Ιράν: Εντείνει τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – 8 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένος στον Λίβανο
Το Ιράν έθεσε όρους για την επίτευξη εκεχειρίας ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε νίκη - Δραματιικές στιγμές στον Λίβανο με σφοδρά ισραηλινά χτυπήματα - Δείτε live τις εξελίξεις στο in
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έθεσε τρεις όρους για τον τερματισμό του πολέμου: αναγνώριση των νόμιμων αμυντικών δικαιωμάτων της Τεχεράνης, καταβολή αποζημιώσεων και διεθνείς εγγυήσεις κατά μελλοντικών επιθέσεων.
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η νίκη είναι κοντά, ενώ η Τεχεράνη εντείνει τις επιθέσεις της σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι παρά την ιστορική αποδέσμευση αποθεμάτων.
Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο αλά Γάζα. Τουλάχιστον 8 νεκροί από επίθεση σε σκηνές εκτοπισμένων τη νύχτα.
Δείτε live
Όλες οι εξελίξεις στο in
- Ιράν: Εντείνει τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – 8 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένος στον Λίβανο
- Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από βλήμα ανοικτά των ΗΑΕ
- Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου
- Μύθοι και αλήθειες: Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τον μεταβολισμό
- Καιρός: Έως τους 19 βαθμούς η θερμοκρασία την Πέμπτη – Πού θα βρέξει
- Ακίνητα: Πώς φορολογούνται επικαρπία και ψιλή κυριότητα
- Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία
- Γιατί δεν αρέσει σε όλους το black humor;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις