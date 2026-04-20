Τροχαίο στη Λιοσίων: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο – Βαριές κατηγορίες και στους άλλους τρεις
Να θυμίσουμε ότι ο 16χρονος οδηγός του δίκυκλου οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και εγκατέλειψε το 16χρονο κορίτσι
- «Κανονικότητα» τα 2 ευρώ στα καύσιμα - Όνειρο απατηλό η επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα
- Τάσος Λειβαδίτης: Πασχίζοντας για το ασύλληπτο και το ανέκφραστο
- Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Τσουνάμι χτύπησε λιμάνι της επαρχίας Ιγουάτε
- Έκτακτη εισφορά στα κέρδη και κατάργηση χρεώσεων – Παρεμβάσεις για τις τράπεζες προαναγγέλλει ο Ανδρουλάκης
Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα βρίσκεται ο 16χρονος Σουδανός ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με τη μηχανή που οδηγούσε, την 16χρονη μαθήτρια στην οδό Λιοσίων και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακρίτρια ανηλίκων.
Κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι και τρία ακόμα άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση. Πρόκειται για τον συνεπιβάτη του δικύκλου, μία 20χρονη που δήλωσε ιδιοκτήτρια της μηχανής και έναν 20χρονο που δήλωσε διαχειριστής της μηχανής.
Οι κατηγορίες
Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας άσκησε σε βάρος του οδηγού ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα για:
- Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης
- Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής
Σε βάρος του συνεπιβάτη της μηχανής η δίωξη αφορά ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα:
- Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής
- Πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο
Στους άλλους δύο συλληφθέντες ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για:
- Υπόθαλψη εγκληματία
- Ψευδή κατάθεση Ψευδή
- καταγγελία στις αρχές
Ο 16χρονος Σουδανός, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του πριν κριθεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
Οι άλλοι τρεις συλληφθέντες έχουν ήδη λάβει προθεσμία θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες για τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση.
- «Χαμογέλα και πάλι!»: Πρωτιά στο δυναμικό κοινό το Σαββατοκύριακο
- Super League: Προπονητές μικροί, προπονητές μεγάλοι
- Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Έπιασε την αντάρτισσα και την έφερε στη νομιμότητα
- Λιγότεροι μεθυσμένοι, περισσότερα αλκοτέστ – 13 συλλήψεις από τους ελέγχους της Τροχαίας
- Τι ταξίδια επιλέγουν οι Έλληνες – Αποκαλυπτική έρευνα της Booking.com
- Επίσημο: Έκλεισε φιλικό με τη Σουηδία η Ελλάδα
- Κοπή κότινου από την Αρχαία Ελιά Βουβών στο πλαίσιο του 10ου Μαραθωνίου Κρήτης από τον Δήμο Πλατανιά
- Ο Μασκ τάσσεται κατά της φοροαποφυγής, όμως η Tesla πληρώνει μηδενικό φόρο στις ΗΠΑ
