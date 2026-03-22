Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ αποτελεί έναν από τους κορυφαίους γκαρντ στη Euroleague, είναι παίκτης-κλειδί στη φετινή πορεία του Ερυθρού Αστέρα, όμως το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και ήδη επικρατεί… χαμός για το μέλλον του.

Ο Αμερικανός γκαρντ που κάνει τα πάντα στο παρκέ και είναι ο πρώτος σε ασίστ σε όλη τη Euroleague μένει ελεύθερος σε λίγους μήνες, μοιάζει δύσκολο να ανανεώσει τη συνεργασία του με τους Σέρβους και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ φέρεται να είναι ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για το καλοκαίρι, πρόκειται για έναν παίκτη που ταιριάζει… γάντι στα «θέλω» και το παιχνίδι του Γιώργου Μπαρτζώκα και δεδομένα θα απασχολήσει.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ντάριο Σκέρλετιτς μέσω του Sportando, το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων για τον γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα μεγαλώνει, την ώρα που η παρουσία του Ισπανού ατζέντη του στο παιχνίδι Ολυμπιακός-Μπασκόνια άνοιξε ακόμα περισσότερο τη συζήτηση για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Ο μάνατζερ του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο Φαλ και ο Ερυθρός Αστέρας

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ οδηγεί τη φετινή EuroLeague στις ασίστ με 7,2 ανά αγώνα, ενώ μετρά επίσης 12,2 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας γιατί αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς πλέι μέικερ της αγοράς, ενώ γίνεται λόγος και για τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος συνεργάζεται με τον ίδιο ατζέντη με τον ΜακΙντάιρ. Μάλιστα, ο μάνατζερ του Αμερικανού, Γκιγιέρμο Μπερμέχο έχει καλές σχέσεις και επαφές με τη διοίκηση του Ολυμπιακού με ότι αυτό συνεπάγεται.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να μείνει ελεύθερος, κάτι που κάνει την περίπτωσή του ακόμη πιο «καυτή» για τις ομάδες που ψάχνουν βασικό δημιουργό ενόψει της νέας σεζόν. Από την πλευρά του, ο Ερυθρός Αστέρας έχει ήδη κινηθεί, καταθέτοντας πρόταση για να τον κρατήσει στο ρόστερ του, όμως η υπόθεσή του μόνο εύκολη δεν προμηνύεται.

Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό έντονης κινητικότητας γύρω από το όνομά του, με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να πρωταγωνιστεί σε ένα μεγάλο μεταγραφικό σίριαλ το φετινό καλοκαίρι. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος ο ΜακΙντάιρ φαίνεται πως ψάχνει στην αγορά για μίνιμουμ κλειστό διετές συμβόλαιο που θα του αποφέρει ετησίως κοντά στα 2 εκατ. ευρώ, ποσό που δύσκολα θα πάρει από τον Ερυθρό Αστέρα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι σε επαφές με τη διοίκηση της σέρβικης ομάδας που έχει προτεραιότητα στις συζητήσεις με τον παίκτη.