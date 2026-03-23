Τι είπε ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ για τα σενάρια για το μέλλον του
Euroleague 23 Μαρτίου 2026, 12:29

Τι είπε ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ για τα σενάρια για το μέλλον του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ τοποθετήθηκε σχετικά με τις φήμες που τον συνδέουν με τον Ολυμπιακό.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στην επικαιρότητα, καθώς διάφορα  δημοσιεύματα μέσων του εξωτερικού «μιλούν» για μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ ρωτήθηκε για την παρουσία του ατζέντη του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια και τοποθετήθηκε σχετικά με τα σενάρια που κυκλοφορούν για το μέλλον του δηλώνοντας ότι προς το παρόν πρόκειται για φήμες και θέλει να παραμείνει συγκεντρωμένος στον στόχο του.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Αμερικανού σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του

«Προς το παρόν αυτά είναι απλώς φήμες. Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ, έχω μια δουλειά να κάνω και είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό. Θα το μάθετε μόλις το μάθω κι εγώ.», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ στη SportKlub.

Το ρεπορτάζ γύρω από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ και τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ντάριο Σκέρλετιτς μέσω του Sportando, το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων για τον γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα μεγαλώνει, την ώρα που η παρουσία του Ισπανού ατζέντη, Γκιγιέρμο Μπερμέχο, του στο παιχνίδι Ολυμπιακός-Μπασκόνια άνοιξε ακόμα περισσότερο τη συζήτηση για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ οδηγεί τη φετινή EuroLeague στις ασίστ με 7,2 ανά αγώνα, ενώ μετρά επίσης 12,2 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας γιατί αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς πλέι μέικερ της αγοράς, ενώ γίνεται λόγος και για τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος συνεργάζεται με τον ίδιο ατζέντη με τον ΜακΙντάιρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ αναμένεται να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι και φυσικά εξετάζει τις επιλογές του από τη στιγμή που διανύει μία εξαιρετική σεζόν και η αξία του έχει εκτοξευτεί.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι σε επαφές με τη διοίκηση της σέρβικης ομάδας που έχει προτεραιότητα στις συζητήσεις με τον παίκτη.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ολική επαναφορά, με ανατροπή του -3%

«Παγώνει» ο Τραμπ τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ολυμπιακός: Τα… παράδοξα νούμερα με την ΑΕΛ Novibet και το «διπλό» ρεκόρ με τις τελικές (vids)
