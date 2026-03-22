23.03.2026 | 00:18
Αγνοείται δύτης στα Λιμανάκια – Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού
«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Μαρτίου 2026, 22:45

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

ΡεπορτάζΑλέξανδρος Κλώσσας
Οι αυξήσεις σε ενέργεια, καύσιμα και κόστος χρηματοδότησης έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται πλέον καθημερινή πίεση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε μια συγκυρία όπου η τιμή του πετρελαίου κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τα επιτόκια παραμένουν πονοκέφαλος για τις επιχειρήσεις. Στελέχη της αγοράς αναφέρουν ότι οι τελευταίες εβδομάδες συνοδεύονται από νέο κύκλο ανατιμήσεων σε πρώτες ύλες, μεταφορικά και ενέργεια.

Στον κλάδο τροφίμων, προμηθευτές επανέρχονται με αυξήσεις που κυμαίνονται μεταξύ 3% και 8%, ενώ στην εστίαση η συνολική επιβάρυνση στο λειτουργικό κόστος υπερβαίνει ήδη το 10% σε σχέση με το τέλος του 2025. Το πρόβλημα είναι ότι όλα ανεβαίνουν ταυτόχρονα, αναφέρουν στελέχη της αγοράς περιγράφοντας μια κατάσταση όπου η εικόνα του κόστους αλλάζει ξανά μέσα σε λίγους μήνες.

Στο επίπεδο της ζήτησης, τα στοιχεία δεν δείχνουν ακόμη απότομη επιβράδυνση, ωστόσο η εικόνα στο πεδίο έχει ήδη διαφοροποιηθεί. Η ιδιωτική κατανάλωση, που αντιστοιχεί σε περίπου 70% του ΑΕΠ, συνεχίζει να στηρίζεται από την απασχόληση και τον τουρισμό, αλλά η συμπεριφορά των καταναλωτών έχει γίνει σαφώς πιο αμυντική. Αλυσίδες σούπερ μάρκετ καταγράφουν αύξηση στη συμμετοχή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και μετατόπιση προς φθηνότερες επιλογές, ενώ σε κατηγορίες όπως ένδυση και ηλεκτρικά είδη παρατηρείται μεγαλύτερη μεταβλητότητα στη ζήτηση.

Αυτή η μεταβολή θα έχει άμεσες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις. Ο κύκλος εργασιών μπορεί να διατηρείται, αλλά η σύνθεσή του αλλάζει, με προϊόντα χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους να αυξάνουν το μερίδιό τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι η πίεση δεν αποτυπώνεται στον όγκο πωλήσεων, αλλά μεταφέρεται στα περιθώρια κέρδους.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Το ρίσκο της τιμολόγησης

Η πιο δύσκολη εξίσωση για τις επιχειρήσεις αφορά την τιμολόγηση. Η μετακύλιση του κόστους προς τον καταναλωτή δεν είναι πλέον δεδομένη, καθώς η αγοραστική δύναμη έχει ήδη περιοριστεί από τα προηγούμενα χρόνια με αυξημένο πληθωρισμό.  Επιχειρηματίες περιγράφουν ένα περιβάλλον όπου ακόμη και μικρές αυξήσεις τιμών μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση. Από την άλλη πλευρά, η απορρόφηση του κόστους οδηγεί σε άμεση μείωση της κερδοφορίας.

Στην πράξη, αυτό οδηγεί σε σταδιακές και κυρίως περιορισμένες αυξήσεις, συχνά συνδυασμένες με αλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διατηρήσουν ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση της πελατείας και τη βιωσιμότητα τους.

Η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται πλέον στη ρευστότητα, με τραπεζικά στελέχη να επισημαίνουν ότι η αύξηση του κόστους δημιουργεί μεγαλύτερες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να χρηματοδοτήσουν ακριβότερες προμήθειες και λειτουργικά έξοδα.

Ηδη στις επιχειρήσεις το πρώτο πρόβλημα που φοβούνται ότι θα αντιμετωπίσουν είναι η ρευστότητα καθώς μια πιθανή κρίση θα τους οδηγήσει να χρειάζονται περισσότερα διαθέσιμα για να διατηρήσουν τη λειτουργία τους, ενώ οι εισπράξεις δεν θα αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό. Σε αυτό το περιβάλλον, θα αρχίζουν να εμφανίζονται καθυστερήσεις πληρωμών και μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση υποχρεώσεων, ιδιαίτερα σε κλάδους με χαμηλά περιθώρια.

Το πιο σαφές σήμα της αλλαγής είναι η επιβράδυνση των επενδυτικών καθυστερώντας την υλοποίηση σχεδίων επέκτασης που είχαν προγραμματιστεί για το 2026, ενώ ταυτόχρονα μετατίθενται χρονικά νέες επενδύσεις. Στελέχη της αγοράς αναφέρουν ότι η αβεβαιότητα γύρω από το κόστος και τη ζήτηση οδηγεί τις επιχειρήσεις σε πιο συντηρητική στάση., βάζοντας σε προτεραιότητα τη διατήρηση της ρευστότητας.

Το κόστος χρήματος

Η πίεση εντείνεται από το υψηλό κόστος χρηματοδότησης με τα επιτόκια να παραμένουν αυξημένα, ενώ τα τραπεζικά κριτήρια για νέες χρηματοδοτήσεις είναι αυστηρότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με περιορισμένη κεφαλαιακή βάση αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβαση σε νέα δάνεια, ενώ η εξυπηρέτηση υφιστάμενων υποχρεώσεων γίνεται ακριβότερη. Το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός αυξημένου κόστους και περιορισμένης ρευστότητας.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δεν είναι ακόμη αυτή μιας πλήρους επιβράδυνσης της οικονομίας, αλλά αλλά ήδη οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια για να αμυνθούν σε περίπτωση εξάπλωσης της κρίσης.

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις
Επιχειρείται να μπει τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία προσδιορισμού αρμοδιότητας μεταξύ των πρώην ταμείων, η οποία σήμερα αποτελεί βασική αιτία καθυστερήσεων στην απονομή των επικουρικών.

Κίνα: Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί
Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

Μέση Ανατολή: Πτήσεις στο άγνωστο – Ένας κλάδος σε τροχιά μετασχηματισμού
Η Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους κεντρικούς «νευρώνες» του πλανήτη. Όταν ξεσπά ένας πόλεμος οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα σύνορα της περιοχής, αλλά προκαλεί «αρρυθμίες» σε βασικούς πυλώνες.

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο
Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s
Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»
Το ντέρμπι της Μαδρίτης τα είχε όλα, με τη Ρεάλ να επικρατεί της Ατλέτικο με 3-2, να μειώνει στους 4 από τη Μπαρτσελόνα και να παραμένει ζωντανή στη μάχη του τίτλου στη La Liga. Με 10 τελείωσαν οι γηπεδούχοι λόγω αποβολής του Βαλβέρδε στο 77′.

Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης
Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες
Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν
Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς
Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»
Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ πως η ομάδα του αδυνατεί να βρει τρόπο να σκοράρει, ακόμη κι όταν πραγματοποιεί πολλές τελικές.

Γαλλία: Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ – Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά
Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας
Περίπου το 5% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι γυναίκες - συχνά λόγω μικροπαραβάσεων. Μία υπηρεσία της καθολικής εκκλησίας επιχειρεί να δώσει λύση.

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»
Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

