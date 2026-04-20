Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής

Πλούσιο ποινικό παρελθόν παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει ο 16χρονος που ενεπλάκη στο τροχαίο στην οδό Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου με τον σοβαρό τραυματισμό της 16χρονης την οποία εγκατέλειψαν αβοήθητη μαζί τον φίλο του που επέβαιναν στη μηχανή.

Ο 16χρονος με καταγωγή από το Σουδάν είχε συλληφθεί για πρώτη φορά σε ηλικία 13 ετών.

Η πρώτη σύλληψη όταν ήταν 13 ετών

Συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2013 είχε εντοπιστεί εντός κλεμμένου οχήματος που οδηγούσε ένας φίλος του. Οι δύο νεαροί είχαν ισχυριστεί ότι δοκίμαζαν το αυτοκίνητο γιατί σκέφτονταν να το αγοράσουν. Η κατηγορία που τους είχε αποδοθεί ήταν για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2024 ο 16χρονος σήμερα, συλλαμβάνεται για δεύτερη φορά, όταν σε τυχαίο έλεγχο εντοπίζεται να έχει στην κατοχή του δύο μαχαίρια, το ένα πτυσσόμενο και κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί όπλων.

Ηγετικό μέλος συμμορίας ανηλίκων διακίνησης ναρκωτικών

Ωστόσο η πιο σοβαρή υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο ανήλικος είναι τον Δεκέμβριο του 2024 όταν συλλαμβάνεται ως ηγετικό μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολικό συγκρότημα στην Κυψέλη όπου συστεγάζονται Γυμνάσιο και Λύκειο.

Μάλιστα τότε είχε γίνει μεγάλη αστυνομική επιχείρηση αφού η συμμορία ετοιμαζόταν να προμηθεύσει μαθητές με περισσότερες από 300 δόσεις κάνναβης μία μέρα πριν την αναχώρησή τους για την πενταήμερη εκδρομή.

Στο σπίτι του τα ναρκωτικά

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 14χρονος τότε μαθητής από το Σουδάν αποθήκευε τις ναρκωτικές ουσίες στην οικία του και κατ’ εντολή των γονιών του προμηθεύει τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας για τη διακίνηση της κάνναβης στο κοινό προαύλιο του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας διακινούσαν κάνναβη αποκλειστικά στο προαύλιο των σχολείων για την αποφυγή σύλληψης τους και δεν έφεραν στην κατοχή τους ναρκωτικές ουσίες κατά την έξοδο από το σχολικό συγκρότημα ούτε στις οικίες τους.

Η αστυνομία τότε είχε προχωρήσει σε 10 συλλήψεις εκ των οποίων οι 8 ήταν μαθητές. Συγκεκριμένα είχαν συλληφθεί δύο Έλληνες 17 και 18 ετών τότε, ένας 16χρονος Νιγηριανός, ο 14χρονος Σουδανός με βασικό ρόλο, ο πατριός του και η μητέρα του που έδιναν τις εντολές, ένας 15χρονος Πολωνός, δυο 14χρονοι Αλβανοί και ένας 18χρονος Γεωργιανός.

Η αστυνομία είχε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες όλα τα μέλη της συμμορίας θα διοχέτευαν πάνω από 300 συσκευασίες κάνναβης σε μαθητές που θα συμμετείχαν σε 5νθήμερη εκδρομή του 15ου Λυκείου Αθηνών με προγραμματισμένη αναχώρηση απογευματινές ώρες της Δευτέρας 2 Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης, πρωινές ώρες της Δευτέρας, αστυνομικοί της Ασφάλειας, παρουσία δικαστικών λειτουργών, διενήργησαν έρευνες στις οικίες των μαθητών και αφού εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν στην σύλληψή τους και στην σύλληψη των γονέων τους.

Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν: ποσότητες ηρωίνης, κάνναβης, τρίφτες, ζυγαριές, μαχαίρια και σουγιάδες.

Περαιτέρω, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης, βάρους 908 γραμμαρίων, η οποία ήταν έτοιμη προς διακίνηση και συγκεκριμένα επιμερισμένη σε 319 σακουλάκια.