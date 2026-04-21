Θεοδωρικάκος: Η ναυτιλία αιχμή του δόρατος μιας ανταγωνιστικής οικονομίας
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Απριλίου 2026, 22:09

Θεοδωρικάκος: Η ναυτιλία αιχμή του δόρατος μιας ανταγωνιστικής οικονομίας

Το μέγεθος και το αποτύπωμα της ναυτιλίας στο παγκόσμιο στερέωμα είναι πολλαπλάσιο από το μέγεθος της χώρας και το ΑΕΠ της, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

«Η μεγάλη ελληνική ναυτιλία χτίστηκε με μόχθο, τόλμη, επιχειρηματικό δαιμόνιο, με ανθρώπους που μετέτρεψαν τη θάλασσα σε εθνική δύναμη για την πατρίδα μας. Έτσι έγινε ένα παγκόσμιο οικονομικό θαύμα και μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, έχει μια τεράστια δύναμη στη ναυτιλία και ουσιαστικά βρίσκεται στην πρώτη θέση», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην ομιλία του ως επίτιμος καλεσμένος στο γεύμα εργασίας της Ναυτιλιακής Λέσχης στον Πειραιά.

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα του αύριο πρέπει να παράγει περισσότερο

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως «σε έναν κόσμο αβεβαιότητας και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, οφείλουμε να συγκροτήσουμε μια οικονομία που μαζί με την δημοσιονομική της αξιοπιστία, θα διαθέτει ισχυρή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Μια ανθεκτική οικονομία με στέρεες βάσεις στη βιομηχανία, στις σύγχρονες τεχνολογίες, στην καινοτομία, στα ανταγωνιστικά προϊόντα, στην παροχή υπηρεσιών και στον δυναμικό εξαγωγικό προσανατολισμό προϊόντων και υπηρεσιών».

Αιχμή του δόρατος η ναυτιλία

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε πως «η Ελλάδα του αύριο πρέπει να παράγει περισσότερο, να εξάγει, να ενσωματώνει περισσότερη γνώση και τεχνολογία και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην παραγωγή της. Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί αιχμή του δόρατος μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής ελληνικής οικονομίας, γιατί το μέγεθός και το αποτύπωμά της στο παγκόσμιο στερέωμα είναι πολλαπλάσιο από το μέγεθος της χώρας και το ΑΕΠ της».

Είπε επίσης πως ασφαλής Ελλάδα είναι η Ελλάδα που διαθέτει παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία και συνέχισε πως «οι Έλληνες επιχειρηματίες της ναυτιλίας είναι πρώτα απ’ όλα πατριώτες. Άνθρωποι που αγαπούν την πατρίδα μας και το δείχνουν με πράξεις, επιτελώντας και σπουδαίο κοινωνικό έργο».

Η γεωστρατηγική θέση

Αναφερόμενος στη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας, ανέφερε πως «έχουμε 5.691 πλοία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν προϋπόθεση για την ευημερία δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη, καθώς πάνω από το 80% του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται διά θαλάσσης. Τα ελληνικά πλοία μεταφέρουν προϊόντα, καύσιμα, ενεργειακές πρώτες ύλες, στηρίζουν με πρωταγωνιστικό ρόλο την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργία της διεθνούς οικονομίας».

Συνέχισε λέγοντας πως «τα λιμάνια μας, σε συνδυασμό με τη σημαντική γεωστρατηγική θέση της χώρας, δίνουν στην πατρίδα μας τη δυνατότητα να γίνει ακόμα πιο ισχυρό μεταφορικό, διαμετακομιστικό και ενεργειακό κέντρο. Ένας στρατηγικός κόμβος για την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά πλοία το 2024 προσέγγισαν λιμάνια σε 180 χώρες. Παντού είναι η Ελλάδα μέσα από τη ναυτιλία, γι’ αυτό και είναι στοιχείο εθνικής ισχύος».

