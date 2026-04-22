Σε συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων KKR ήρθε ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s για να δανειστεί έως και 100 εκατομμύρια δολάρια, με εγγύηση τις αμοιβές που οφείλουν οι πελάτες του για τις αγορές τους σε δημοπρασίες.

Η συναλλαγή αναμένεται να προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο χρέους στον οίκο δημοπρασιών επτά χρόνια αφότου ο δισεκατομμυριούχος Πατρίκ Ντραχί τον απέκτησε σε μια εξαγορά με μόχλευση. Έκτοτε, ο Sotheby’s έχει συσσωρεύσει αρκετές χρονιές μεγάλων ζημιών, καθώς αντιμετώπιζε ένα βαρύ χρέος και μια υποτονική αγορά τέχνης.

Πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ανεξόφλητο χρέος

Ο οίκος Sotheby’s έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ανεξόφλητο χρέος σε δημόσια διαπραγματεύσιμα ομόλογα και τραπεζικές διευκολύνσεις. Δεν έχει ακόμη εκταμιεύσει κανένα από τα έσοδα της KKR, σύμφωνα με έγγραφα που κυκλοφόρησαν σε επενδυτές πιστώσεων την περασμένη εβδομάδα, αναφέρουν οι Financial Times.

Η συμφωνία με την KKR θα επιτρέψει στον Sotheby’s να έχει άμεση πρόσβαση στα χρήματα που του οφείλονται από τις πωλήσεις σε δημοπρασίες στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο, δανειζόμενος από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων και ενεχυριάζοντας τις εισπρακτέες αμοιβές από τους πελάτες ως εγγύηση.

Ο Sotheby’s εξέταζε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το χρέος για να καταβάλει στους πωλητές ένα ποσοστό των αμοιβών τους αμέσως μετά την πώληση, ανέφεραν πηγές στους FT. Οι τυπικοί όροι του οίκου δημοπρασιών είναι να πληρώνει τους πωλητές 45 ημέρες αργότερα.

Ο Sotheby’s στην ολισθηρή ατραπό του χρέους

Στο πλαίσιο της συμφωνίας χρέους που επιτεύχθηκε τον Φεβρουάριο, ο οίκος δημοπρασιών θα καταβάλλει επιτόκιο άνω του 8% για τα χρήματα που δανείζεται, προκειμένου, στην πραγματικότητα, να καλύψει τις απαιτήσεις από τις πωλήσεις έργων τέχνης. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, θα μπορεί να δανειστεί έως και 100 εκατομμύρια δολάρια, με χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής το 2029.

Ο Sotheby’s σημείωσε κέρδη προ φόρων 53 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025, αυξημένα από ζημίες 190 εκατομμυρίων δολαρίων το προηγούμενο έτος. Οι προοπτικές της εταιρείας αναβαθμίστηκαν πρόσφατα από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s σε θετικές και από την S&P σε σταθερές, αν και οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας junk παρέμειναν αμετάβλητες στο B3 και B-5, αντίστοιχα.

Ο οίκος δημοπρασιών προσφέρει επίσης στους πωλητές επιτόκιο 7% για να δεχθούν να λάβουν αργότερα τα έσοδα που τους αναλογούν από την πώληση, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για εξοικονόμηση μετρητών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Sotheby’s ξεκίνησε μια προσφορά ομολόγων 825 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο οίκος δημοπρασιών πούλησε το χρέος με απόδοση περίπου 8,5% – κοντά στο υψηλότερο όριο των αρχικών συζητήσεων για την τιμή, σύμφωνα με τους FT.

Σε στοιχεία που κοινοποιήθηκαν σε επενδυτές πιστώσεων, ο οίκος δημοπρασιών δήλωσε ότι τα χρήματα που δανείστηκε από την KKR θα «χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς για την παροχή πρόσθετης ρευστότητας για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης του εκδότη, όπως απαιτείται στην επιχείρησή μας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της εποχικότητας, και για την παροχή γενικής λειτουργικής ευελιξίας».

