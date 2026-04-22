Πέφτει η ζήτηση, ανεβαίνουν οι τιμές για τα Airbnb [γραφήματα]

Η Ελλάδα φαίνεται να διαφοροποιείται, έστω και οριακά, από τη γενικότερη ευρωπαϊκή εικόνα στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης, παρουσιάζοντας μια πιο σύνθετη δυναμική μεταξύ προσφοράς, ζήτησης και τιμών.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της AirDNA

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της AirDNA, τον Μάρτιο του 2026 οι διαθέσιμες καταχωρίσεις στη χώρα μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, υποχωρώντας από 101.223 σε 97.186, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη όπου η προσφορά αυξάνεται σταθερά.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση στην ελληνική αγορά παρουσίασε ακόμη μεγαλύτερη κάμψη, της τάξης του 8,5%, γεγονός που οδήγησε σε μείωση της πληρότητας κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες, στο 52,1%. Ωστόσο, η εικόνα αυτή αντισταθμίστηκε σε σημαντικό βαθμό από την άνοδο των τιμών.

Η μέση ημερήσια τιμή (ADR) αυξήθηκε κατά 7,4%, φτάνοντας τα 89,6 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση (RevPAR) ενισχύθηκε κατά 3,2% στα 46,6 ευρώ, στοιχείο που καταδεικνύει ότι οι Έλληνες διαχειριστές διατηρούν ισχυρή τιμολογιακή στρατηγική ακόμη και σε περιβάλλον μειωμένης ζήτησης.

Αντιφατική εικόνα

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εικόνα είναι πιο αντιφατική. Η αγορά εισέρχεται στο 2026 με την προσφορά να αυξάνεται ταχύτερα από τη ζήτηση, γεγονός που πιέζει την πληρότητα, ενώ οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά. Οι συνολικές καταχωρίσεις έφτασαν τα 3,48 εκατομμύρια (+4,3%), ενώ η ζήτηση υποχώρησε κατά 3,5%, οδηγώντας την πληρότητα στο 52,2%. Παρά την πτώση, η μέση τιμή αυξήθηκε κατά 8,2%, στηρίζοντας την κερδοφορία του κλάδου.

Παράλληλα, η ανασκόπηση της AirDNA δείχνει ότι η καλοκαιρινή περίοδος διατηρεί ισχυρή δυναμική. Οι κρατήσεις για την περίοδο Ιουνίου–Σεπτεμβρίου κινούνται κατά 8,7% υψηλότερα σε σχέση με το 2025, με τον Ιούλιο να ξεχωρίζει (+13,3%), ενώ και ο Σεπτέμβριος ενισχύεται ως βασικός μήνας διακοπών. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους, στρεφόμενοι κυρίως σε οικονομικότερα καταλύματα.

Μειώνεται η διάρκεια διαμονής

Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζεται και στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται νωρίτερα, ενώ η μέση διάρκεια διαμονής συνεχίζει να μειώνεται – από 5,09 ημέρες το 2022 σε 4,45 σήμερα – ακόμη και στην κατηγορία πολυτελείας. Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη ότι το ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό μοντέλο μεταβάλλεται, με περισσότερα αλλά συντομότερα ταξίδια μέσα στη χρονιά.

Τέλος, η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνουν το οικονομικό περιβάλλον, επηρεάζοντας τις ταξιδιωτικές αποφάσεις. Παρ’ όλα αυτά, η ισχυρή εγχώρια ζήτηση και η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς φαίνεται να λειτουργούν ως αντίβαρο, διατηρώντας θετικές τις προοπτικές για την τουριστική σεζόν.

