Εξαγωγικές επιχειρήσεις: Βλέπουν αυξήσεις τιμών, αναζητούν νέες αγορές

Σημαντικές πιέσεις δέχονται οι εξαγωγικές επιχειρήσεις καθώς οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή αυξάνουν το κόστος και μειώνουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η επίδραση της κρίσης στη ζήτηση είναι ήδη εμφανής καθώς έρευνα που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος δείχνει ότι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις στη βιομηχανία (57,7%) έχουν αντιμετωπίσει ήδη μείωση ζήτησης ή ακυρώσεις παραγγελιών, με τις επιπτώσεις να αξιολογούνται κυρίως ως μικρής (35,3%) και μέτριας έντασης (32,4%), ενώ ένα 26,5% τις χαρακτηρίζει σημαντικές.

Η έρευνα που έγινε με σκοπό την καταγραφή των επιπτώσεων που αυτές επιφέρουν στην εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων έδειξε επίσης ότι στον αγροδιατροφικό τομέα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν μείωση ζήτησης ανέρχεται σε 71,4%, στα δομικά υλικά το 60,% των επιχειρήσεων αναφέρει επιπτώσεις, κυρίως μέτριου (66,7%) και μικρού βαθμού (33,3%), ενώ στις υπηρεσίες και στις μεταφορές και τα logistics το 66,7% των επιχειρήσεων δηλώνει μείωση ζήτησης.

Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές στο σύνολο σχεδόν των εξαγωγικών επιχειρήσεων, επηρεάζοντας κυρίως το κόστος λειτουργίας και δευτερευόντως τη ζήτηση.

Παρά το γεγονός ότι η έκθεση των επιχειρήσεων στις αγορές της Μέσης Ανατολής παραμένει σχετικά περιορισμένη για την πλειονότητα, η αβεβαιότητα επηρεάζει ευρύτερα τη λειτουργία τους και τις προσδοκίες για το επόμενο διάστημα αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδης.

Οι συνέπειες

Αναφορικά με τις συνέπειες που καταγράφονται, αυτές διαφοροποιούνται ανά κλάδο, με κοινό παρονομαστή όμως την αύξηση του κόστους και κυρίως του ενεργειακού και μεταφορικού. Στη βιομηχανία, οι κυριότερες επιπτώσεις είναι το αυξημένο κόστος μεταφορών για τις τρεις στις δέκα επιχειρήσεις (32%) και η άνοδος των ενεργειακών τιμών (30,7%), ενώ ακολουθούν οι καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα (15,3%) και η αδυναμία προμήθειας πρώτων υλών (11,3%). Στον αγροδιατροφικό τομέα, οι επιπτώσεις συγκεντρώνονται ακόμη πιο έντονα στο κόστος, με το 43,2% να αναφέρει αυξημένα μεταφορικά και το 40,9% άνοδο ενεργειακών τιμών.

Στους λοιπούς κλάδους, η άνοδος των ενεργειακών τιμών (44,4%) και το αυξημένο κόστος μεταφορών (38,9%) αποτελούν τις βασικές πιέσεις, ενώ στις λοιπές υπηρεσίες, πέραν της ανόδου των ενεργειακών τιμών (33,3%), αναδεικνύονται και τα προβλήματα στις πληρωμές (33,3%). Τέλος, στις μεταφορές και logistics, πέρα από το ενεργειακό κόστος (37,5%), καταγράφεται και σημαντική επιβάρυνση από το αυξημένο κόστος μεταφορών (25%), καθώς και επιμέρους επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και την παραγωγική δραστηριότητα.

Αυξήσεις τιμών

Οσο για τις στρατηγικές αντίδρασης των επιχειρήσεων οι έλληνες εξαγωγείς απαντούν ότι επικεντρώνονται κυρίως στην αύξηση τιμών και στην αναζήτηση νέων αγορών. Στη βιομηχανία, η κυρίαρχη επιλογή είναι η αύξηση τιμών (49,4%), ενώ σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων στρέφεται και στην αναζήτηση άλλων αγορών (36,7%), με μικρότερη παρουσία της μείωσης εξαγωγικής δραστηριότητας (10,1%). Στον αγροδιατροφικό τομέα, το 44,4% δηλώνει πρόθεση αύξησης τιμών και το 37% αναζήτησης νέων αγορών, ενώ καταγράφεται και ένα ποσοστό 11,1% που εξετάζει τη μείωση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Στους λοιπούς κλάδους, η αύξηση τιμών παραμένει η βασική στρατηγική (50%), ακολουθούμενη από την αναζήτηση νέων αγορών (25%) και τη διαφοροποίηση προϊόντων (16,7%), χωρίς καταγραφή πρόθεσης για μείωση εξαγωγών. Στα δομικά υλικά, οι επιλογές κατανέμονται μεταξύ αύξησης τιμών και αναζήτησης νέων αγορών (από 44,4%), ενώ ένα 11,1% εξετάζει τη μείωση εξαγωγικής δραστηριότητας.

Και στις λοιπές υπηρεσίες, η κύρια κατεύθυνση είναι η αναζήτηση νέων αγορών (66,7%) με παράλληλη διαφοροποίηση προϊόντων (33,3%), Τέλος, στον κλάδο των μεταφορών και logistics το σύνολο των επιχειρήσεων (100%) στρέφεται προς την αύξηση των τιμών.

Μάλιστα οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την εξέλιξη των επιπτώσεων και το επόμενο εξάμηνο δείχνουν αυξημένη ανησυχία.

