Cybersecurity: Γιατί οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κινδυνεύουν περισσότερο;

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), που πλέον βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ψηφιακών επιθέσεων, χωρίς πάντα να έχουν τα μέσα να αμυνθούν αποτελεσματικά.

Το phishing, οι επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού και το ransomware χτυπούν πλέον τους μικρότερους οργανισμούς με ιδιαίτερη ένταση. Και το πιο ανησυχητικό; Οι επιθέσεις αυτές δεν χρειάζονται «τρύπες» στον κώδικα. Χρειάζονται τρύπες στη συμπεριφορά -για παράδειγμα, έναν υπάλληλο που δεν αναγνωρίζει έναν ύποπτο σύνδεσμο, έναν συνεργάτη που πατάει «download» χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η κυβερνοασφάλεια είναι κρίσιμο θέμα επιβίωσης – Τι δείχνουν οι αριθμοί

Σύμφωνα με έρευνες και μελέτες:

40% των ΜμΕ παγκοσμίως ανέφεραν τουλάχιστον ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης μέσα στο 2024

Μόνο το 47% των πολύ μικρών επιχειρήσεων (< 50 εργαζόμενοι) διαθέτει ολοκληρωμένο πλάνο ασφάλειας

Το 67 % των επιχειρήσεων βασίζει τις επιλογές του αποκλειστικά στο κόστος, ενώ το 50 % δηλώνει ότι δυσκολεύεται να επιλέξει ανάμεσα στις πολλές διαθέσιμες λύσεις.

Αν και το 93% των ΜμΕ δηλώνει ότι γνωρίζουν τους κινδύνους, μόλις 36% επενδύει ενεργά σε νέες λύσεις

Μόλις 11 % των ΜμΕ έχει ενσωματώσει λύσεις ΑΙ για ανίχνευση απειλών.

Το πρόβλημα δεν είναι πάντα η άγνοια. Είναι η έλλειψη καθοδήγησης, η σύγχυση από την πληθώρα λύσεων στην αγορά και φυσικά η υποεκτίμηση του ανθρώπινου παράγοντα.

Ο πιο κρίσιμος παράγοντας; Ο άνθρωπος

Η ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας. Είναι και θέμα συμπεριφοράς. Οι περισσότεροι κυβερνοεγκληματίες δεν «χακάρουν» συστήματα. Χακάρουν ανθρώπους.

Στέλνουν παραπλανητικά emails με παραποιημένα λογότυπα ή/και δημιουργούν ψεύτικες σελίδες login που φαίνονται αυθεντικές ή/και προσεγγίζουν συνεργάτες μέσω SMS ή μηνυμάτων στα social media.

Και όλα αυτά, για να περάσουν απαρατήρητοι, μέχρι να είναι πολύ αργά.

Λύσεις υπάρχουν, αρκεί να συνδυαστούν σωστά

Το Vodafone Business απαντά στις ανάγκες των ΜμΕ με μια σειρά από συμπληρωματικές λύσεις που καλύπτουν τόσο την τεχνολογία, όσο και τον ανθρώπινο παράγοντα.

Εργαλεία όπως το Microsoft 365 Business Premium και η νέα Microsoft Defender Suite για το Business Premium προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία για χρήστες, συσκευές, email και δεδομένα με έξυπνη ασφάλεια, κεντρική διαχείριση και προηγμένη άμυνα απέναντι σε κάθε κυβερνοαπειλή.

Κλείνοντας, να αναφέρουμε πως η κυβερνοασφάλεια δεν είναι θέμα «αν θα συμβεί κάτι», αλλά πόσο καλά προετοιμασμένος θα είσαι όταν συμβεί. Και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η προετοιμασία αυτή ξεκινά από δύο πράγματα: Εμπιστοσύνη σε λύσεις που κάνουν τα δύσκολα… απλά και επένδυση στους ανθρώπους, διότι ο πιο εξελιγμένος αλγόριθμος είναι η κρίση ενός ενημερωμένου υπαλλήλου.

