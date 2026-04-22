ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς

Μια ανησυχητική πραγματικότητα αποκαλύπτεται στους ψηφιακούς διαδρόμους του TikTok με το hashtag ΤoddlerScincare να ανησυχεί ειδικούς και ψυχολόγους για την ωμή εκμετάλλευση παιδιών και νηπίων από τη βιομηχανία ομορφιάς.

Στα βίντεο με ιογενή δημοτικότητα, παιδιά που μόλις άρχισαν να μιλούν παρουσιάζουν περίπλοκες ρουτίνες περιποίησης προσώπου.

Η νέα αυτή τάση, που συνδυάζει την παιδική αθωότητα με την επιθετική εμπορευματοποίηση, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την ψυχική υγεία της νέας γενιάς.

Ενώ οι γονείς παραδοσιακά ανησυχούσαν για το περιεχόμενο που καταναλώνουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο, μια νέα έρευνα φέρνει στο φως τον ρόλο των ίδιων των παιδιών ως πρωταγωνιστών σε μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων.

Το φαινόμενο του #ToddlerSkincare δεν είναι απλώς ένα αθώο παιχνίδι, αλλά μια εκμεταλλευτική πρακτική που ανθίζει σε ένα νομικό κενό.

Εκτενής έρευνα του Guardian έφερε στο φως σοκαριστικά στοιχεία για την έκταση της χρήσης παιδιών σε βίντεο περιποίησης δέρματος στο TikTok.

Από τις χιλιάδες αναρτήσεις που αναλύθηκαν, εκατοντάδες εμφάνιζαν παιδιά κάτω των 13 ετών, ανάμεσα στα οποία βρέθηκαν ακόμα και βρέφη ή νήπια δύο ετών.

Οι αναρτήσεις αυτές συχνά θυμίζουν επαγγελματικές διαφημίσεις, με τα παιδιά να επιδεικνύουν προϊόντα και να εξηγούν πώς να επιτευχθεί το «glass skin», ένας όρος που αναφέρεται στην έντονα ενυδατωμένη και λεία επιδερμίδα.

Παρά το γεγονός ότι οι δερματολόγοι τονίζουν πως ένα παιδί δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από ένα ήπιο σαπούνι και αντηλιακό, η πίεση του μάρκετινγκ ωθεί τους ανήλικους στη χρήση ορών και αντιγηραντικών κρεμών που προορίζονται αποκλειστικά για ενήλικες.

Η κατάσταση περιγράφεται από δερματολόγους, πολιτικούς και αναλυτές ως μια «σκοτεινή και εκμεταλλευτική γωνιά του διαδικτύου».

Ενώ στα παραδοσιακά μέσα, όπως η τηλεόραση και ο κινηματογράφος, υπάρχουν αυστηροί νόμοι για την εργασία των ανηλίκων, τις ώρες απασχόλησης και την αμοιβή τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικρατεί το απόλυτο κενό.

Τα παιδιά-influencers συχνά λαμβάνουν δωρεάν προϊόντα με αντάλλαγμα τη δημοσίευση περιεχομένου, χωρίς καμία διασφάλιση για τα δικαιώματά τους.

Η έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου αφήνει τους νέους ευάλωτους, ενώ η αυξημένη αλληλεπίδραση που συγκεντρώνουν τα βίντεο με μικρά παιδιά —πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο της πλατφόρμας— ενθαρρύνει τη συνεχή έκθεσή τους.

Η ανησυχία έχει ήδη κινητοποιήσει τις αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ιταλία, η αρχή ανταγωνισμού πραγματοποίησε ελέγχους σε γραφεία μεγάλων εταιρειών ομορφιάς, ερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται προϊόντα σε παιδιά.

Υπάρχουν καταγγελίες για στοχευμένες διαφημίσεις με προϊόντα ρετινόλης σε ηλικίες 13 έως 17 ετών, κάτι που οι εταιρείες απέδωσαν σε «ανθρώπινο λάθος»

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει ήδη αυστηρότερα μέτρα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πρόωρη ενασχόληση με την αντιγήρανση μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο δερματικές βλάβες αλλά και βαθιά ψυχολογικά τραύματα σχετικά με την αυτοεικόνα των παιδιών.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι 400 βίντεο στο TikTok από τις 7.600 αναρτήσεις που σχετίζονται με την περιποίηση της επιδερμίδας ανέλυσαν ρουτίνες ή συμβουλές που παρουσιάστηκαν από παιδιά που πιστεύεται ότι είναι κάτω των 13 ετών.

Τουλάχιστον 90 από αυτές τις αναρτήσεις παρουσίαζαν παιδιά κάτω των πέντε ετών, συμπεριλαμβανομένων βρεφών και νηπίων.

Περισσότερα από 1.000 βίντεο παρουσίαζαν κάποιον που πιστεύεται ότι είναι κάτω των 18 ετών, που αντιστοιχεί σε σχεδόν ένα στα επτά βίντεο του δείγματος.

Οι αναρτήσεις δεν καθιστούσαν πάντα σαφή τη σχέση μεταξύ του παιδιού και της μάρκας, αλλά πολλά έμοιαζαν πολύ με διαφημίσεις.

Οι δερματολόγοι έχουν δηλώσει ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται ρουτίνες περιποίησης επιδερμίδας πολλαπλών βημάτων και η τάση τροφοδοτεί το άγχος για την εμφάνιση σε όλο και μικρότερες ηλικίες. Μια δερματολόγος είπε ότι «καθησυχάζει τα παιδιά ολοένα και περισσότερο ότι αυτά που οι γονείς βλέπουν ως ατέλειες είναι απλώς φυσιολογικό δέρμα».

Μία από τις αναρτήσεις που αναλύθηκαν δείχνει ένα παιδί ηλικίας δημοτικού να κάνει μια ρουτίνα περιποίησης δέρματος πριν από το σχολείο. Δείχνει προϊόντα στην κάμερα, εξηγώντας ότι προσπαθεί να επιτύχει «γυάλινο δέρμα».

Σε ένα ξεχωριστό βίντεο, μια μητέρα κρατάει το δίχρονο παιδί της μπροστά στην κάμερα και την προτρέπει να πει «καλώς ήρθατε στην περιποίηση του δέρματος μου» πριν εφαρμόσει αυτό που φαίνεται να είναι ενυδατική κρέμα στο πρόσωπο της κόρης της, χρησιμοποιώντας το hashtag #toddlersoftiktok (νήπια του TikTok).

Πρόκειται για ένα τρίχρονο παιδί, σύμφωνα με την περιγραφή της ανάρτησης. Το βίντεο δείχνει έναν ενήλικα να εφαρμόζει αυτό που φαίνεται να είναι τονωτική λοσιόν και ενυδατική κρέμα.

Η ανάλυση της Guardian έρχεται μετά την ανακοίνωση της ιταλικής αρχής ανταγωνισμού τον Μάρτιο ότι είχε πραγματοποιήσει ελέγχους στα γραφεία της Sephora και της Benefit Cosmetics, οι οποίες ανήκουν στον γαλλικό όμιλο πολυτελών προϊόντων LVMH, στο πλαίσιο έρευνας για το πώς οι μάρκες πωλούν προϊόντα περιποίησης δέρματος σε παιδιά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κορίτσια που φοιτούν ακόμα στο δημοτικό σχολείο μπορεί να έχουν στοχοποιηθεί με μάσκες προσώπου, ορούς και κρέμες αντιγήρανσης που προορίζονται κυρίως για ενήλικες, ανέφερε η εποπτική αρχή.

Η LVMH δήλωσε ότι αυτή, η Sephora και η Benefit θα «συνεργαστούν πλήρως με τις αρχές», αλλά αρνήθηκαν να σχολιάσουν περαιτέρω. «Όλες οι εταιρείες επιβεβαιώνουν την αυστηρή συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες ιταλικούς κανονισμούς», πρόσθεσε.

O Guardian βρήκε στοιχεία που δείχνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις οι νέοι που εμφανίζονται σε βίντεο του TikTok είχαν λάβει δωρεάν προϊόντα με αντάλλαγμα την ανάρτηση για την επωνυμία στο διαδίκτυο σε προγράμματα ανοιχτά σε νέους influencers.

Η Βικτόρια Κόλινς, βουλευτής και εκπρόσωπος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών για την επιστήμη, την καινοτομία και την τεχνολογία, δήλωσε ότι τα ευρήματα του Guardian ήταν «βαθιά ανησυχητικά» σε «αυτό που έχει γίνει μια σκοτεινή γωνιά του διαδικτύου».

