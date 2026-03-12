Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έθεσε τρεις όρους για τον τερματισμό του πολέμου: αναγνώριση των νόμιμων αμυντικών δικαιωμάτων της Τεχεράνης, καταβολή αποζημιώσεων και διεθνείς εγγυήσεις κατά μελλοντικών επιθέσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η νίκη είναι κοντά, ενώ η Τεχεράνη εντείνει τις επιθέσεις της σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι παρά την ιστορική αποδέσμευση αποθεμάτων.

Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο αλά Γάζα. Τουλάχιστον 8 νεκροί από επίθεση σε σκηνές εκτοπισμένων τη νύχτα.

