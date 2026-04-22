Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
22.04.2026 | 21:50
Νεκρός άνδρας από μαχαίρι στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο
#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
Social 22 Απριλίου 2026, 20:30

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς

Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μια ανησυχητική πραγματικότητα αποκαλύπτεται στους ψηφιακούς διαδρόμους του TikTok με το hashtag ΤoddlerScincare να ανησυχεί ειδικούς και ψυχολόγους για την ωμή εκμετάλλευση παιδιών και νηπίων από τη βιομηχανία ομορφιάς.

Στα βίντεο με ιογενή δημοτικότητα, παιδιά που μόλις άρχισαν να μιλούν παρουσιάζουν περίπλοκες ρουτίνες περιποίησης προσώπου.

Η νέα αυτή τάση, που συνδυάζει την παιδική αθωότητα με την επιθετική εμπορευματοποίηση, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την ψυχική υγεία της νέας γενιάς.

Ενώ οι γονείς παραδοσιακά ανησυχούσαν για το περιεχόμενο που καταναλώνουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο, μια νέα έρευνα φέρνει στο φως τον ρόλο των ίδιων των παιδιών ως πρωταγωνιστών σε μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων.

Το φαινόμενο του #ToddlerSkincare δεν είναι απλώς ένα αθώο παιχνίδι, αλλά μια εκμεταλλευτική πρακτική που ανθίζει σε ένα νομικό κενό.

Εκτενής έρευνα του Guardian έφερε στο φως σοκαριστικά στοιχεία για την έκταση της χρήσης παιδιών σε βίντεο περιποίησης δέρματος στο TikTok.

Από τις χιλιάδες αναρτήσεις που αναλύθηκαν, εκατοντάδες εμφάνιζαν παιδιά κάτω των 13 ετών, ανάμεσα στα οποία βρέθηκαν ακόμα και βρέφη ή νήπια δύο ετών.

Οι αναρτήσεις αυτές συχνά θυμίζουν επαγγελματικές διαφημίσεις, με τα παιδιά να επιδεικνύουν προϊόντα και να εξηγούν πώς να επιτευχθεί το «glass skin», ένας όρος που αναφέρεται στην έντονα ενυδατωμένη και λεία επιδερμίδα.

Παρά το γεγονός ότι οι δερματολόγοι τονίζουν πως ένα παιδί δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από ένα ήπιο σαπούνι και αντηλιακό, η πίεση του μάρκετινγκ ωθεί τους ανήλικους στη χρήση ορών και αντιγηραντικών κρεμών που προορίζονται αποκλειστικά για ενήλικες.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι 400 βίντεο στο TikTok από τις 7.600 αναρτήσεις που σχετίζονται με την περιποίηση της επιδερμίδας ανέλυσαν ρουτίνες ή συμβουλές που παρουσιάστηκαν από παιδιά που πιστεύεται ότι είναι κάτω των 13 ετών

@everedenbrand Night time skincare for 6 year olds! 🫧😴🧴 #kidsskincareroutine #skincareforkids #skincareforbeginners #everedenskincare #preppyskincare #viralskincare #ratingskincare #skincarereview #cleanskincare #sephorakids ♬ original sound – Evereden

Η κατάσταση περιγράφεται από δερματολόγους, πολιτικούς και αναλυτές ως μια «σκοτεινή και εκμεταλλευτική γωνιά του διαδικτύου».

Ενώ στα παραδοσιακά μέσα, όπως η τηλεόραση και ο κινηματογράφος, υπάρχουν αυστηροί νόμοι για την εργασία των ανηλίκων, τις ώρες απασχόλησης και την αμοιβή τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικρατεί το απόλυτο κενό.

Τα παιδιά-influencers συχνά λαμβάνουν δωρεάν προϊόντα με αντάλλαγμα τη δημοσίευση περιεχομένου, χωρίς καμία διασφάλιση για τα δικαιώματά τους.

Η έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου αφήνει τους νέους ευάλωτους, ενώ η αυξημένη αλληλεπίδραση που συγκεντρώνουν τα βίντεο με μικρά παιδιά —πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο της πλατφόρμας— ενθαρρύνει τη συνεχή έκθεσή τους.

