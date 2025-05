«Παιδί-μαφία»: Ποιός είναι ο 9χρονος Rizzler, ο μεγαλύτερος μίνι influencer-φαινόμενο του TikTok σήμερα;

Λέγεται Rizzler, είναι ένας από τους πιο αναπάντεχους διαδικτυακούς θρύλους της εποχής μας και από το πουθενά έχει γίνει ο ήρωας των ΗΠΑ στο TikTok.

Aφορμή η χαρακτηριστική γκριμάτσα του, το Rizz. Με μαζεμένα φρύδια, μούτρο γεμάτο μαφιόζικη αυτοπεποίθηση και παιχνιδιάρικο πηγούνι, ο Rizzler έχει κατακτήσει -και προβληματίσει- το διαδίκτυο των ΗΠΑ.

«Είναι ο θρύλος του TikTok που όλοι χρειαζόμασταν» λένε οι οπαδοί του Rizzler που είναι πραγματικά, μόλις ένα παιδί.

Παρά την ηλικία του (και εξαιτίας αυτής) ο Rizzler έγινε ένας ισχυρός influencer που μετράει εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Μοιάζει πολύ με ένα ζωντανό μιμίδιο» λένε αναλυτές ιογενών φαινομένων των social media.

Μeme ωστόσο δεν είναι. Ο Rizzler έχει επιδείξει αξιοθαύμαστη αντοχή στο μαραθώνιο των trends στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που η μία τάση ακυρώνεται από την επόμενη και οι influencer έχουν ημερομηνία λήξης.

Aυτό το μόλις 9 ετών αγόρι, κρατάει την ισχύ του και παρά την τρυφερή του ηλικία, παραμένει στην κορυφή των πιο δημοφιλών influencer με όπλο του μια γκριμάτσα.

Με όνομα «rizz face», η έκφραση του συγκεντρώνει χωρίς σταματημό θαυμαστές και γύρω του έχει χτιστεί μια αφοσιωμένη ομάδα πιστών. Σε αυτό βοήθησε πολύ η εμφάνιση του στο The Tonight Show με τον Τζίμι Φάλον, η παρουσία του σε αθλητικά event πάλης και συνεργασίες με διαδικτυακούς θρύλους -όπως ο MrBeast.

Η προκλητική μούρη του εννιάχρονου, αναστατώνουν το διαδίκτυο και αυτό το πιτσιρίκι είναι πραγματικά απέναντι σε μεγάλους, διαδικτυακούς «γίγαντες» πετυχαίνοντας κάτι που λίγοι καταφέρνουν -ακόμη και αν έχουν μια ομάδα να προωθεί την ψηφιακή τους μπράντα. Δεν είναι περίεργο που η ιδιότυπη εικόνα του ακολουθείται συχνά από σχόλια όπως «μερικές φορές ξεχνάω ότι ο Rizzler είναι στην πραγματικότητα ένα πραγματικό παιδί με πραγματικά συναισθήματα».

Ποιος είναι ο Rizzler και πόσο χρονών είναι;

Ο Rizzler (πραγματικό όνομα Κρίστιαν Τζόζεφ) είναι ένα 8χρονο αγόρι από το Nιού Τζέρσεϊ που έγινε διάσημο τον Νοέμβριο του 2023 χάρη στο δημοφιλές πλέον «rizz face» του. Ο Rizzelr δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ, ένας συνδυασμός έκφρασης και κινήσεων αρκεί για να μαζέψει likes.

Ο Tζόζεφ «γοήτευσε» εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, μετρώντας 1.6 εκατ. followers στο TikTok και 1.2 εκατ. στο Instagram.

H εμμονή του διαδικτύου με τον Rizzler ξεκίνησε όταν δημοσίευσε ένα κλιπ στο TikTok όπου φορούσε μια στολή Μαύρου Πάνθηρα (Black Panther της Μarvel) για το Halloween. Ήταν μόλις εφτά ετών.

Ο Rizzler είχε ήδη δημιουργήσει μια viral ανθολογία από βίντεο και εικόνες και βέβαια ήταν θέμα χρόνου πριν οι μεγαλύτεροι παράγοντες της ψυχαγωγίας διεκδικήσουν κομμάτι από τη δημοφηλία του.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Κρίστιαν εμφανίστηκε ως καλεσμένος στο The Tonight Show με τον Τζίμι Φάλον. Χαιρέτησε το κοινό με τη χαρακτηριστική του πόζα, και στη συνέχεια μοιράστηκε την σύντομη και αθώα ιστορία του. »Μια μέρα, γύρισα σπίτι από το σχολείο και είπα, ‘Μπαμπά, θέλω να κάνω ένα βίντεο.’ Και είπα, ‘Αυτός είναι ο τρόπος να κάνεις το Rizz face.’ Και μετά το έκανα» είπε για το ξεκίνημα του.

