοι με ψευδείς καταθέσεις προσπάθησαν να αποκρύψουν την ταυτότητα του οδηγού. Επίσης ένας 22χρονος, που ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή όταν έγινε το τροχαίο στη Λιοσίων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει τα εξής:

«Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (19-4-2026) 16χρονος οδηγός δικύκλου, ο οποίος απογευματινές ώρες χθες, Κυριακή 18 Απριλίου 2026, παρέσυρε, τραυματίζοντας σοβαρά, και εγκατέλειψε 16χρονη πεζή, στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Επιπλέον, βραδινές ώρες χθες συνελήφθησαν, -3- εμπλεκόμενοι ημεδαποί, 20χρονη, 20χρονος και 22χρονος, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 18-4-2026, μοτοσυκλέτα, με δύο επιβαίνοντες, κινούμενη στην οδό Λιοσίων παρέσυρε και εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη 16χρονη πεζή, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Αργότερα, σε αστυνομική υπηρεσία προσήλθε η 20χρονη ιδιοκτήτρια του επίμαχου δικύκλου, δηλώνοντας ότι το όχημα είχε κλαπεί, καθώς και ο 20χρονος, που φέρεται να του είχε παραχωρηθεί το δίκυκλο, επιχειρώντας από κοινού να αποκρύψουν την ταυτότητα του εμπλεκόμενου στο συμβάν οδηγού.

Στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, κατόπιν αξιοποίησης μαρτυρικών καταθέσεων και πληροφοριακών δεδομένων, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ο 16χρονος οδηγός και ο 22χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου.

Σημειώνεται ότι ο 16χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»
Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»

Οι Κώστας Γενιδούνιας και Βασίλης Ζαβογιάννης από τα δύο σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train μιλούν στο in. Ο σιδηρόδρομος, λένε, βλέπει τις βελτιώσεις να πραγματοποιούνται αργά, ενώ οι συνδικαλιστές αντιμετωπίζουν την εμπάθεια της εταιρείας

Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Έχει υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους αλλά και λόγω της ώρας, καθώς πλησιάζουν οι νυχτερινές ώρες που θα δυσκολέψουν την επιχείρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης

Εύβοια: Συνελήφθη 56χρονος για φωτιά στα Πλατάνα
Συνελήφθη 56χρονος για φωτιά στα Πλατάνα Ευβοίας

Ο συλληφθείς προκάλεσε φωτιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχο

Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα

Ο πατέρας της 19χρονης δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη στην αδικοχαμένη 19χρονη - «Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν», τονίζει την ώρα που η υπόθεση παίρνει νέα τροπή με την ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ατόμων

Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in
Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in

Η σύζυγος του θύματος απευθυνθεί έκκληση μέσω του in σε όποιον έχει δει κάτι από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές

Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε
Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε

Ένας 56χρονος καταγγέλλει στο in τον ξυλοδαρμό από τον γείτονά του για το ποσό των 20 ευρώ που φέρεται να αρνήθηκε να του δώσει. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ στην Πάτρα

Λιοσίων: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της 16χρονης – Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός, θέμα ωρών η σύλληψή του
Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της 16χρονης - Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός της μηχανής, θέμα ωρών η σύλληψη

Η 16χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στη Λιοσίων όταν η μηχανή έπεσε πάνω της, χωρίς ο οδηγός να προσπαθήσει καν να την αποφύγει, και νοσηλεύεται στην ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Ακράτα: Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στην Άμπελο – Δεν απειλούνται σπίτια
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το Σάββατο στην Ακράτα - Δεν απειλούνται σπίτια

Στην Ακράτα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περισσότερους από 60 πυροσβέστες και περίπου 15 οχήματα

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»
Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»

Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»
Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»

Οι Κώστας Γενιδούνιας και Βασίλης Ζαβογιάννης από τα δύο σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train μιλούν στο in. Ο σιδηρόδρομος, λένε, βλέπει τις βελτιώσεις να πραγματοποιούνται αργά, ενώ οι συνδικαλιστές αντιμετωπίζουν την εμπάθεια της εταιρείας

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο
Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό αναχαίτισε και κατέλαβε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Το πλοίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία

Οι σχέσεις των ισχυρών της τεχνολογίας σήμερα με την κυβέρνηση Τραμπ εύκολα βρίσκει αντιστοιχίες στη ναζιστική Γερμανία.. Υπάρχει δημοκρατική απάντηση; Η Ισπανία και η Γερμανία λένε ναι.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εξαιρετική κίνηση του Ροντινέι και 2-0 οι Πειραιώτες – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)
Άψογη ενέργεια του Ροντινέι και 2-0 ο Ολυμπιακός – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)

Στο 45+1' του α' μέρους ο Ολυμπιακός διπλασιάζει τα τέρματά του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέι άντεξε στο μαρκάρισμα, μπήκε στην περιοχή και με εξαιρετικό σουτ έκανε το 2-0 – Δείτε τα δύο γκολ.

Δεν του… πάει ο Απρίλης
Δεν του… πάει ο Απρίλης

Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls

Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»
Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»

Ο Ραζβάν Λουτσέσου στάθηκε στις απουσίες του ΠΑΟΚ, δεν θέλησε να μιλήσει για το πρωτάθλημα λόγω του τελικού Κυπέλλου και πρόσθεσε ότι η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση και ενέργεια

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»
Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»

Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, το Ιράν δεν συμφωνεί με τις «υπερβολικές απαιτήσεις, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη
Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «ίδιος και χειρότερος» από τον Άδωνι Γεωργιάδη που επιτίθεται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία
«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία

Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