Η ανησυχία έχει ήδη κινητοποιήσει τις αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ιταλία, η αρχή ανταγωνισμού πραγματοποίησε ελέγχους σε γραφεία μεγάλων εταιρειών ομορφιάς, ερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται προϊόντα σε παιδιά.

Υπάρχουν καταγγελίες για στοχευμένες διαφημίσεις με προϊόντα ρετινόλης σε ηλικίες 13 έως 17 ετών, κάτι που οι εταιρείες απέδωσαν σε «ανθρώπινο λάθος»

@junelimbuugc You’re 3 years old and already glowing. ✨ @Atopalm Official Store @ROUND LAB @atopalmuk #fyp#toddler#kidsskincare#cutebaby#funnybabyvideos @Salanki ♬ original sound – junelimbuugc

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει ήδη αυστηρότερα μέτρα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πρόωρη ενασχόληση με την αντιγήρανση μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο δερματικές βλάβες αλλά και βαθιά ψυχολογικά τραύματα σχετικά με την αυτοεικόνα των παιδιών.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι 400 βίντεο στο TikTok από τις 7.600 αναρτήσεις που σχετίζονται με την περιποίηση της επιδερμίδας ανέλυσαν ρουτίνες ή συμβουλές που παρουσιάστηκαν από παιδιά που πιστεύεται ότι είναι κάτω των 13 ετών.

Τουλάχιστον 90 από αυτές τις αναρτήσεις παρουσίαζαν παιδιά κάτω των πέντε ετών, συμπεριλαμβανομένων βρεφών και νηπίων.

Περισσότερα από 1.000 βίντεο παρουσίαζαν κάποιον που πιστεύεται ότι είναι κάτω των 18 ετών, που αντιστοιχεί σε σχεδόν ένα στα επτά βίντεο του δείγματος.

Οι αναρτήσεις δεν καθιστούσαν πάντα σαφή τη σχέση μεταξύ του παιδιού και της μάρκας, αλλά πολλά έμοιαζαν πολύ με διαφημίσεις.

Οι δερματολόγοι έχουν δηλώσει ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται ρουτίνες περιποίησης επιδερμίδας πολλαπλών βημάτων και η τάση τροφοδοτεί το άγχος για την εμφάνιση σε όλο και μικρότερες ηλικίες. Μια δερματολόγος είπε ότι «καθησυχάζει τα παιδιά ολοένα και περισσότερο ότι αυτά που οι γονείς βλέπουν ως ατέλειες είναι απλώς φυσιολογικό δέρμα».

Μία από τις αναρτήσεις που αναλύθηκαν δείχνει ένα παιδί ηλικίας δημοτικού να κάνει μια ρουτίνα περιποίησης δέρματος πριν από το σχολείο. Δείχνει προϊόντα στην κάμερα, εξηγώντας ότι προσπαθεί να επιτύχει «γυάλινο δέρμα».

Σε ένα ξεχωριστό βίντεο, μια μητέρα κρατάει το δίχρονο παιδί της μπροστά στην κάμερα και την προτρέπει να πει «καλώς ήρθατε στην περιποίηση του δέρματος μου» πριν εφαρμόσει αυτό που φαίνεται να είναι ενυδατική κρέμα στο πρόσωπο της κόρης της, χρησιμοποιώντας το hashtag #toddlersoftiktok (νήπια του TikTok).

Πρόκειται για ένα τρίχρονο παιδί, σύμφωνα με την περιγραφή της ανάρτησης. Το βίντεο δείχνει έναν ενήλικα να εφαρμόζει αυτό που φαίνεται να είναι τονωτική λοσιόν και ενυδατική κρέμα.

Η ανάλυση της Guardian έρχεται μετά την ανακοίνωση της ιταλικής αρχής ανταγωνισμού τον Μάρτιο ότι είχε πραγματοποιήσει ελέγχους στα γραφεία της Sephora και της Benefit Cosmetics, οι οποίες ανήκουν στον γαλλικό όμιλο πολυτελών προϊόντων LVMH, στο πλαίσιο έρευνας για το πώς οι μάρκες πωλούν προϊόντα περιποίησης δέρματος σε παιδιά.

