Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις: Δύσκολη συγκυρία σε αγορά με έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση
Οικονομία 15 Μαρτίου 2026, 19:00

Μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις: Δύσκολη συγκυρία σε αγορά με έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση

Μπορεί η οικονομία να αναπτύσσεται, αλλά όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα λουκέτα αυξάνονται διαρκώς. Δύο τα βασικά προβλήματα για τον κλάδο: το υψηλό κόστος και ο αποκλεισμός από χρηματοδότηση.

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Στην Ελλάδα της ανάπτυξης του 2,4%, τα οφέλη πηγαίνουν στη συντριπτική πλειονότητά τους στους μεγάλους εθνικούς και πολυεθνικούς ομίλους. Ενώ οι μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, που στην Ευρώπη των «27» είναι αυτές οι οποίες έχουν το σύνολο της απασχόλησης, αγωνίζονται να επιβιώσουν.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα από όσα δήλωσε στο MEGA ο Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Ελλάδας). Καθώς τα λουκέτα αυξάνονται διαρκώς, παρά τη μετρήσιμη ανάπτυξη, τα προβλήματα για τον κλάδο είναι δύο: το υψηλό κόστος και η δομή της αγοράς των εμπορικών μισθώσεων, αλλά και ο αποκλεισμός τους από τη χρηματοδότηση.

Η ΓΣΕΒΕΕ πρόσφατα προσπάθησε να απαντήσει στα προβλήματα αυτά με τις προτάσεις της για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Μάστιγα τα ενοίκια

Στο κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για την ενοικίαση ενός εμπορικού ακινήτου, κυμαίνεται:

  • Στην Ερμού από 200 – 300€ τον μήνα
  • Στην Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, από 90 – 150€,
  • Στο Μαρούσι από 14 – 30€
  • Στη Γλυφάδα ξεκινά από τα 100 και φτάνει ως και τα 150€ τον μήνα ανά τετραγωνικό μέτρο.

Επίσης, την τελευταία δεκαετία η ελάχιστη διάρκεια εμπορικής μίσθωσης ενός ακινήτου είναι μόλις τρία χρόνια. Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι στο διάστημα αυτό δεν προλαβαίνουν να αποσβέσουν τις επενδύσεις στο κατάστημά τους. Και όταν λήγει το συμβόλαιο, οι ιδιοκτήτες πάντα αναπροσαρμόζουν προς τα πάνω το ενοίκιο.

Καββαθάς: Δύο βασικά προβλήματα

Μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, επισήμανε ότι για τις μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα προβλήματα είναι δύο.

Το πρώτο είναι η «ολιγοπώληση και υπερσυγκέντρωση της αγοράς» σε ισχυριούς εθνικούς ή πολυεθνικούς ομίλους. Αυτό παρατηρείται κυρίως στους χώρους των τροφίμων, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρικών συσκευών. Οι όμιλοι αυτοί, επισήμανε, έχουν άλλες δυνατότητες παρέμβασης και διαφήμισης από τις μικρές επιχειρήσεις.

Το δεύτερο, και εξίσου σημαντικό, είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και απουσία προστασίας της επαγγελματικής στέγης. Εξήγησε ότι κάθε τρία χρόνια ένας επαγγελματίας μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει στέγη, ενώ οι μεγάλοι όμιλοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν άλλες συμφωνίες. «Να πουν ότι θέλω το ακίνητο για 20 χρόνια», είπε.

Ο Γιώργος Καββαθάς χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα και παίρνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους. Ωστόσο επισήμανε: «Αυτό όφελος από την ανάπτυξη το 2,4% πρέπει να δούμε τι διάχυση έχει και αν φτάνει στο σύνολο της οικονομίας».

Διαπίστωσε ότι πάει «μόνο στους λίγους και τους ισχυρούς». Το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, είπε, έχει 11,5 δισεκατομμύρια το δανειακό σκέλος. «Εξ αυτών, τα 9,5 δισ. πήγαν στους μεγάλους ομίλους που δεν είχαν καμία ανάγκη να βρουν χρηματοδότηση. Εν αντιθέσει, στις μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις μόνο το 6% περίπου έχει δυνατότητα πρόσβασης σε δανεισμό», επισήμανε.

