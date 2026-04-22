Συνελήφθη 35χρονος που κακοποιούσε τη σύντροφό του – Βιντεοσκοπούσε τη στιγμή που τη σημάδευε με όπλο
Στην κατοχή του 35χρονου εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων το όπλο, σφαίρες και ποσότητες ναρκωτικών - Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία
Θύμα άγρια κακοποίησης από τον σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα που κάλεσε την αστυνομία για να σωθεί στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα.
Ο 35χρονος συνελήφθη άμεσα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση των νομοθεσιών για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, εξύβριση, απειλή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.
Κατάφερε να ξεφύγει
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία βραδινές ώρες της Κυριακής (19-4-2026) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, αλλοδαπή γυναίκα, η οποία κατάφερε να διαφύγει της προσοχής του 35χρονου αλλοδαπού συντρόφου της, προσέγγισε αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης και τους ανέφερε ότι νωρίτερα εντός οικίας, ο 35χρονος άσκησε σε βάρος της σωματική βία και την απείλησε με πυροβόλο όπλο.
Όταν ο 35χρονος αντιλήφθηκε την επικοινωνία της γυναίκας με τους αστυνομικούς τράπηκε σε φυγή ωστόσο ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα ύστερα από επισταμένες αναζητήσεις των αστυνομικών και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. το οποίο επιλήφθηκε της προανάκρισης.
Βιντεοσκοπούσε τις απειλές με όπλο
Όπως προέκυψε, ο δράστης είχε προκαλέσει σωματικές βλάβες στη γυναίκα, την εξύβρισε, την απείλησε ενώ κορύφωσε την εγκληματική συμπεριφορά του σημαδεύοντάς την με πυροβόλο όπλο, πράξη την οποία βιντεοσκόπησε.
Μετά από έρευνα στην οικία του αρχικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το επίμαχο πυροβόλο όπλο τύπου (pocket), γεμιστήρας με -7- φυσίγγια και -7- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -36,3- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης ενώ σε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε αποθήκη ιδιοκτησίας του 35χρονου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:
- -586- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
- -257- γραμμ. ηρωίνης,
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
- -6- τραπεζικές κάρτες μαζί με -5- κινητά τηλέφωνα, η προέλευση των οποίων διερευνάται.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