«Τα περισσότερα παιδιά δεν χρειάζονται περιποίηση δέρματος πέρα ​​από απαλό σαπούνι, απλή ενυδάτωση εάν το δέρμα τους είναι ξηρό και αντηλιακό όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους»

@jonathanjoly My daughter Edie loves skincare and we made a video recently where she went on a skincare shopping spree. So today we decided to share her collection with you. ##jonathanjoly##skincare##daughter ♬ Happy , Sunshine & Ukulele – Balang_3go

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κορίτσια που φοιτούν ακόμα στο δημοτικό σχολείο μπορεί να έχουν στοχοποιηθεί με μάσκες προσώπου, ορούς και κρέμες αντιγήρανσης που προορίζονται κυρίως για ενήλικες, ανέφερε η εποπτική αρχή.

Η LVMH δήλωσε ότι αυτή, η Sephora και η Benefit θα «συνεργαστούν πλήρως με τις αρχές», αλλά αρνήθηκαν να σχολιάσουν περαιτέρω. «Όλες οι εταιρείες επιβεβαιώνουν την αυστηρή συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες ιταλικούς κανονισμούς», πρόσθεσε.

O Guardian βρήκε στοιχεία που δείχνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις οι νέοι που εμφανίζονται σε βίντεο του TikTok είχαν λάβει δωρεάν προϊόντα με αντάλλαγμα την ανάρτηση για την επωνυμία στο διαδίκτυο σε προγράμματα ανοιχτά σε νέους influencers.

Η Βικτόρια Κόλινς, βουλευτής και εκπρόσωπος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών για την επιστήμη, την καινοτομία και την τεχνολογία, δήλωσε ότι τα ευρήματα του Guardian ήταν «βαθιά ανησυχητικά» σε «αυτό που έχει γίνει μια σκοτεινή γωνιά του διαδικτύου».

Η Κόλινς δήλωσε ότι ήταν ένα «επικίνδυνο διπλό πρότυπο», με το περιεχόμενο των παιδιών influencers συχνά «δημιουργεί χιλιάδες προβολές και πωλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Παρόλο που ορισμένοι γονείς μπορεί να μοιράζονται περιεχόμενο για διασκέδαση ή για να καταγράψουν την οικογενειακή ζωή, οι ειδικοί λένε ότι η απουσία σαφών μέτρων ασφαλείας εξακολουθεί να ενέχει κινδύνους, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά εμφανίζονται σε περιεχόμενο που προκαλεί προσοχή ή εμπλοκή.

Οι δερματολόγοι προειδοποίησαν επίσης ότι η περιποίηση του δέρματος για παιδιά είναι σε μεγάλο βαθμό περιττή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούσε να βλάψει το δέρμα.

Η δερματολόγος Έιμι Πέρκινς δήλωσε: «Τα περισσότερα παιδιά δεν χρειάζονται περιποίηση δέρματος πέρα ​​από απαλό σαπούνι, απλή ενυδάτωση εάν το δέρμα τους είναι ξηρό και αντηλιακό όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Η τρέχουσα τάση για ρουτίνες ‘λάμψης’ ή ‘αντιγήρανσης’ πολλαπλών βημάτων στα παιδιά καθοδηγείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το μάρκετινγκ, όχι από την δερματολογία».

Η ανάλυση των βίντεο υποδηλώνει ότι αυτά που παρουσιάζουν μικρά παιδιά έχουν υψηλότερο ποσοστό αλληλεπίδρασης, με 55.400 likes, κοινοποιήσεις και σχόλια ανά βίντεο σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 36.000 αλληλεπιδράσεων σε ολόκληρο το δείγμα

@charlotteparler This is far more dystopian than beauty standards and I’ve had enough with the anti intellectualism of the skincare industry. Enough with this easily disproven nonsense. #skincare #heyrini #rini #beautyindustry ♬ original sound – Charlotte Palermino

Μια άλλη δερματολόγος, η Έμα Γουέτσγουορθ, δήλωσε ότι τα πολύ μικρά παιδιά δεν πρέπει να βρίσκονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να μοιράζονται «ρουτίνες περιποίησης δέρματος». «Τα μικρά παιδιά δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες ή κρίση για να αξιολογήσουν προϊόντα για το δέρμα τους» πρόσθεσε.

Τα βίντεο που αναλύθηκαν περιλαμβάνουν δεκάδες παραδείγματα παιδιών και εφήβων που «ξεπακετάρουν» προϊόντα που αποστέλλονται από τις μάρκες.

Τα παιδιά αξιολόγησαν, δοκίμασαν και πρότειναν τα προϊόντα στα βίντεο.

Σε ένα βίντεο, ένα κορίτσι διαβάζει ένα σημείωμα από μια μάρκα όπου της ζητείται να μοιραστεί τις σκέψεις της με την ομάδα της και να κάνει tag την μάρκα.

Σε ένα άλλο κλιπ που αναλύθηκε από την Guardian, μια μητέρα παρουσιάζει την 10χρονη κόρη της, λέγοντας ότι ήθελε από καιρό να ασχοληθεί με την περιποίηση της επιδερμίδας. Εξηγεί ότι της έστειλαν ένα προϊόν από την Benefit Cosmetics για να το δοκιμάσει, δείχνει πως το εφάρμοσε στο πρόσωπο της κόρης της και αργότερα ισχυρίζεται ότι το δέρμα του παιδιού «λάμπει». Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η Benefit έστειλε το προϊόν για να το χρησιμοποιήσει το παιδί.

Η Benefit Cosmetics δεν απάντησε στις προσπάθειες του Guardian να επικοινωνήσει μαζί τους.

Παράλληλα διαπιστώθηκε αύξηση στις μάρκες περιποίησης δέρματος που αναπτύχθηκαν ειδικά για παιδιά και νεαρούς εφήβους, όπως η Rini, η οποία κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο και χαρακτηρίστηκε από δερματολόγους ως «δυστοπική» για τη δημιουργία μασκών προσώπου για τετράχρονα.

Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν την Pipa skincare, μια μάρκα για εφήβους ηλικίας οκτώ έως 12 ετών, η οποία κυκλοφόρησε το 2024.

«Είναι σημαντικό να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Το περιεχόμενο που παρουσιάζει πολύ μικρά παιδιά, ειδικά νήπια, εγείρει διάφορες ανησυχίες. Δεν υποστηρίζουμε ούτε συμμετέχουμε σε αυτό το είδος περιεχομένου ή μάρκετινγκ» δήλωσε η Pipa skincare. Η εταιρεία είπε πως δεν δεν συνεργάζεται με influencers/δημιουργούς περιεχομένου κάτω των 18 ετών και ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο που παρουσιάζει ανηλίκους απαιτούσε γονική συμμετοχή.

«Η τρέχουσα τάση για ρουτίνες ‘λάμψης’ ή ‘αντιγήρανσης’ πολλαπλών βημάτων στα παιδιά καθοδηγείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το μάρκετινγκ, όχι από την δερματολογία»

@everedenbrand We love Haven and Koti’s clean and simple morning routine! @Garza Crew #everedenskincare #cleanskincare #safeforsensitiveskin #kidscleanser #havenandkoti #cuteskincare #skincareforkids #viralskincare ♬ original sound – Evereden

Η Ντανιέλ Γκράντερσον, συνιδρύτρια της μάρκας περιποίησης δέρματος Yes Day, η οποία εμφανίζεται επίσης σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε εδώ, δήλωσε ότι δημιούργησε «δερματολογικά ελεγμένη, κατάλληλη για την ηλικία περιποίηση δέρματος ειδικά για παιδιά προεφηβικής και πρώιμης εφηβείας, με όλες τις φόρμουλες να έχουν δοκιμαστεί κλινικά σε ηλικίες 10-16 ετών για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα».

