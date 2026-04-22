Sotheby’s: Συμφωνία με KKR για δάνειο 100 εκατ. δολ. – Ένα ακόμη επίπεδο χρέους στον οίκο δημοπρασιών
Διεθνής Οικονομία 22 Απριλίου 2026, 00:50

Η δυνατότητα δανεισμού προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο χρέους στον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s, του δισεκατομμυριούχου Πατρίκ Ντραχί

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Σε συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων KKR ήρθε ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s για να δανειστεί έως και 100 εκατομμύρια δολάρια, με εγγύηση τις αμοιβές που οφείλουν οι πελάτες του για τις αγορές τους σε δημοπρασίες.

Η συναλλαγή αναμένεται να προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο χρέους στον οίκο δημοπρασιών επτά χρόνια αφότου ο δισεκατομμυριούχος Πατρίκ Ντραχί τον απέκτησε σε μια εξαγορά με μόχλευση. Έκτοτε, ο Sotheby’s έχει συσσωρεύσει αρκετές χρονιές μεγάλων ζημιών, καθώς αντιμετώπιζε ένα βαρύ χρέος και μια υποτονική αγορά τέχνης.

Πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ανεξόφλητο χρέος

Ο οίκος Sotheby’s έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ανεξόφλητο χρέος σε δημόσια διαπραγματεύσιμα ομόλογα και τραπεζικές διευκολύνσεις. Δεν έχει ακόμη εκταμιεύσει κανένα από τα έσοδα της KKR, σύμφωνα με έγγραφα που κυκλοφόρησαν σε επενδυτές πιστώσεων την περασμένη εβδομάδα, αναφέρουν οι Financial Times.

Η συμφωνία με την KKR θα επιτρέψει στον Sotheby’s να έχει άμεση πρόσβαση στα χρήματα που του οφείλονται από τις πωλήσεις σε δημοπρασίες στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο, δανειζόμενος από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων και ενεχυριάζοντας τις εισπρακτέες αμοιβές από τους πελάτες ως εγγύηση.

Ο Sotheby’s εξέταζε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το χρέος για να καταβάλει στους πωλητές ένα ποσοστό των αμοιβών τους αμέσως μετά την πώληση, ανέφεραν πηγές στους FT. Οι τυπικοί όροι του οίκου δημοπρασιών είναι να πληρώνει τους πωλητές 45 ημέρες αργότερα.

Ο Sotheby’s στην ολισθηρή ατραπό του χρέους

Στο πλαίσιο της συμφωνίας χρέους που επιτεύχθηκε τον Φεβρουάριο, ο οίκος δημοπρασιών θα καταβάλλει επιτόκιο άνω του 8% για τα χρήματα που δανείζεται, προκειμένου, στην πραγματικότητα, να καλύψει τις απαιτήσεις από τις πωλήσεις έργων τέχνης. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, θα μπορεί να δανειστεί έως και 100 εκατομμύρια δολάρια, με χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής το 2029.

Ο Sotheby’s σημείωσε κέρδη προ φόρων 53 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025, αυξημένα από ζημίες 190 εκατομμυρίων δολαρίων το προηγούμενο έτος. Οι προοπτικές της εταιρείας αναβαθμίστηκαν πρόσφατα από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s σε θετικές και από την S&P σε σταθερές, αν και οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας junk παρέμειναν αμετάβλητες στο B3 και B-5, αντίστοιχα.

Ο οίκος δημοπρασιών προσφέρει επίσης στους πωλητές επιτόκιο 7% για να δεχθούν να λάβουν αργότερα τα έσοδα που τους αναλογούν από την πώληση, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για εξοικονόμηση μετρητών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Sotheby’s ξεκίνησε μια προσφορά ομολόγων 825 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο οίκος δημοπρασιών πούλησε το χρέος με απόδοση περίπου 8,5% – κοντά στο υψηλότερο όριο των αρχικών συζητήσεων για την τιμή, σύμφωνα με τους FT.

Σε στοιχεία που κοινοποιήθηκαν σε επενδυτές πιστώσεων, ο οίκος δημοπρασιών δήλωσε ότι τα χρήματα που δανείστηκε από την KKR θα «χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς για την παροχή πρόσθετης ρευστότητας για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης του εκδότη, όπως απαιτείται στην επιχείρησή μας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της εποχικότητας, και για την παροχή γενικής λειτουργικής ευελιξίας».

Πηγή: OT.gr

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

Vita.gr
Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

World
Κέβιν Γουόρς: Δεν έκανα ποτέ συμφωνία με τον Τραμπ για μείωση των επιτοκίων

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν
Διεθνής Οικονομία 22.04.26

Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν

Η έκταση των διαταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν είναι πρωτόγνωρη – Ξεπερνά εκείνη των δύο προηγούμενων πετρελαϊκών κρίσεων του 1973 και του 1979

Μελίνα Ζιάγκου
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Ενεργειακή κρίση 21.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

New York Times: Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο – Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»
Διεθνής Οικονομία 21.04.26

Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο - Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»

Από την Αμερική, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ο πόλεμος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
Το «θαύμα» στις αντλίες 21.04.26

H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή - Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Στράτος Ιωακείμ
Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;
Relationsex 21.04.26

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν

Η Gen Z διαμορφώνεται από την ανισότητα, με τους νέους από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα να αναζητούν εργασία «με νόημα», ενώ εκείνοι με λιγότερα προνόμια δίνουν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα

Τραμπ: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν – Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις
Τα 5 παραδείγματα 20.04.26

Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν - Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις του Τραμπ

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα
Επιμένει η ΕΕ 20.04.26

Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα

Δουλειά από το σπίτι, φθηνότερες μετακινήσεις και «λουκέτο» σε δημόσια κτίρια: το νέο σχέδιο της Ευρώπης για την ενεργειακή κρίση

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης

Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
«Έβρεξε» χρήμα 20.04.26

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να περιορίσει το διογκούμενο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, αλλά τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής του

Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν
Πτώση τουρκικού Σινούκ κατά τη διάρκεια άσκησης
Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, «ένα ελικόπτερο βαρέων μεταφορών CH-47 που ανήκει στη Διοίκηση Αεροπορίας του Τουρκικού Στρατού συνετρίβη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία

Πράκτορες της CIA ήταν οι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό – Δρούσαν κατά των καρτέλ
Δύο Αμερικανοί σκοτώθηκαν την Κυριακή, σε τροχαίο, κατά την επιστροφή τους από επιχείρηση κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό. Η κυβέρνηση της χώρας δεν γνώριζε τίποτα για τη δράση της CIA.

Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ – Δύο χρόνια απ’ την κατάκτηση του Youth League από τον Θρύλο
Στις 22 Απριλίου του 2024, η ομάδα Κ19 του Ολυμπιακού στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης κατακτώντας το Youth League στην Ελβετία. Μια επιτυχία μυθικών διαστάσεων για την ομάδα του Πειραιά

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 80-72: Πρόκριση για τους Καταλανούς και στο… βάθος Ολυμπιακός
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 80-72 του Ερυθρού Αστέρα για τα play-in και θα διεκδικήσει απέναντι στη Μονακό την είσοδό της στα playoffs της EuroLeague. Σούπερ Κλάιμπερ και Πάντερ με 22 πόντους έκαστος.

Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»
Επικριτικός για την πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από τον πρωθυπουργό για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού ο Γιώργος Βουλγαράκης. «Δεν αξίζει καν τον κόπο να τα συζητήσουμε...».

Χαϊδάρι: Σκληρή μάχη για τη ζωή της δίνει η 13χρονη μαθήτρια – Έπαθε τέσσερις ανακοπές στο χειρουργείο
Η πτώση από ύψος τεσσάρων μέτρων με το κεφάλι προκάλεσε βαρύτατους τραυματισμούς - «Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί» δήλωσε ο Μιχάλη Γιαννακός

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πού μπορούν να συναντηθούν οι δύο «αιώνιοι»
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και περιμένει τον 8ο των πλέι ιν, ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ως 7ος τη Βαλένθια στα πλέι οφ. Δείτε πως μπορούν να συναντηθούν οι «αιώνιοι».

Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ
Με ένα κολιέ που ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ, η Κέιτ Μίντλετον έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην εμφάνισή της στο Μπάκιγχαμ, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της αείμνηστης μονάρχη

Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν – Περιμένει την πρόταση της Τεχεράνης
Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την εκεχειρία. Υποστηρίζει ότι δεν θα βομβαρδίσει το Ιράν, έως ότου οι ΗΠΑ λάβουν την πρόταση της Τεχεράνης και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις.

Βουλγαρία: Πως η νίκη Ράντεφ είναι ικανή να «σπάσει» την κρίσιμη αλυσίδα εφοδιασμού της Ουκρανίας με πυρομαχικά
Η επικράτηση του Ρούμεν Ράντεφ στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία προκαλεί «πονοκέφαλο» στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, καθώς ο πρώην πιλότος μαχητικών και υποστηρικτής του «πραγματισμού» θεωρείται ο νέος ισχυρός πόλος του ευρωσκεπτικισμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κρυφή δημοσκόπηση δείχνει τους πραγματικούς συσχετισμούς – Με ορμή το κόμμα Τσίπρα ξεπερνά το ΠΑΣΟΚ και «απειλεί» τον Μητσοτάκη
Μια δημοσκόπηση που αποτυπώνει πόσο διαφοροποιείται ο συσχετισμός δυνάμεων όταν μετριούνται και τα νέα κόμματα που ετοιμάζονται: ΝΔ αρκετά κάτω από 30%, δεύτερη η Καρυστιανού αλλά ασθμαίνοντας, μεγάλη δυναμική για το κόμμα Τσίπρα, με ποσοστό ήδη αρκετά υψηλότερο του ΠΑΣΟΚ.

Η Meta θα καταγράφει κινήσεις ποντικιού και τα πλήκτρα των εργαζομένων – Για να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη, λέει
Η Meta υποστηρίζει ότι τα μοντέλα AI θα γίνουν πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους δεν είναι μόνο ότι θα αντικατασταθούν από μηχανές, αλλά και ότι θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο.

Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα σωτηρίας» για ανήλικο από την Κοζάνη – Σε 18 λεπτά Μάλγαρα-Ιπποκράτειο – Βίντεο ντοκουμέντο
Χάρη στην κινητοποίηση και τον συντονισμό, το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε μόλις 18 λεπτά (15:24 έως 15:42), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

«Επανεμφάνιση» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα υποχρεώσουμε τους εχθρούς μας να πέσουν στα γόνατα
Επανεμφάνιση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζάταμπα Χαμενεΐ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Telegram, δήλωσε ότι «ο στρατός του Ιράν είναι έτοιμος να χτυπήσει τους αμερικανικούς και σιωνιστικούς στόχους σαν αστραπή».

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

