Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 18:12
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Πληροφορίες για έναν νεκρό
Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Μαρτίου 2026, 20:46

Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

H ΓΣΕΒΕΕ παρουσιάζει πέντε βασικούς πυλώνες παρεμβάσεων που αφορούν τα καύσιμα, την ενέργεια, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και ειδικά μέτρα για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) ζητά από την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία της ελληνικής οικονομίας, μετά τις αναταράξεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Με επιστολή της προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου, η ΓΣΕΒΕΕ παρουσιάζει πέντε βασικούς πυλώνες παρεμβάσεων που αφορούν τα καύσιμα, την ενέργεια, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και ειδικά μέτρα για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Η προειδοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ για νέα κρίση

Στην επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει ότι: «Η ελληνική οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα μιας νέας κρίσης, χωρίς ακόμα να έχουν παρέλθει οι επιπτώσεις όλων των προηγούμενων. Τα νέα δεδομένα που δημιουργεί αρχικά στην οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι ήδη ορατά στις αντλίες βενζίνης/ πετρελαίου προκαλώντας έντονες ανησυχίες στην εφοδιαστική αλυσίδα αρχικά για την εκτίναξη του κόστους μεταφοράς προϊόντων, στο σύνολο των επιχειρήσεων για την επίδραση στο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας, αλλά και στο σύνολο των νοικοκυριών για ένα νέο κύμα εκτεταμένων ανατιμήσεων. Οι αυξήσεις που σημειώθηκαν ουσιαστικά πριν τα διυλιστήρια να αρχίσουν να προμηθεύονται πετρέλαιο με τις τρέχουσες διεθνείς τιμές, επομένως προληπτικά, δεν είναι δυνατόν να απορροφηθούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Κάθε καθυστέρηση επομένως στη λήψη των αναγκαίων προστατευτικών μέτρων για το σύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις στο σύνολο της εθνικής οικονομίας και της παραγωγής».

Το προτεινόμενο έκτακτο πλαίσιο προστασίας της οικονομίας

Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει την άμεση εφαρμογή έκτακτου πλαισίου προστασίας της οικονομίας και τον σχεδιασμό από τώρα κατάλληλων παρεμβάσεων που θα ενεργοποιούνται ανάλογα με την χρονική έκταση των επιπτώσεων του πολέμου.

Οι πέντε πυλώνες των προτάσεων είναι οι ακόλουθοι:

Πυλώνας πρώτος: Συγκράτηση των τιμών των καυσίμων

Στην κατεύθυνση αυτή, είναι σημαντικοί οι έλεγχοι για την καταπολέμηση φαινομένων αισχροκέρδειας. Παράλληλα, το κράτος θα πρέπει να μην αντλεί το ίδιο υπερκέρδη, λόγω των έμμεσων φόρων, από τις αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων, αλλά να αποκλιμακώσει τους συντελεστές διατηρώντας τα δημόσια έσοδα στο προϋπολογισθέν ύψος τους.

Πυλώνας δεύτερος: Έλεγχος των τιμών της ενέργειας

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη διατήρηση των τιμών ρεύματος στα τρέχοντα επίπεδα, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων (π.χ. αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του κόστους της ενέργειας, θέσπιση ανώτατου ορίου στην τιμή κιλοβατώρας για οικιακή ή επαγγελματική χρήση κ.ά.), καθώς και με συγκράτηση των λοιπών χρεώσεων που επιβάλλονται στους λογαριασμούς του ρεύματος και συνεισπράττονται με αυτούς. Ιδιαίτερη σημασία έχει η στήριξη των επιχειρήσεων ανάλογα με τις ιδιαίτερες ενεργειακές τους ανάγκες (π.χ. αρτοζαχαροπλαστική ).

Πυλώνας τρίτος: Μέτρα για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων

Η τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα στο εξωτερικό σοκ είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βιωσιμότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξεταστούν μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρών και πολύ μικρών, στο να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενα έκτακτα έξοδα (π.χ. λόγω τυχόν αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ), η ελάφρυνση και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, και ιδίως η άρση των μέτρων υπερφορολόγησης των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων (π.χ. προκαταβολή φόρου, τεκμαρτή φορολόγηση κ.λπ.), αλλά και η προστασία των επιχειρήσεων από άλλες αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας τους (π.χ. ύδρευση). Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί, εφ’ όσον απαιτηθεί, η επαναφορά του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής, που αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τη διατήρηση της απασχόλησης την περίοδο της πανδημίας.

Πυλώνας τέταρτος: Στήριξη της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών

Η στήριξη της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών αποτελεί σημαντική παράμετρο προστασίας της κοινωνικής συνοχής και ταυτόχρονα μπορεί να συμβάλλει, χάρη στην τόνωση της εσωτερικής ζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικό ρόλο θα μπορούσε να παίξει η μείωση των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ) σε κατηγορίες βασικών αγαθών και στον κλάδο της εστίασης, στην κατεύθυνση που προαναφέρθηκε, να μην αντλεί δηλαδή το κράτος φορολογικά υπερκέρδη λόγω της ανόδου των τιμών. Ταυτόχρονα, πρέπει να γίνουν όλες οι αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια σε κύρια αγαθά, αλλά και σε σημαντικές πρώτες και ενδιάμεσες ύλες (όπως π.χ. τα λιπάσματα).

