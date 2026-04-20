Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα βρίσκεται ο 16χρονος Σουδανός ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με τη μηχανή που οδηγούσε, την 16χρονη μαθήτρια στην οδό Λιοσίων και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακρίτρια ανηλίκων.

Κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι και τρία ακόμα άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση. Πρόκειται για τον συνεπιβάτη του δικύκλου, μία 20χρονη που δήλωσε ιδιοκτήτρια της μηχανής και έναν 20χρονο που δήλωσε διαχειριστής της μηχανής.

Οι κατηγορίες

Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας άσκησε σε βάρος του οδηγού ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα για:

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης

Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής

Σε βάρος του συνεπιβάτη της μηχανής η δίωξη αφορά ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα:

Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής

Πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο

Στους άλλους δύο συλληφθέντες ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για:

Υπόθαλψη εγκληματία

Ψευδή κατάθεση Ψευδή

καταγγελία στις αρχές

Ο 16χρονος Σουδανός, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του πριν κριθεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Οι άλλοι τρεις συλληφθέντες έχουν ήδη λάβει προθεσμία θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες για τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση.