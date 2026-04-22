Αργεντινή – Αγγλία 1986: Το ματς που έγινε μύθος (vid)

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, με φόντο τον πόλεμο των Φώκλαντ, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ως ένα από τα πιο εμβληματικά γεγονότα στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ένα από τα πιο θρυλικά παιχνίδια στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ετοιμάζεται να ζωντανέψει ξανά, αυτή τη φορά μέσα από τον κινηματογράφο. Το ντοκιμαντέρ «El partido», των Χουάν Καμπράλ και Σαντιάγο Φράνκο, θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Καννών, στο πλαίσιο της ενότητας Cannes Première, εκτός διαγωνιστικού, τον Μάιο του 2026.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ιστορική αναμέτρηση του 1986 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Παγκόσμιο Κύπελλο 1986. Ένα παιχνίδι που ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και μετατράπηκε σε παγκόσμιο σύμβολο, όχι μόνο για όσα συνέβησαν μέσα στο γήπεδο, αλλά και για το πολιτικό και κοινωνικό του υπόβαθρο.

Η σκιά του Πόλεμου των Φώκλαντ (Μαλβίνας για τους Αργεντίνους) βάραινε έντονα πάνω από το παιχνίδι. Τέσσερα χρόνια μετά τη σύγκρουση μεταξύ Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου, η αναμέτρηση απέκτησε χαρακτήρα κάτι πολύ περισσότερο από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Ήταν μια άτυπη «ρεβάνς» σε συμβολικό επίπεδο, που προσέδωσε δραματική ένταση σε κάθε στιγμή.

Και στο κέντρο αυτής της ιστορίας, φυσικά, βρέθηκε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Με δύο γκολ που έμειναν στην αιωνιότητα, ο Αργεντινός θρύλος καθόρισε το αποτέλεσμα (2-1) και, ταυτόχρονα, τη δική του μυθολογία. Το πρώτο, η περίφημη «Χέρι του Θεού», προκάλεσε αμφιλεγόμενες αντιδράσεις. Το δεύτερο, το αποκαλούμενο «Γκολ του Αιώνα», αποτέλεσε ίσως την πιο εμβληματική ατομική ενέργεια στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Το ντοκιμαντέρ δεν περιορίζεται στην αναπαράσταση των γεγονότων. Μέσα από αρχειακό υλικό και μαρτυρίες, επιχειρεί να φωτίσει όλες τις διαστάσεις εκείνης της ημέρας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή παικτών και από τις δύο πλευρές, όπως ο Χόρχε Βαλντάνο και ο Γκάρι Λίνεκερ, οι οποίοι για πρώτη φορά συνυπάρχουν σε μια κοινή αφήγηση.

Η ιστορία ολοκληρώνεται με την πορεία της Αργεντινής μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, υπό την καθοδήγηση του Κάρλος Σαλβαδόρ Μπιλάρδο, επιβεβαιώνοντας ότι εκείνο το ματς δεν ήταν απλώς μια κορυφαία στιγμή, αλλά ο πυρήνας μιας ολόκληρης ποδοσφαιρικής εποποιίας.

Σχεδόν 40 χρόνια μετά, το «Αργεντινή–Αγγλία 1986» εξακολουθεί να συγκινεί, να διχάζει και να εμπνέει. Και μέσα από τον φακό του κινηματογράφου, αποδεικνύει ότι ορισμένα παιχνίδια δεν τελειώνουν ποτέ – απλώς αλλάζουν μορφή και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία.