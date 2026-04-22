«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια

Η Ευρωλίγκα έχει μπει στην τελική της ευθεία και ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει το όνομα του αντιπάλου του, στα πλέι οφ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στο δρόμο των «ερυθρόλευκων» θα βρεθεί η Μονακό ή η Μπαρτσελόνα και οι πρωταθλητές Ελλάδας θα μάθουν την αντίπαλό τους, το βράδυ της Παρασκευής.

Οι πειραιώτες πάντως συνεχίζουν την προετοιμασία τους κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο τεχνικός της ομάδας του λιμανιού, Γιώργος Μπαρτζώκας θεωρεί πολύ σημαντικές τις προπονήσεις αυτών των ημερών.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού θέλει από τους παίκτες του να εφαρμόσουν όσο το δυνατόν καλύτερα το πλάνο της ομάδας, ενώ θα πρέπει να τονίσουμε πως στην φιλοσοφία Μπαρτζώκα, οι συνεχόμενες καλές και δυνατές προπονήσεις παίζουν μεγάλο ρόλο στον βαθμό ετοιμότητας των πρωταθλητών Ελλάδος.

Γι’ αυτό λοιπόν και ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές αυτές τις συνεχόμενες προπονήσεις και οι παίκτες του γνωρίζουν ότι ο Μπαρτζώκας απαιτεί το 100% σε κάθε προπόνηση.

Αυτό πάντως που πρέπει να τονίσουμε, την ώρα που ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία για τα πλέι οφ της Ευρωλίγκας, είναι ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να έχουν και συγκέντρωση στο 100% κλείνοντας βεβαίως και τα αυτιά τους, στα μεταγραφικά σενάρια.

Έχουν γραφτεί και ειπωθεί πολλά το τελευταίο διάστημα, για παίκτες που θα… πάνε στο ΣΕΦ ή που θα… φύγουν από τον Ολυμπιακό, αλλά όλα αυτά πρέπει να μένουν εκτός αποδυτηρίων της ομάδας του λιμανιού.

Τώρα δεν είναι η στιγμή για μεταγραφικές κουβέντες, τώρα είναι η στιγμή της προσήλωσης στην επίτευξη του στόχου, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, στο final 4 που θα γίνει στο ΟΑΚΑ.

Ο Μπαρτζώκας ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα πως τα «σενάρια» που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, για παίκτες που ενδιαφέρουν τους πειραιώτες, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην παρούσα φάση, καθώς αυτό που προέχει είναι η κατάκτηση της κούπας στο ΟΑΚΑ.

Ούτε βεβαίως μπορεί να πει κάποιος ότι θα φύγει ο ένας ή ο άλλος, όπως για παράδειγμα γράφουν οι Ιταλοί ότι συμφώνησε ο Πίτερς με την Αρμάνι. Τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο με τις δύο μεγάλες κούπες αυτή την στιγμή στο τραπέζι.

Αυτό λοιπόν που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό αυτή την στιγμή, είναι να μπει συγκεντρωμένος στην τελική ευθεία της σεζόν και να πάρει φυσικά την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας.