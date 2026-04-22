Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη

Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την δολοφονία, όπως όλα δείχνουν, της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη που τα ίχνη της είχαν εξαφανιστεί από το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Δράστης του εγκλήματος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. είναι 40χρονος πρώην σύντροφος της άτυχης γυναίκας, ο οποίος χθες το απόγευμα βρέθηκε νεκρός έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του.

Το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 43χρονη

Σκεπασμένη με χαλί – Δεν έχει βρεθεί όπλο στο σημείο

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή και σκεπασμένη με ένα χαλί, μέσα στο αυτοκίνητό της, στα πίσω καθίσματα, στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο δεν έχει βρεθεί κάποιο όπλο γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.

Στο σημείο αναμένεται ο ιατροδικαστής που θα δώσει και τα πρώτα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου της 43χρονης.

Η Αστυνομία μετά και την χθεσινή τραγική εξέλιξη με την αυτοκτονία του 40χρονου ήταν σχεδόν βέβαιη ότι η 43χρονη είχε πέσει θύμα δολοφονίας και ήταν θέμα χρόνου να εντοπιστεί νεκρή όπως και έγινε.

Τα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα είχαν εντοπίσει τον 40χρονο και τις κινήσεις που έκανε προκειμένου να καλύψει τα ίχνη του. Ωστόσο μετά την κατάθεσή του στις αστυνομικές Αρχές αντιλήφθηκε ότι η Αστυνομία είχε στοιχεία που αργά ή γρήγορα θα οδηγούσαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η αστυνομία εκτιμά ότι αυτό τον οδήγησε τελικά να βάλει τέλος στη ζωή του λίγες ώρες αργότερα.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία, την Κυριακή 19 Απριλίου, γύρω στις 11:00, ο δράστης (που αργότερα αυτοκτόνησε) συναντήθηκε με την Ελευθερία Γιακουμάκη κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή Σταυρακιανή Καμάρα, στις Δαφνές.

Μια ώρα μετά, γύρω στις 12:00, καταγράφηκε να πηγαίνει πεζός σε ένα κατάστημα στον δρόμο Ηρακλείου–Μοιρών. Από εκεί πήρε ταξί και πήγε στο σπίτι του στις Μαλάδες. Μετά πήρε το δικό του αυτοκίνητο και επέστρεψε στο ίδιο σημείο, στο παρεκκλήσι. Από εκεί έφυγε οδηγώντας το αυτοκίνητο της γυναίκας προς την Αγία Βαρβάρα.

Κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων, πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, άφησε το αυτοκίνητο της γυναίκας.

Στις 13:13, πήγε πεζός σε σημείο, κάλεσε ταξί και επέστρεψε στο αρχικό σημείο (Σταυρακιανή Καμάρα), όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο. Μπήκε ξανά στο αυτοκίνητό του και γύρω στις 14:00 έφυγε από εκεί.

Τέσσερις ημέρες μετά από την δολοφονία της και συγκεκριμένα σήμερα (22/04) στις 17:20, μετά από έρευνες της αστυνομίας, βρέθηκε νεκρή στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της η Ελευθερία Γιακουμάκη, με τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Η αστυνομία εκτιμά ότι το έγκλημα έγινε κοντά στο παρεκκλήσι, την ώρα που συναντήθηκαν (περίπου 11:00 εκείνη την ημέρα). Μετά ο δράστης προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του μετακινώντας το αυτοκίνητο, πηγαινοερχόμενος με ταξί και το δικό του όχημα.