«Σε μια εποχή που οι διεθνείς ισορροπίες ανατρέπονται με ταχύτατο ρυθμό, που η ενέργεια, οι πρώτες ύλες και οι εφοδιαστικές αλυσίδες συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια και τη σταθερότητα, η Ελλάδα διαθέτει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, τη ναυτιλία μας. Αποτελεί ισχυρό όπλο ασφάλειας απέναντι στους πάντες», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε επίσης στη βαθιά και διαχρονική σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και «στη σταθερή και στρατηγική απόφαση για ένταξη στο Δυτικό κόσμο. Μια επιλογή που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας και ρευστότητας. Είναι πεποίθησή μου ότι η συμμαχία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ε.Ε., αλλά και των ευρωπαϊκών κρατών ξεχωριστά θα επανέλθει σύντομα ως μια βασική σταθερά και βασικός πυλώνας του παγκόσμιου συστήματος ασφαλείας. Η Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο θα μπορεί να λειτουργεί ως δύναμη σταθερότητας, αξιοπιστίας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή».

Ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε ειδική αναφορά στις αρμοδιότητες που αφορούν την αναπτυξιακή διάσταση της ναυτιλίας, πάντα σε απόλυτη συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας και την Ένωση Εφοπλιστών. «Έχουμε οργανώσει και προωθούμε μια σειρά αλλαγές που αφορούν την απλοποίηση των διαδικασιών, την πλήρη ψηφιοποίηση των φακέλων και τη μείωση των δικαιολογητικών», είπε χαρακτηριστικά.

Η πράσινη μετάβαση

Σχετικά με το μεγάλο ζήτημα της πράσινης μετάβασης, το οποίο αφορά και τη ναυτιλία, σημείωσε πως «είναι αυτονόητο ότι η μείωση των εκπομπών και η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας σημαντικός στόχος που πρέπει να υπηρετηθεί με ρεαλισμό και μεθοδικότητα. “Ναι” στις πιο καθαρές τεχνολογίες, “ναι” στα «πράσινα» καύσιμα, “ναι” στις επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση, αλλά με ρεαλιστικές απαιτήσεις και με ρεαλιστικό χρόνο προσαρμογής».

Στο επίκεντρο η ναυπηγική βιομηχανία

Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε και για τον κρίσιμο ρόλο της ναυπηγικής βιομηχανίας και της ναυπηγοεπισκευής. «Μια χώρα, όπως η Ελλάδα, που βρίσκεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις στον κόσμο, οφείλει να δώσει βάρος στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας. Μια ανθεκτική ελληνική οικονομία, απαιτεί να έχει στο επίκεντρο την ναυπηγική βιομηχανία. Αυτό είναι ένα εθνικό στοίχημα για όλους μας. Γιατί η ναυπηγική και η ναυπηγοεπισκευή δεν αφορούν μόνο την κατασκευή ή επισκευή ενός πλοίου. Αφορούν ολόκληρες αλυσίδες παραγωγής, γνώσης, εξειδίκευσης και απασχόλησης, νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, βιομηχανική βάση και τεχνογνωσία που μένει στην Ελλάδα, πραγματική προστιθέμενη αξία για τον τόπο και για την οικονομία μας».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε, η ναυπηγοεπισκευαστική εντάσσεται στις στρατηγικές επενδύσεις. «Δεν είναι καθόλου τυχαίο που με νόμο η Κυβέρνησή μας έβαλε τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στις στρατηγικές επενδύσεις. Θέλω να είναι ξεκάθαρο: κάθε μονάδα ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική στη χώρα μας, θα έχει την απόλυτη στήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και της κυβέρνησης συνολικά με κάθε νόμιμο τρόπο. Μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε το μερίδιό μας σε έναν τομέα ανταγωνιστικό σε όλη την ευρύτερη περιοχή και παγκοσμίως».

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ειδική μνεία στην εμπλοκή της Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (DFC) στα Ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα που ήταν ανενεργά για πολλά χρόνια και σήμερα εργάζονται χιλιάδες άνθρωποι, ενώ έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 800 επισκευές πλοίων. «Θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτό κατέστη δυνατό εξαιτίας της εμπλοκής του DFC και η σχέση μας είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Το DFC ενδιαφέρθηκε να επεκτείνει την επενδυτική δραστηριότητα στα συγκεκριμένα Ναυπηγεία και στον τομέα τον λιμενικό, τον μεταφορικό, τον διαμετακομιστικό, τον εμπορικό, τον ενεργειακό, ενδεχομένως και στον αμυντικό. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανέλαβε νομοθετική πρωτοβουλία πριν μερικούς μήνες, ώστε αυτό να μπορεί να γίνει πράξη».

«Οne stop shop» για τις Στρατηγικές Επενδύσεις

Επίσης, αναφέρθηκε και στο πολυνομοσχέδιο που βρίσκεται υπό ψήφιση στη Βουλή: «Στο νομοθέτημα αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η απλοποίηση επέκτασης των βιομηχανικών επενδύσεων, η επίλυση κρίσιμων εκκρεμοτήτων που θα βοηθήσουν στην υλοποίησή της επένδυσης στο Θριάσιο».

Τόνισε επίσης τη δημιουργία ενός ενιαίου «one stop shop» για τις Στρατηγικές Επενδύσεις στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, με τη συγκέντρωση όλων των διαδικασιών στο υπουργείο Ανάπτυξης και την εξάλειψη χρονοβόρων διαδρομών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών.

«Νομοθετήσαμε επίσης ότι η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων θα γίνονται μέσα σε 90 ημέρες και το κάνουμε πράξη. Αυτή τη στιγμή, υλοποιούνται 928 επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 3 δισ. ευρώ, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε εγκρίνει περισσότερες από 20 στρατηγικές επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 3 δισ. ευρώ», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «η ναυτιλία, η ναυπηγική βιομηχανία, η γαλάζια οικονομία δεν είναι μόνο ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας μας, αλλά ένα μεγάλο κεφάλαιο του μέλλοντός μας. Είναι χρέος μας να το διαφυλάξουμε, να το ενισχύσουμε και να το παραδώσουμε ακόμη ισχυρότερο στις επόμενες γενιές».

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

Οxford Economics: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο
Eνεργειακό σοκ: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο

Νέα ανάλυση της Οxford Economics εξηγεί γιατί η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη, θα αντέξει το ενεργειακό σοκ, αλλά με ένα επώδυνο τίμημα: Μείωση των πραγματικών μισθών και πάγωμα των προσλήψεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΙΕΛΚΑ: Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Περσικό στην καταναλωτική συμπεριφορά – Θυμός, φόβος, άγχος και συγκράτηση αγορών
Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Περσικό στην καταναλωτική συμπεριφορά - Θυμός, φόβος, άγχος και συγκράτηση αγορών

Έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφει πώς επιδρούν οι τρέχουσες γεωπολιτικές κρίσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών - Έξι στους δέκα αναβάλουν αγορές, τέσσερις στους δέκα τις μειώνουν

New York Times: Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο – Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»
Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο - Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»

Από την Αμερική, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ο πόλεμος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή - Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Στράτος Ιωακείμ
Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα
Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα

Με έξτρα φόρο ένας στους τέσσερις που έχει καταθέσει δήλωση - Με επιστροφή φόρου σχεδόν τέσσερις στους δέκα - Ενας στους τρεις υπέβαλε τη δήλωσή του

Μαρία Βουργάνα
Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα
Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι αγρότες όσο και οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων σε 10 ερωτήσεις - απαντήσεις, με όλες τις πληροφορίες για το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο στην εκτός σχεδίου δόμηση αποθηκών

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές για την 33η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι
LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Τσέλσι για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Δήμος Μπουλούκος
Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»
Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»

Ηχηρή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με πολιτικό νόημα. Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομία, την ασφάλεια, την ίδια τη χώρα. Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση με ειδικό πολιτικό βάρος.

Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;
Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;

Οι αρχές στη Νότια Κορέα κινούν διαδικασίες για τη σύλληψη του Μπάνγκ Σι-Χιουκ, επικεφαλής της Hybe πίσω από την K-pop μπάντα BTS, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας
Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας

Στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής για τα ΜΜΕ της Βρετανίας είναι και επισήμως το Telegram. Ξεκίνησε έρευνα καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Παγκόσμιος σάλος: Μπάλα, Formula 1, Ολυμπιονίκες, συνοδοί πολυτελείας και «ντόπα του γέλιου» σε Μιλάνο και Μύκονο!
Παγκόσμιος σάλος: Μπάλα, Formula 1, Ολυμπιονίκες, συνοδοί πολυτελείας και «ντόπα του γέλιου» σε Μιλάνο και Μύκονο!

Σοκάρουν οι συνεχείς αποκαλύψεις για το «χρυσό» δίκτυο εκατομμυρίων στο Μιλάνο, με συνοδούς πολυτελείας, πάνω από 70 αστέρες της Serie A, συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πιλότο της Formula 1, και συλλήψεις των ηγετών ενός άρτια δομημένου κυκλώματος που «έσπρωχνε» μέχρι και ναρκωτικά!

Νικόλαος Κώτσης
Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»
Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»

Η 16χρονη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ μετά το τροχαίο στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας

Πριν τη ψηφοφορία: Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου – Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί
Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου - Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί

Σε πανικό βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη που προωθεί άρον άρον μέτρα στήριξης εκμεταλλευόμενη τις θυσίες του λαού για να «χτίσει» υπερμεγέθη πρωτογενή πλεονάσματα και να προλάβει (επικοινωνιακά) τυχόν αναταράξεις από τις άρσεις ασυλίας. Το πρώτο «αντάρτικο» στο Μαξίμου και η καθοδική τροχιά της «γαλάζιας» δημοσκοπικής βελόνας.

Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται
Δημοσκοπικό χαστούκι στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται

Αποδοκιμασία της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες σε νέα δημοσκόπηση. Απόρριψη του αφηγήματος που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα». Υποχωρεί ελαφρώς το «κόμμα Καρυστιανού».

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για τα play in της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Θρίλερ στην Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης – Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της
Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης - Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Οι Αρχές ερευνούν κάθε στοιχείο για τη διαδρομή που ακολούθησε η 43χρονη προτού εξαφανιστεί - Τι εξετάζεται για το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Ο προπονητής της Μονακό Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι έχει μόλις οκτώ παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο των πλέι ιν. Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι.

Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης
Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης

Το Δικαστήριο της ΕΕ ορίζει ότι ο νόμος του 2021 που πέρασε η κυβέρνηση Όρμπαν για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι μεροληπτικός. Επίσης ότι είναι «αντίθετος με την ταυτότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ
Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ

O Γιάννης Αλαφούζος έχει αποφασίσει την αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει αναλάβει την εύρεση του νέου προπονητή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»
Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»

H Aν Χάθαγουεϊ, η Μέριλ Στριπ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι, περπάτησαν στο κόκκινο χαλί μαζί με άλλους κορυφαίους αστέρες από τον κόσμο της μόδας και του κινηματογράφου στην πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2».

Έφη Αλεβίζου
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν μέσα σε βόθρο κλεμμένες καραμπίνες και πινακίδες κυκλοφορίας - Αποξηλώθηκαν πάνω από 2.100 μέτρα καλώδια για ρευματοκλοπή

Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε
Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε

Σαράντα χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η απουσία ανθρώπων μετέτρεψε τη ζώνη αποκλεισμού σε ένα απρόσμενο καταφύγιο άγριας ζωής — με λύκους, βίσονες και σπάνια είδη να επιστρέφουν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

