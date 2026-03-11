Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ

Το Ιράν πόντισε περίπου δώδεκα νάρκες στα Στενά του Ορμούζ ανέφεραν σήμερα δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, μια κίνηση που ενδέχεται να περιπλέξει το άνοιγμα αυτού του στενού, θαλάσσιου διαύλου, μιας σημαντικής οδού για τη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Αμεση ήταν η απάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε δηλώσεις του έξω από το Λευκό Οίκο είπε ότι δεν πιστεύει πως η Τεχεράνη έχει τοποθετήσει με επιτυχία νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και πως οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει «σχεδόν όλα» τα πλοία ναρκοθέτησής της.

«Καταστρέψαμε σχεδόν όλα τα πλοία ναρκοθέτησης μέσα σε μια νύχτα», είπε, υποδηλώνοντας ότι χτυπήθηκαν έως και 60 ιρανικά σκάφη. «Σχεδόν όλο το ναυτικό τους έχει καταστραφεί», υποστήριξε.

Ο Τραμπ ενθάρρυνε επίσης τα πετρελαιοφόρα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιμένοντας ότι είναι ασφαλή παρά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στην πλωτή οδό νωρίτερα σήμερα.

Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε τουλάχιστον δύο από αυτά τα πλοία. «Νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα Στενά», δήλωσε ωστόσο ο Τραμπ.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν πρόσθετη σημαντική ζημιά στην υποδομή του Ιράν, υποδεικνύοντας πως θα μπορούσαν «να τις καταστρέψουν… μέσα σε μια ώρα».

Ερωτηθείς την Τετάρτη τι άλλο πρέπει να γίνει στρατιωτικά για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο: «Περισσότερα από το ίδιο!». Επεσήμανε τις απώλειες για το ναυτικό, την αεροπορία, τον αντιαεροπορικό εξοπλισμό και την ηγεσία του Ιράν.

Στα 200 δολάρια το βαρέλι

Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε νωρίτερα ότι ο κόσμος θα πρέπει να προετοιμαστεί γιατί το πετρέλαιο θα φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Η μία πηγή είπε ότι η τοποθεσία των περισσότερων ναρκών είναι γνωστή, αλλά απέφυγε να διευκρινίσει πώς σκοπεύουν να χειριστούν το θέμα οι ΗΠΑ.

Το αμερικανικό δίκτυο CNN είχε μεταδώσει πρώτο την Τρίτη τη ναρκοθέτηση των Στενών.

Το Ιράν απειλούσε ανέκαθεν ότι θα απαντούσε, αν δεχόταν επίθεση, τοποθετώντας νάρκες στο Στενό. Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και LNG περνά από το Χορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός λέει ότι έβαλε στο στόχαστρο και βύθισε 16 ιρανικές ναρκοθέτιδες την Τρίτη. Όμως μέχρι στιγμής το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αποφεύγει να προσφέρει προστατευτική συνοδεία στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή.