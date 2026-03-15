Μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις: Δύσκολη συγκυρία σε αγορά με έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση

Στην Ελλάδα της ανάπτυξης του 2,4%, τα οφέλη πηγαίνουν στη συντριπτική πλειονότητά τους στους μεγάλους εθνικούς και πολυεθνικούς ομίλους. Ενώ οι μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, που στην Ευρώπη των «27» είναι αυτές οι οποίες έχουν το σύνολο της απασχόλησης, αγωνίζονται να επιβιώσουν.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα από όσα δήλωσε στο MEGA ο Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Ελλάδας). Καθώς τα λουκέτα αυξάνονται διαρκώς, παρά τη μετρήσιμη ανάπτυξη, τα προβλήματα για τον κλάδο είναι δύο: το υψηλό κόστος και η δομή της αγοράς των εμπορικών μισθώσεων, αλλά και ο αποκλεισμός τους από τη χρηματοδότηση.

Η ΓΣΕΒΕΕ πρόσφατα προσπάθησε να απαντήσει στα προβλήματα αυτά με τις προτάσεις της για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Μάστιγα τα ενοίκια

Στο κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για την ενοικίαση ενός εμπορικού ακινήτου, κυμαίνεται:

Στην Ερμού από 200 – 300€ τον μήνα

Στην Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, από 90 – 150€,

Στο Μαρούσι από 14 – 30€

Στη Γλυφάδα ξεκινά από τα 100 και φτάνει ως και τα 150€ τον μήνα ανά τετραγωνικό μέτρο.

Επίσης, την τελευταία δεκαετία η ελάχιστη διάρκεια εμπορικής μίσθωσης ενός ακινήτου είναι μόλις τρία χρόνια. Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι στο διάστημα αυτό δεν προλαβαίνουν να αποσβέσουν τις επενδύσεις στο κατάστημά τους. Και όταν λήγει το συμβόλαιο, οι ιδιοκτήτες πάντα αναπροσαρμόζουν προς τα πάνω το ενοίκιο.

Καββαθάς: Δύο βασικά προβλήματα

Μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, επισήμανε ότι για τις μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα προβλήματα είναι δύο.

Το πρώτο είναι η «ολιγοπώληση και υπερσυγκέντρωση της αγοράς» σε ισχυριούς εθνικούς ή πολυεθνικούς ομίλους. Αυτό παρατηρείται κυρίως στους χώρους των τροφίμων, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρικών συσκευών. Οι όμιλοι αυτοί, επισήμανε, έχουν άλλες δυνατότητες παρέμβασης και διαφήμισης από τις μικρές επιχειρήσεις.

Το δεύτερο, και εξίσου σημαντικό, είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και απουσία προστασίας της επαγγελματικής στέγης. Εξήγησε ότι κάθε τρία χρόνια ένας επαγγελματίας μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει στέγη, ενώ οι μεγάλοι όμιλοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν άλλες συμφωνίες. «Να πουν ότι θέλω το ακίνητο για 20 χρόνια», είπε.

Ο Γιώργος Καββαθάς χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα και παίρνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους. Ωστόσο επισήμανε: «Αυτό όφελος από την ανάπτυξη το 2,4% πρέπει να δούμε τι διάχυση έχει και αν φτάνει στο σύνολο της οικονομίας».

Διαπίστωσε ότι πάει «μόνο στους λίγους και τους ισχυρούς». Το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, είπε, έχει 11,5 δισεκατομμύρια το δανειακό σκέλος. «Εξ αυτών, τα 9,5 δισ. πήγαν στους μεγάλους ομίλους που δεν είχαν καμία ανάγκη να βρουν χρηματοδότηση. Εν αντιθέσει, στις μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις μόνο το 6% περίπου έχει δυνατότητα πρόσβασης σε δανεισμό», επισήμανε.

Πρόβλημα ρευστότητας

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίσουν οι μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις τις παρουσίασε με στοιχεία της Συνομοσπονδίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΓΣΕΒΒΕ, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίσουν οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το ένα τέταρτο (26%) έχει μηδενικά ρευστά διαθέσιμα, ενώ ένα ποσοστό (22%) έχει ρευστά διαθέσιμα που αρκούν για μόλις έναν μήνα. Είπε λοιπόν ότι σχεδόν 50% των επιχειρήσεων έχει ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας, σε μια εποχή που δεν βοηθά ούτε η διεθνής συγκυρία. Ο πόλεμος φέρνει αυξήσεις κόστους σε καύσιμα και προϊόντα.

Και οι συνέπειες αυτού είναι η μείωση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, αλλά και των επενδύσεων. Βάσει των στοιχείων της ΓΣΕΒΕΕ, ποσοστό 8,4% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μείωσαν ή προτίθενται να μειώσουν το προσωπικό τους.

Όσον αφορά τις επενδύσεις, περισσότερες από τις μισές (53,2%) δεν έχουν επενδύσει περισσότερα από 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Καββαθά, στην Ελλάδα το 80% των θέσεων εργασίας δημιουργούνται από μικρομεσαίες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, όλες αυτές για να αναπτυχθούν θα πρέπει να κάνουν επενδύσεις πάνω στην καινοτομία και την πράσινη μετάβαση. Όταν οι επενδύσεις τους είναι της τάξης των 5.000 ευρώ, «δεν μπορεί να γίνει χωρίς χρηματοδότηση αυτή η μετάπτωση στη νέα εποχή».

Ο «ευαγγελιστής» Πισσαρίδης

Ο κ. Καββαθάς άσκησε κριτική και στην Έκθεση Πισσαρίδη για την ελληνική οικονομίας, κυρίως όσον αφορά τη διαπίστωσή της ότι οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις «δεν είναι ανταγωνιστικές». «Πρέπει να απαντήσουμε στον κ. Πισσαρίδη», είπε, τον οποίο χαρακτήρισε «πέμπτο ευαγγελιστή», ότι «στην Ευρώπη των 27, το 99,8% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές. Και είναι επιχειρήσεις που έχουν και το σύνολο της απασχόλησης στην Ευρώπη».