Με τοποθέτηση της στο αίτημα του Guardian η Bubble δήλωσε ότι «σε γενικές γραμμές, δεν υποστηρίζουμε ούτε ενθαρρύνουμε πολύ μικρά παιδιά να εμφανίζονται σε περιεχόμενο περιποίησης δέρματος, ιδιαίτερα με τρόπους που υποδηλώνουν ρουτίνες ή χρήση προϊόντων που δεν είναι κατάλληλες για την ηλικία».

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της μάρκας ήταν μητέρα δύο μικρών παιδιών και αναγνώρισε ότι «τα μικρότερα παιδιά δεν χρειάζονται μια ρουτίνα περιποίησης δέρματος πέρα ​​από την καθημερινή χρήση αντηλιακού».

«Η Bubble δεν είναι μια μάρκα περιποίησης δέρματος για παιδιά», είπαν. «Είναι ένα δερματολογικά αναπτυγμένο, κλινικά αποδεδειγμένο σύστημα σχεδιασμένο για ένα ευρύ φάσμα αναγκών του δέρματος».

Η Guardian ανέλυσε τους λογαριασμούς στο TikTok μεταξύ 28 Οκτωβρίου και 17 Νοεμβρίου 2025, ακολουθώντας τα σχετικά hashtags όπως και περιεχόμενο που σχετίζεται με την περιποίηση της επιδερμίδας. Αν και το δείγμα δεν αντιπροσωπεύει όλο το περιεχόμενο περιποίησης της επιδερμίδας στην πλατφόρμα, προσφέρει μια συνοπτική εικόνα της κλίμακας και της ορατότητας των παιδιών σε αυτόν τον χώρο.

Η ανάλυση των βίντεο υποδηλώνει ότι αυτά που παρουσιάζουν μικρά παιδιά έχουν υψηλότερο ποσοστό αλληλεπίδρασης, με 55.400 likes, κοινοποιήσεις και σχόλια ανά βίντεο σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 36.000 αλληλεπιδράσεων σε ολόκληρο το δείγμα. Ωστόσο, τα βίντεο που παρουσιάζουν ενήλικες χωρίς παιδιά έλαβαν περισσότερες προβολές.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του TikTok, το περιεχόμενο περιποίησης επιδερμίδας και ευεξίας έχει καθιερωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πάνω από μια δεκαετία. Είπαν ότι τα παραδείγματα που μοιράστηκε η Guardian περιείχαν ενεργή γονική επίβλεψη. Επισήμαναν μια ευρεία κοινότητα ειδικών που χρησιμοποιούν το TikTok για να μοιράζονται πληροφορίες περιποίησης επιδερμίδας.

Η Guardian ανέλυσε τους λογαριασμούς στο TikTok μεταξύ 28 Οκτωβρίου και 17 Νοεμβρίου 2025, ακολουθώντας τα σχετικά hashtags όπως και περιεχόμενο που σχετίζεται με την περιποίηση της επιδερμίδας. Αν και το δείγμα δεν αντιπροσωπεύει όλο το περιεχόμενο περιποίησης της επιδερμίδας στην πλατφόρμα, προσφέρει μια συνοπτική εικόνα της κλίμακας και της ορατότητας των παιδιών σε αυτόν τον χώρο

@funny.babies113 Top 5 Baby Skin care moments #babyskincare#skincare#babyvideo#foryou#viralvideo ♬ original sound – Funny Babies

Ξεχωριστά δεδομένα που αντλήθηκαν από τις διαφημίσεις στο TikTok δείχνουν ότι το Boots [σσ. η Boots είναι η μεγαλύτερη και πιο γνωστή αλυσίδα φαρμακείων, ειδών υγείας και ομορφιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο] στόχευε χρήστες ηλικίας μεταξύ 13 και 17 ετών με ρετινοειδή που δεν συνιστώνται για νεανικό δέρμα, καθώς είναι ένα ισχυρό προϊόν αντιγήρανσης.

Η Boots δήλωσε ότι «χρησιμοποιεί αυστηρούς ελέγχους βάσει ηλικίας στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης για να διασφαλίσει ότι οι διαφημίσεις μας απευθύνονται μόνο σε ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω. Αναγνωρίζουμε ότι υπήρξε ανθρώπινο λάθος σε αυτή την περίπτωση το 2024, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση».

Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Womanizer ολκής 22.04.26

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»
«Θεού θέλοντος» 22.04.26

Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»

Με μια μόλις έκφραση η Αν Χάθαγουεϊ προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο και άνοιξε συζητήσεις για την εκπροσώπηση και την ορατότητα σε μισαλλόδοξους καιρούς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»
Fizz 22.04.26

Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»

Ο Ζαφείρης Μελάς σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη».

Σύνταξη
Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ
100 χρόνια 21.04.26

Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ

Με ένα κολιέ που ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ, η Κέιτ Μίντλετον έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην εμφάνισή της στο Μπάκιγχαμ, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της αείμνηστης μονάρχη

Σύνταξη
Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»
Κλαπ κλαπ κλαπ 21.04.26

Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»

H Aν Χάθαγουεϊ, η Μέριλ Στριπ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι, περπάτησαν στο κόκκινο χαλί μαζί με άλλους κορυφαίους αστέρες από τον κόσμο της μόδας και του κινηματογράφου στην πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βουλή: Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας – Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 22.04.26

Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας - Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος, καταψήφισε στη Βουλή όλες τις προτάσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ και άφησε αιχμές κατά των συναδέλφων του που πειθάρχησαν στην κομματική γραμμή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λιντς για την 34η αγωνιστική Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι για την 34η αγωνιστική Premier League.

Σύνταξη
Αστέρας-Παναιτωλικός 2-1: Βαθιά ανάσα με ανατροπή και με ήρωα τον Παπαδόπουλο στο 89’
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Αστέρας-Παναιτωλικός 2-1: Βαθιά ανάσα με ανατροπή και με ήρωα τον Παπαδόπουλο στο 89’

Ο Αστέρας ξύπνησε μετά το γκολ του Παναιτωλικού και πέτυχε νίκη-σωτηρίας. Έχασε ευκαιρίες είχε και δοκάρι, ενώ στο 89’ ο Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι του Ρόσα! Ανέβηκε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τον Μερτς
Κόσμος 22.04.26

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τον Μερτς

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένο να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και ζήτησε να κάνουν το ίδιο και οι άλλες χώρες

Σύνταξη
Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ
On Field 22.04.26

Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ

Ο Άγγλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες παραμονής στον πάγκο των Λονδρέζων από το 2007 και μετά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
O Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακή – κολαστήριο στην Αφρική με τους κρατούμενους να φωνάζουν «ελευθερία» (βίντεο)
Ισημερινή Γουινέα 22.04.26

O Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακή - κολαστήριο στην Αφρική με τους κρατούμενους να φωνάζουν «ελευθερία»

Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακές στην Ισημερινή Γουινέα εν μέσω καταιγίδας, όπου οι κρατούμενοι παραμένουν για χρόνια χωρίς να έχουν πρόσβαση δικηγόρους ή να τηρούνται οι κανόνες του κράτους δικαίου

Σύνταξη
Moody’s Adjusts Greek Bank Outlooks
English edition 22.04.26

Moody’s Adjusts Greek Bank Outlooks

Piraeus Bank, Alpha Bank, and Optima Bank were affirmed with stable outlooks. Eurobank and National Bank of Greece were also affirmed, but their outlooks were revised to negative from stable.

Σύνταξη
Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει
Ελλάδα 22.04.26

Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει

Τι είδε ο ιατροδικαστής στη σορό του θύματος - Η Αστυνομία εκτιμά ότι ο 40χρονος σκότωσε την άτυχη γυναίκα όταν αυτή έφτασε στο σημείο της συνάντησης χωρίς να προηγηθεί κάποιο άλλο επεισόδιο

Σύνταξη
ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά
Πράσινη ανάπτυξη 22.04.26

ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά

Η Κομισιόν προτίθεται να χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Έτσι θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσφέρουν «στοχευμένη και προσωρινή» υποστήριξη έως ότου λήξει η κρίση στην ενέργεια.

Σύνταξη
Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Πόλεμος στην Ουκρανία 22.04.26

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία

Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

Σύνταξη
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
On Field 22.04.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
AI 22.04.26

Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση

Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
