Τη μάχη για τη ζωή φαίνεται να κερδίζει η 16χρονη που παρασύρθηκε το περασμένο Σάββατο από οδηγό μηχανής στη Λιοσίων, ο οποίος την εγκατέλειψε και μαζί με τον συνοδηγό τράπηκαν σε φυγή. Ο οδηγός έχει πλέον συλληφθεί, καθώς και άλλοι τρεις που προσπάθησαν να παραπλανήσουν τις Αρχές.

Η διασωλήνωση είχε κριθεί απαραίτητη, καθώς τα τραύματα του 16χρονου κοριτσιού ήταν βαρύτατα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, «αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και ταυτόχρονα έχει κίνηση, που είναι σημαντικό».

Οι γιατροί του νοσοκομείου ΚΑΤ είχαν ξεκινήσει νωρίτερα σήμερα τη σταδιακή αφύπνισή της στη ΜΕΘ όπου νοσηλεύεται. Η διασωλήνωση είχε κριθεί απαραίτητη, καθώς τα τραύματα του κοριτσιού από τη σφοδρή σύγκρουση με τη μηχανή στη Λιοσίων ήταν βαρύτατα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, από την πτώση της στο οδόστρωμα, αφού η μηχανή είχε εκτοξεύσει το σώμα της μέτρα μακριά, η 16χρονη υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στον θώρακα και στη κλείδα, ενώ της είχε αφαιρεθεί η σπλήνα λόγω εσωτερικής αιμορραγίας.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Η δήλωση Γιαννάκου

«Ευχάριστα τα νέα για το 16χρονο κορίτσι που παρασύρθηκε από μηχανή και ο ασυνείδητος οδηγός την εγκατέλειψε στη μέση του δρόμου.

»Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και χθες βράδυ αποσωληνώθηκε. Αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και ταυτόχρονα έχει κίνηση, που είναι σημαντικό.

»Φυσικά υπάρχουν προβλήματα αλλά φαίνεται ότι κέρδισε τη μάχη για τη ζωή. Μπράβο στη θεραπευτική ομάδα του νοσοκομείου ΚΑΤ.

»Τέτοιοι ασυνείδητοι οδηγοί πρέπει να σαπίζουν στη φυλακή».