Ο Φάλον, ένας καθιερωμένος entertainer, κωμικός, τηλεπαρουσιαστής και οικοδεσπότης σε talk show υψηλής τηλεθέασης είχε γοητευτεί από το φαινόμενο του 8χρονου τότε Κρίστιαν.

«Μπορείς να με μάθεις πώς να κάνω το Rizz face σου;» ρώτησε ο παρουσιαστής.

Ο influencer αποδέχτηκε την πρόταση: «Πρώτα, κατεβάζεις το ένα φρύδι έτσι» είπε, και μετά ρούφηξε τα μάγουλά του. «Και μετά κάνεις αυτό!»

Ο Rizzler σημείωσε ότι «Τα κάνεις όλα μαζί και έτσι κάνεις το Rizz face!» και το κοινό τον αποθέωσε.

Ο Φάλον δεν μπόρεσε να μιμηθεί την έκφραση -ή αυτό απαιτούσε το σενάριο του τηλεοπτικού αέρα να κάνει.

Μετά την εμφάνιση του στο σόου, ο Φάλον είπε ότι ένιωσε λίγο αμήχανα με τον Rizzler στο πλατό. Σε μια συνέντευξη με το Zach Sang Show Clips, ο έμπειρος παρουσιαστής επαίνεσε τον οκτάχρονο, αποκαλώντας τον «πολύ γλυκό», σημειώνοντας ότι «όλοι τον λάτρευαν κάθε φορά που έκανε το rizz face του».

Μερικοί ακόλουθοι του 9χρονου προχώρησαν ακόμη παρακάτω. «Χαίρομαι που βλέπω τον Rizzler να υποστηρίζει μικρότερους δημιουργούς όπως ο Τζίμι Φάλον» αστειεύτηκε ένας θεατής, ενώ άλλος δήλωσε, «Αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα του Τζίμι!».

Άλλος, προσπαθώντας να εξηγήσει τη δημοφιλία του μικρού infuencer σημείωσε: «Μοιάζει με 8χρονο και 40χρονο μαφιόζο την ίδια στιγμή».

Μεγάλη συμμαχία

Ίσως μία από τις πιο έξυπνες κινήσεις του Rizzler στην ταχέως αναπτυσσόμενη καριέρα του online ήταν η συνεργασία του με τους Costco Guys, τον πρώην παλαιστή A.J. Befumo και τον γιο του Big Justice.

Το δημοφιλές δίδυμο είναι ένα από τα πιο ισχυρά ντουέτα στο TikTok, χάρη στο διασκεδαστικό περιεχόμενο τους που έχει να κάνει με το φαγητό.

Οι Costco Guys ήταν καλεσμένοι στο talk show μαζί με τον Rizzler, με αρκετούς θεατές να θεωρούν ότι είναι μέλος της φαμίλιας. «Φαίνονται σαν το ίδιο άτομο σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους» παρατήρησε ένας σχολιαστής.

Άλλος επαίνεσε την «ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό του Rizzler. Mπροστά του ο AJ και ο Big Justice έμοιαζαν άδειοι, χωρίς ψυχή με τα χαρούμενα χαμόγελα κολλημένα στα πρόσωπά τους» υποστήριξε ο @rhombamcfierson.

«Ο Rizzler, από την άλλη πλευρά, δεν φοβάται τίποτα. Είναι ένας άνθρωπος που κουβαλάει γνώση και ηρεμία καθώς κάθεται στον καναπέ. Είναι ο αληθινός μας βασιλιάς, ένας άρχοντας!» πρόσθεσε.

Η εμφάνιση των τριών influencer δεν ήταν τυχαία. Το 2024, ο Rizzler συνεργάστηκε με το διάσημο δίδυμο για την προώθηση του αθλητικού event πάλης, All Elite Wrestling (AEW).

Ο Rizzler δεν σταμάτησε σε αυτή την εμπορική συμφωνία. Έκανε φωνητικά στο τραγούδι We Bring The BOOM! (Crew Version), που κυκλοφόρησε το 2024 και το σκηνοθετημένο από τον A.J. και τον Big Justice κομμάτι τον έκανε ένα μουσικό φαινόμενο.

«Ο Rizzler πραγματικά απογείωσε το κομμάτι. Αν έγραψε αυτούς τους στίχους, έχει μπροστά του μια μεγάλη καριέρα στη μουσική» έγραψε @MartinGayNguyen.

Το We Bring The BOOM! εκτοξεύτηκε στο διαδίκτυο αμέσως μετά την κυκλοφορία του, σκαρφαλώνοντας στο TikTok Billboard Top 50 και φτάνοντας στο τοπ 10.

Το τραγούδι έγινε αμέσως viral στην παλτφόρμα και στους στίχους του ο Rizzler λέει το μύθο του:

«Με ξέρεις ως τον Rizzler, ντυμένος μαύρος πάνθηρας. Μόλις δώσω στην κοπέλα σου το rizz face, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει πίσω» λέει ο 9χρονος γόης με το σηκωμένο φρύδι.

O Κρίστιαν έγινε ο προφανής πρωταγωνιστής του κομματιού, με πολλούς θαυμαστές να επιμένουν ότι είναι αυτός που πρέπει να πιστωθεί την επιτυχία του.

Στη συνέχεια έβγαλε και άλλο κομμάτι, κατακτώντας ξανά viral charts τρολάροντας τα Χριστούγεννα, σε συνεργασία με εταιρεία παιχνιδιών.

To κομμάτι που είναι μέρος διαφημιστικής καμπάνιας έχει ξεκάθαρο μήνυμα: Τα παιδιά δεν θέλουν δωροκάρτες για τα Χριστούγεννα, θέλουν να βλέπουν παιχνίδια κάτω από το δέντρο.

Η καμπάνια «έτρεξε» το 2023, μια χρονιά που οι πωλήσεις παιχνιδιών μειώθηκαν περισσότερο από 5%.

Το φαινόμενο Rizzler και η υφέρπουσα παιδική εκμετάλλευση στο διαδίκτυο

O Rizzler έχει εμπορικές πλέον συμφωνίες με σειρά επιχειρήσεεων και συνεργασίες με Nike, Booking και άλλες καθιερωμένες μπράντες σε αθλητισμό, urban culture, gaming κοκ.

Έχει κυκλοφορήσει δικά του προϊόντα, δέχεται να κάνει (πληρωμένες) εμφανίσεις και προωθητικές ενέργειες και είναι μια μικρή διαδικτυακή αυτοκρατορία.

«Είναι ανησυχητικό όταν ένα παιδί γίνεται viral στο διαδίκτυο σε τέτοιο εμμονικό βαθμό» αναρωτήθηκαν οι New York Times στο άρθρο τους: ‘The Rizzler’ and the Creeping Childishness of Pop Culture.

Ένα παιδί που φτιάχνει αστεία βίντεο για διασκέδαση μπορεί να φαίνεται αθώο, αλλά το γεγονός ότι η φήμη του τώρα επισκιάζει πολλούς μεγαλύτερους, ίσως πιο σκληρά εργαζόμενους δημιουργούς είναι, τουλάχιστον, ανησυχητικό σημειώνει το άρθρο για την ολοένα και μεγαλύτερη εμμονή του διαδικτύου με παιδιά-δημιουργούς και kidfluencers.

Ο Κρίστιαν Τζόζεφ είναι, με πολλούς τρόπους, ένα αθώο προϊόν αυτής της τάσης. Τα βίντεό του συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές λόγω της γελοίας γοητείας του και των καμωμάτων του, της γκριμάτσας του, του περιώνυμου rizz face του. Αλλά είναι επίσης σαφές ότι τροφοδοτεί το ίδιο κοινό που καταναλώνει TikToks με περίεργα ζώα, ιογενή και σκηνοθετημένα κλιπ χωρισμού και νήπια που κλαίνε σπαρακτικά όταν κάτι στραβό συμβαίνει στην παιδική χαρά.

Η δημοτικότητά του μπορεί να λέει λιγότερα για αυτόν και περισσότερα για την ακόραστη πείνα του κοινού online να αναζητήσει στιγμιαία ντοπαμίνη από ολοένα και πιο παράξενες πηγές και δημιουργούς περιεχομένου.

Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν μειώνει την απίστευτη πολιτιστική επιρροή του Rizzler. Σε αντίθεση με influencer που λάμπουν και σβήνουν ως αστραπές, το φυσικό του ταλέντο στο να μαγνητίζει κοινό και εταιρείες, παραμένει ισχυρό.

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα ιογενές βίντεο ενός παιδιού, με στολή Μαύρου Πάνθηρα, και χαρακτηριστική αυτοπεποίθηση έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, σε ένα φαινόμενο που αντικατοπτρίζει την αιώνια τάση να λατρεύουμε τα παιδιά-σταρ -ακόμη και αν αυτή η δημοφιλία τους τα τραυματίζει για πάντα, έχοντας στερήσει από πάνω τους κάθε παιδικότητα εφόσον έχουν γίνει προϊόν.