Πυλώνας πέμπτος: Ρήτρα προτεραιότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις διαδραματίζουν κρίσιμο οικονομικό και κοινωνικό ρόλο, ειδικά στην Ελλάδα, όπου αποτελούν το 99,4% του συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολούν το 70,8% των εργαζομένων. Είναι επομένως σημαντικό κάθε μέτρο που θα ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης να ακολουθεί την αρχή της προτεραιότητας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις ανάγκες τους, καθώς και εξασφαλιστεί ότι ικανό τμήμα των δημόσιων πόρων που θα διατεθούν για τη στήριξη της οικονομίας θα κατευθυνθεί πράγματι προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Αρχές και κατευθύνσεις των μέτρων

Με γνώμονα την θετική και αρνητική εμπειρία από την διαχείριση των προηγούμενων κρίσεων, η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει ένα πλέγμα μέτρων που είναι: εμπροσθοβαρή, για να αποφευχθεί η είσοδος της ελληνικής οικονομίας σε μια περίοδο γενικευμένης αβεβαιότητας ή, ακόμα χειρότερα, ενός φαύλου κύκλου στασιμοπληθωρισμού, στοχευμένα, ώστε να μην επιβαρύνεται υπέρμετρα ο κρατικός προϋπολογισμός και να εξασφαλιστεί ότι η στήριξη θα δοθεί εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί όπου θα έχει τη μέγιστη απόδοση για το σύνολο της οικονομίας, δίκαια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το κόστος της κρίσης θα κατανεμηθεί αναλογικά και δεν θα μεταφερθεί μόνο στα νοικοκυριά ή στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και κλιμακούμενα, με την έννοια ότι κατατίθενται και προτάσεις για μέτρα που ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η διεθνής αστάθεια εξακολουθήσει, για τα οποία πρέπει η ελληνική πολιτεία να προετοιμάζεται από σήμερα.

Πηγή: ot.gr

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Stream newspaper
ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026
Agro-in 12.03.26

ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό και αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών

Σύνταξη
Καταναλωτές σε survival mode: Ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα – κόβουν από παντού
Έρευνα Circana 12.03.26

Καταναλωτές σε survival mode: Ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα – κόβουν από παντού

Οι Έλληνες καταναλωτές λειτουργούν σε μόνιμο καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, περιορίζοντας τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες και αναζητώντας πάντα τη φθηνότερη επιλογή. Τι δείχνει νέα έρευνα της Circana.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Επιτόκια 12.03.26

Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;

Οι αγορές ήδη προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους με αποτέλεσμα τα κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ κινούνται ανοδικά, ενώ οι επενδυτές έχουν αισθητά περιορίσει τις προσδοκίες τους για άμεσες μειώσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καμπανάκι από τους παραγωγούς για το ευρωπαϊκό ρύζι – Στα 1,7 εκατομμύρια τόνους οι εισαγωγές στην ΕΕ
Αβεβαιότητσ 12.03.26

Καμπανάκι από τους παραγωγούς για το ευρωπαϊκό ρύζι - Στα 1,7 εκατομμύρια τόνους οι εισαγωγές στην ΕΕ

Σημαντικό μέρος των εισαγωγών σε ρύζι μπαίνει στην ΕΕ με μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς στο πλαίσιο συμφωνιών - Άμεσες διορθωτικές ενέργειες ζητούν αγρότες και μεταποίηση της ΕΕ

Σύνταξη
Ενοίκια: Τα SOS και οι παγίδες στη συμπλήρωση του E2 για μηδενισμό του φόρου
Αναλυτικά 12.03.26

Τα SOS και οι παγίδες στη συμπλήρωση του E2 για μηδενισμό του φόρου για τα ενοίκια

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή κατά τη συμπλήρωση του Ε2 προκειμένου να μηδενίσουν για τρία χρόνια τον αναλογούντα φόρο

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
Διεθνής Οικονομία 12.03.26

Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό της ΕΕ - Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει.

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν
Μέση Ανατολή 11.03.26

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν

Σε πείσμα της ρητορικής Τραμπ, τις τελευταίες ημέρες ο πόλεμος όχι μόνο έχει ενταθεί από την πλευρά του Ισραήλ και της Αμερικής αλλά έχει επίσης εξαπλωθεί με τις επιθέσεις της Τεχεράνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Πλαφόν: «Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους
Αντιδράσεις 11.03.26

«Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους

«Προκλητική και ανήθικη» χαρακτηρίζουν οι πρατηριούχοι την απόφαση επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και αντιπροτείνουν μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ για συγκεκριμένο διάστημα. «Οι πολίτες στενάζουν, οι πρατηριούχοι συκοφαντούνται και το κράτος συνεχίζει ακάθεκτο να εισπράττει τεράστιους φόρους».

Σύνταξη
Ακρίβεια: Πριν και μετά τον πόλεμο – Οι «πύραυλοι» ακρίβειας και τα διστακτικά μέτρα της κυβέρνησης
Ζητείται ελπίς 11.03.26

Οι «πύραυλοι» ακρίβειας στην αγορά και τα διστακτικά μέτρα της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριμήνου, για να προλάβει τυχόν φαινόμενα κερδοσκοπίας, όμως η ακρίβεια επιμένει και οι πρωτογενείς ανατιμήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
