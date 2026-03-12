Τρία μέλη του πληρώματος παγιδευμένα σε φορτηγό πλοίο που επλήγη από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ

Το πλοίο Mayuree Naree, που φέρει σημαία της Ταϊλάνδης, χτυπήθηκε από δύο βλήματα γύρω στις 08:15 τοπική ώρα, ενώ διέσχιζε το στενό του Ορμούζ στις 11 Μαρτίου, με 23 μέλη πληρώματος επί του σκάφους.

Η Precious Shipping αναφέρει ότι τρία μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου αγνοούνται και πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί στο μηχανοστάσιο.

Ο πλοιοκτήτης δήλωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές στο μηχανοστάσιο και πυρκαγιά.

Η τελευταία ενημέρωση από το Joint Maritime Information Center (JMIC) ανέφερε:

«Οι εικόνες που σχετίζονται με την επίθεση στο Mayuree Naree υποδηλώνουν ένα σοβαρό εκρηκτικό συμβάν στην ή κοντά στην ίσαλο γραμμή. Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός της επίθεσης παραμένει ασαφής».

«Τρία μέλη του πληρώματος αγνοούνται και πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί στο μηχανοστάσιο. Η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διάσωση των τριών αγνοουμένων μελών του πληρώματος», δήλωσε η Precious Shipping.

Τα άλλα 20 μέλη του πληρώματος του πλοίου εκκενώθηκαν με ασφάλεια και βρίσκονται τώρα στην ξηρά στο Ομάν.

Η εταιρεία συντονίζεται με τις αρμόδιες αρχές για την επαναπατρισμό των μελών του πληρώματος στην Ταϊλάνδη το συντομότερο δυνατό.

Η Precious Shipping δήλωσε ότι το πλοίο καλύπτεται από ασφάλιση κινδύνου πολέμου.

Footage shared by a merchant shipping Facebook page (เรือสินค้าระหว่างประเทศ – พาณิชย์นาวี) shows the moment the Thai cargo ship Mayuree Naree came under attack in the Strait of Hormuz, with crew members scrambling for safety before they were later rescued by authorities in Oman.… pic.twitter.com/OK7jowVlj8 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) March 12, 2026

Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη

Η εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Vanguard Tach ανέφερε ότι το Ιρανικό Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ισχυρίστηκε ότι επιτέθηκε στο Mayuree Naree στο Στενό του Ορμούζ.

Ανέφερε ότι το IRGC δήλωσε ότι το πλοίο έγινε στόχος αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ναυτικού του IRGC για την απόπειρα διέλευσης του Στενού.

Το Mayuree Naree έπλεε με έρμα και, σύμφωνα με τα δεδομένα AIS του PurpleTrac της Pole Star Global, είχε αναχωρήσει από τα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και κατευθυνόταν προς το Κάντλα στην Ινδία.

Η Vanguard ανέφερε ότι το IRGC ισχυρίστηκε ότι επιτέθηκε σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Λιβερίας, το Express Rome, το οποίο αγνόησε τις προειδοποιήσεις να μην περάσει από το Στενό, ωστόσο δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι η επίθεση αυτή έλαβε χώρα.