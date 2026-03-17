«Ο ατζέντης του Μίλερ-ΜακΙντάιρ έρχεται στην Ελλάδα»

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είναι ένας από τους κορυφαίους γκαρντ στην Euroleague τα τελευταία χρόνια και στον Ερυθρό Αστέρα πραγματοποιεί για ακόμη μια σεζόν φοβερές εμφανίσεις.

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι ο πιο «all around» παίκτης στη θέση του, όμως το συμβόλαιο του με τη σέρβικη ομάδα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 και έχουν ήδη αρχίσει τα σενάρια για το μέλλον του.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ αναμένεται έτσι κι αλλιώς να απασχολήσει πολλές ομάδες στην Ευρώπη, ενώ είναι δεδομένο ότι θα καθίσει στο τραπέζι και με τον Ερυθρό Αστέρα, που θέλει να τον κρατήσει, αλλά μοιάζει δύσκολο από τη στιγμή που ο ίδιος ο παίκτης φέρεται να επιθυμεί να αλλάξει παραστάσεις.

Ο μάνατζερ του Μίλερ-ΜακΙντάιρ βάζει… φωτιές

Από εκεί και πέρα, το όνομα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ φαίνεται πως βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του ελληνικού ενδιαφέροντος, καθώς ο μάνατζέρ του αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα για επαφές με ομάδες της Euroleague.

Ο ατζέντης του Αμερικανού αναμένεται να πραγματοποιήσει συναντήσεις στη χώρα μας για το μέλλον του πελάτη του, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αν οι συζητήσεις θα γίνουν με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ή ακόμη και με τους δύο. Είναι ένας παίκτης που ταιριάζει πολύ στο παιχνίδι που παίζει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αλλά αυτή τη στιγμή όλα είναι υποθετικά σενάρια και σίγουρα ο Ολυμπιακός το μόνο που κοιτάζει είναι το παιχνίδι με τη Φενέρ.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ έχει τραβήξει τα βλέμματα την τελευταία διετία με τις εμφανίσεις του στην Ευρώπη, καθώς αποτελεί έναν γκαρντ που μπορεί να προσφέρει δημιουργία, σκορ αλλά και δυνατή άμυνα. Η ικανότητά του να παίζει σε περισσότερους από έναν ρόλους στην περιφέρεια τον έχει κάνει ιδιαίτερα περιζήτητο στην αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται, ενώ θέλει κλειστό διετές το επόμενο της καριέρας του και με αυξημένες αποδοχές, συγκριτικά με τον Ερυθρό Αστέρα.