Πρόβλημα ρευστότητας

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίσουν οι μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις τις παρουσίασε με στοιχεία της Συνομοσπονδίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΓΣΕΒΒΕ, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίσουν οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το ένα τέταρτο (26%) έχει μηδενικά ρευστά διαθέσιμα, ενώ ένα ποσοστό (22%) έχει ρευστά διαθέσιμα που αρκούν για μόλις έναν μήνα. Είπε λοιπόν ότι σχεδόν 50% των επιχειρήσεων έχει ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας, σε μια εποχή που δεν βοηθά ούτε η διεθνής συγκυρία. Ο πόλεμος φέρνει αυξήσεις κόστους σε καύσιμα και προϊόντα.

Και οι συνέπειες αυτού είναι η μείωση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, αλλά και των επενδύσεων. Βάσει των στοιχείων της ΓΣΕΒΕΕ, ποσοστό 8,4% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μείωσαν ή προτίθενται να μειώσουν το προσωπικό τους.

Όσον αφορά τις επενδύσεις, περισσότερες από τις μισές (53,2%) δεν έχουν επενδύσει περισσότερα από 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Καββαθά, στην Ελλάδα το 80% των θέσεων εργασίας δημιουργούνται από μικρομεσαίες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, όλες αυτές για να αναπτυχθούν θα πρέπει να κάνουν επενδύσεις πάνω στην καινοτομία και την πράσινη μετάβαση. Όταν οι επενδύσεις τους είναι της τάξης των 5.000 ευρώ, «δεν μπορεί να γίνει χωρίς χρηματοδότηση αυτή η μετάπτωση στη νέα εποχή».

Ο «ευαγγελιστής» Πισσαρίδης

Ο κ. Καββαθάς άσκησε κριτική και στην Έκθεση Πισσαρίδη για την ελληνική οικονομίας, κυρίως όσον αφορά τη διαπίστωσή της ότι οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις «δεν είναι ανταγωνιστικές». «Πρέπει να απαντήσουμε στον κ. Πισσαρίδη», είπε, τον οποίο χαρακτήρισε «πέμπτο ευαγγελιστή», ότι «στην Ευρώπη των 27, το 99,8% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές. Και είναι επιχειρήσεις που έχουν και το σύνολο της απασχόλησης στην Ευρώπη».

Business
Εμπόριο: Νέα concepts σε μια αγορά που «φλέγεται»

Εμπόριο: Νέα concepts σε μια αγορά που «φλέγεται»

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Ισραήλ και ΗΠΑ εντείνουν τα πλήγματα κατά του Ιράν – Drone χτυπά ιταλική βάση στο Κουβέιτ

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Στράτος Ιωακείμ
Παραγωγικό υπόδειγμα και τουρισμός: Διάλογος με αφορμή το Café Economy
Η μελέτη για την «Οικονομία των Καφέ» (Τhe Café Economy) και η αντίδραση του ΙΝΣΕΤΕ, είναι αφορμή να ανοίξει ένας δημιουργικός διάλογος για το παραγωγικό υπόδειγμα που έχει ανάγκη η χώρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Καυτή» σοκολάτα – Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό – Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ
Η απότομη αύξηση στη σοκολάτα οφείλεται κυρίως σε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη των παγκόσμιων τιμών κακάο, αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών στην προσφορά, εξηγεί οικονομολόγος του FAO

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Από τη Βαρκελώνη στο Ελληνικό – Πώς η ΑΙ και οι ψηφιακές υποδομές επανασχεδιάζουν τις πόλεις
Οι επενδύσεις σε ψηφιακές και βιώσιμες υποδομές θα είναι από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των αστικών οικονομιών τα επόμενα χρόνια, εκτιμούν WEF και Παγκόσμια Τράπεζα για τις πόλεις του μέλλοντος

Μέσω της ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των παλιών ενσήμων και της ένταξής τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ - Σε νέα μέτρα προχωρεί ο eΕΦΚΑ ώστε να επισπευτούν και οι επικουρικές συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου
Καθημερινά σκαμπανεβάσματα για μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα ακόμα και μία ημέρα πριν από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Στράτος Ιωακείμ
Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου
Οι δύο Ολυμπιονίκες είναι η μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα γίνει στο Τορούν της Πολωνίας στις 20-22 Μαρτίου.

Δήμος Μπουλούκος
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 3-1: Φαβορί για το… σεντόνι οι Κόκκινοι Διάβολοι, ιστορική επίδοση του Μπρούνο Φερνάντες
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθάρισε με 3-1 την Άστον Βίλα στο «Ολντ Τράφορντ», πέρασε μόνη 3η στη βαθμολογία και το +3 από τους «Χωριάτες» και πλέον βλέπει για τα καλά το σεντόνι του επόμενου Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Λίβερπουλ – Τότεναμ
LIVE: Λίβερπουλ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Τότεναμ για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ μεγαλούργησε όταν εξέφρασε την αλλαγή – Υπάρχει το μεγάλο αίτημα για μια διαφορετική Ελλάδα
«Μέσα από τη σύνθεση και μέσα από τον διάλογο, παρουσιάζουμε ξανά το αίτημα του ελληνικού λαού για μια μεγάλη, νέα αλλαγή», τόνισε μετά την ψήφο του του για την εκλογή συνέδρων για το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Ικανοποίηση στο ΠΑΣΟΚ για την υψηλή συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές – Παρατείνεται η διαδικασία
Όπως επισημαίνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, αναμένεται έως το τέλος των εσωκομματικών εκλογών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, να έχουν ψηφίσει πάνω από 150.000 μέλη του κόμματος.

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 103-78: «Πράσινη» κυριαρχία μετά το +17 της «Ένωσης» (vid)
Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 17 πόντους στο 13' (25-42), όμως στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός με 37 πόντους στο 2ο δεκάλεπτο και ηγέτη τον ασταμάτητο Ναν (28π. συνολικά) κυριάρχησε επικρατώντας με 25 πόντους.

Τεχεράνη: «Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία από τις ΗΠΑ – Ούτε βλέπουμε λόγο να μιλήσουμε μαζί τους»
Ο Αμπάς Αραγτσί απέρριψε την ιδέα ότι το Ιράν διεξάγει πόλεμο επιβίωσης. Τόνισε ότι οι επιθέσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής είναι αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα. «Έδωσαν έδαφος στις ΗΠΑ», είπε

LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

«Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση
Η 45χρονη και η γιατρός βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, με την ασθενή να μη ζητάει κάτι περισσότερο από δικαίωση - «Η κατάληξή μου θα ήταν μία και μοναδική. Θα πέθαινα», τονίζει

Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε σε βίντεο, επιδεικνύοντας ακόμη και τα χέρια του, για να αποδείξει ότι δεν έχει… έξι δάχτυλα, ώρες μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης ότι θα τον σκοτώσουν.

Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα 63χρονο έξω από τη Βουλή – Βίντεο ντοκουμέντο
Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, οι αρχές δεν αναζήτησαν τον αυτόπτη μάρτυρα στο σημείο και δεν τον ενέταξαν εξ αρχής ως μάρτυρα κατά την επίσημη καταγραφή του δυστυχήματος.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη για την 28η αγωνιστική της La Liga.

Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο
Οι ανήλικοι φέρεται ότι κατέγραψαν τις καταδικαστέες πράξεις τους και τις ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχειρώντας να διασύρουν την 11χρονη

ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών
Σύμφωνα με τους Financial Times, μια κοινή ναυτική αποστολή ΕΕ - ΟΗΕ για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη». Η πληροφορία έρχεται μετά τη δήλωση Τραμπ για «ομαδική προσπάθεια».

Αρχοντία Κάτσουρα
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