Η Κόλινς δήλωσε ότι ήταν ένα «επικίνδυνο διπλό πρότυπο», με το περιεχόμενο των παιδιών influencers συχνά «δημιουργεί χιλιάδες προβολές και πωλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Παρόλο που ορισμένοι γονείς μπορεί να μοιράζονται περιεχόμενο για διασκέδαση ή για να καταγράψουν την οικογενειακή ζωή, οι ειδικοί λένε ότι η απουσία σαφών μέτρων ασφαλείας εξακολουθεί να ενέχει κινδύνους, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά εμφανίζονται σε περιεχόμενο που προκαλεί προσοχή ή εμπλοκή.

Οι δερματολόγοι προειδοποίησαν επίσης ότι η περιποίηση του δέρματος για παιδιά είναι σε μεγάλο βαθμό περιττή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούσε να βλάψει το δέρμα.

Η δερματολόγος Έιμι Πέρκινς δήλωσε: «Τα περισσότερα παιδιά δεν χρειάζονται περιποίηση δέρματος πέρα ​​από απαλό σαπούνι, απλή ενυδάτωση εάν το δέρμα τους είναι ξηρό και αντηλιακό όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Η τρέχουσα τάση για ρουτίνες ‘λάμψης’ ή ‘αντιγήρανσης’ πολλαπλών βημάτων στα παιδιά καθοδηγείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το μάρκετινγκ, όχι από την δερματολογία».

Μια άλλη δερματολόγος, η Έμα Γουέτσγουορθ, δήλωσε ότι τα πολύ μικρά παιδιά δεν πρέπει να βρίσκονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να μοιράζονται «ρουτίνες περιποίησης δέρματος». «Τα μικρά παιδιά δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες ή κρίση για να αξιολογήσουν προϊόντα για το δέρμα τους» πρόσθεσε.

Τα βίντεο που αναλύθηκαν περιλαμβάνουν δεκάδες παραδείγματα παιδιών και εφήβων που «ξεπακετάρουν» προϊόντα που αποστέλλονται από τις μάρκες.

Τα παιδιά αξιολόγησαν, δοκίμασαν και πρότειναν τα προϊόντα στα βίντεο.

Σε ένα βίντεο, ένα κορίτσι διαβάζει ένα σημείωμα από μια μάρκα όπου της ζητείται να μοιραστεί τις σκέψεις της με την ομάδα της και να κάνει tag την μάρκα.

Σε ένα άλλο κλιπ που αναλύθηκε από την Guardian, μια μητέρα παρουσιάζει την 10χρονη κόρη της, λέγοντας ότι ήθελε από καιρό να ασχοληθεί με την περιποίηση της επιδερμίδας. Εξηγεί ότι της έστειλαν ένα προϊόν από την Benefit Cosmetics για να το δοκιμάσει, δείχνει πως το εφάρμοσε στο πρόσωπο της κόρης της και αργότερα ισχυρίζεται ότι το δέρμα του παιδιού «λάμπει». Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η Benefit έστειλε το προϊόν για να το χρησιμοποιήσει το παιδί.

Η Benefit Cosmetics δεν απάντησε στις προσπάθειες του Guardian να επικοινωνήσει μαζί τους.

Παράλληλα διαπιστώθηκε αύξηση στις μάρκες περιποίησης δέρματος που αναπτύχθηκαν ειδικά για παιδιά και νεαρούς εφήβους, όπως η Rini, η οποία κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο και χαρακτηρίστηκε από δερματολόγους ως «δυστοπική» για τη δημιουργία μασκών προσώπου για τετράχρονα.

Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν την Pipa skincare, μια μάρκα για εφήβους ηλικίας οκτώ έως 12 ετών, η οποία κυκλοφόρησε το 2024.

«Είναι σημαντικό να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Το περιεχόμενο που παρουσιάζει πολύ μικρά παιδιά, ειδικά νήπια, εγείρει διάφορες ανησυχίες. Δεν υποστηρίζουμε ούτε συμμετέχουμε σε αυτό το είδος περιεχομένου ή μάρκετινγκ» δήλωσε η Pipa skincare. Η εταιρεία είπε πως δεν δεν συνεργάζεται με influencers/δημιουργούς περιεχομένου κάτω των 18 ετών και ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο που παρουσιάζει ανηλίκους απαιτούσε γονική συμμετοχή.

Η Ντανιέλ Γκράντερσον, συνιδρύτρια της μάρκας περιποίησης δέρματος Yes Day, η οποία εμφανίζεται επίσης σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε εδώ, δήλωσε ότι δημιούργησε «δερματολογικά ελεγμένη, κατάλληλη για την ηλικία περιποίηση δέρματος ειδικά για παιδιά προεφηβικής και πρώιμης εφηβείας, με όλες τις φόρμουλες να έχουν δοκιμαστεί κλινικά σε ηλικίες 10-16 ετών για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα».

Με τοποθέτηση της στο αίτημα του Guardian η Bubble δήλωσε ότι «σε γενικές γραμμές, δεν υποστηρίζουμε ούτε ενθαρρύνουμε πολύ μικρά παιδιά να εμφανίζονται σε περιεχόμενο περιποίησης δέρματος, ιδιαίτερα με τρόπους που υποδηλώνουν ρουτίνες ή χρήση προϊόντων που δεν είναι κατάλληλες για την ηλικία».

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της μάρκας ήταν μητέρα δύο μικρών παιδιών και αναγνώρισε ότι «τα μικρότερα παιδιά δεν χρειάζονται μια ρουτίνα περιποίησης δέρματος πέρα ​​από την καθημερινή χρήση αντηλιακού».

«Η Bubble δεν είναι μια μάρκα περιποίησης δέρματος για παιδιά», είπαν. «Είναι ένα δερματολογικά αναπτυγμένο, κλινικά αποδεδειγμένο σύστημα σχεδιασμένο για ένα ευρύ φάσμα αναγκών του δέρματος».

Η Guardian ανέλυσε τους λογαριασμούς στο TikTok μεταξύ 28 Οκτωβρίου και 17 Νοεμβρίου 2025, ακολουθώντας τα σχετικά hashtags όπως και περιεχόμενο που σχετίζεται με την περιποίηση της επιδερμίδας. Αν και το δείγμα δεν αντιπροσωπεύει όλο το περιεχόμενο περιποίησης της επιδερμίδας στην πλατφόρμα, προσφέρει μια συνοπτική εικόνα της κλίμακας και της ορατότητας των παιδιών σε αυτόν τον χώρο.

Η ανάλυση των βίντεο υποδηλώνει ότι αυτά που παρουσιάζουν μικρά παιδιά έχουν υψηλότερο ποσοστό αλληλεπίδρασης, με 55.400 likes, κοινοποιήσεις και σχόλια ανά βίντεο σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 36.000 αλληλεπιδράσεων σε ολόκληρο το δείγμα. Ωστόσο, τα βίντεο που παρουσιάζουν ενήλικες χωρίς παιδιά έλαβαν περισσότερες προβολές.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του TikTok, το περιεχόμενο περιποίησης επιδερμίδας και ευεξίας έχει καθιερωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πάνω από μια δεκαετία. Είπαν ότι τα παραδείγματα που μοιράστηκε η Guardian περιείχαν ενεργή γονική επίβλεψη. Επισήμαναν μια ευρεία κοινότητα ειδικών που χρησιμοποιούν το TikTok για να μοιράζονται πληροφορίες περιποίησης επιδερμίδας.

Ξεχωριστά δεδομένα που αντλήθηκαν από τις διαφημίσεις στο TikTok δείχνουν ότι το Boots [σσ. η Boots είναι η μεγαλύτερη και πιο γνωστή αλυσίδα φαρμακείων, ειδών υγείας και ομορφιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο] στόχευε χρήστες ηλικίας μεταξύ 13 και 17 ετών με ρετινοειδή που δεν συνιστώνται για νεανικό δέρμα, καθώς είναι ένα ισχυρό προϊόν αντιγήρανσης.

Η Boots δήλωσε ότι «χρησιμοποιεί αυστηρούς ελέγχους βάσει ηλικίας στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης για να διασφαλίσει ότι οι διαφημίσεις μας απευθύνονται μόνο σε ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω. Αναγνωρίζουμε ότι υπήρξε ανθρώπινο λάθος σε αυτή την περίπτωση το 2024, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση».