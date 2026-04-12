Μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή «αποκάλυψε» όπλα – Τι βρήκαν οι Αρχές

Η καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή «αποκάλυψε» ένα μίνι οπλοστάσιο που είχε ένας άντρας στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες το πρωί σε χωριό του Ηρακλείου όταν μια 52χρονη κατήγγειλε τον 60χρονο εν διαστάσει σύζυγό της ότι την απείλησε.

Έτσι οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνα σε σπίτια που έχει στην κατοχή του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 3 κυνηγετικά όπλα

• αεροβόλο τυφέκιο μετά της διόπτρας,

• αεροβόλο πιστόλι με αμπούλα εντός θήκης,

• αεροβόλο περίστροφο,

• βαλλίστρα,

• 8 μαχαίρια

• 486 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

• 3 συσκευασίες με βολίδες αεροβόλου όπλου,

• ζώνη κυνηγιού,

• κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων,

• 20 κροτίδες,

• 2 παλιές εικόνες χριστιανικών αναπαραστάσεων,

• 1 οστεοφυλάκιο με λείψανα,

• 18 πετρώδη κομμάτια πιθανόν παλαιάς περιόδου

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.