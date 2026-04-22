Κρήτη: Νεκρή εντοπίστηκε η 43χρονη στο Ηράκλειο με τραύμα από πυροβολισμό

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη που είχε εξαφανιστεί από την περασμένη Κυριακή.

Το απόγευμα της Τετάρτης η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Στο πίσω κάθισμα

Σύμφωνα με πληροφορίες η 43χρονη βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και επιβεβαιώνονται οι αρχικές εκτιμήσεις της Αστυνομίας μετά και την αυτοκτονία του 40χρονου πρώην συντρόφου της.

Ο χώρος που εντοπίστηκε το όχημα με νεκρή τη γυναίκα έχει αποκλειστεί και δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανένας, μέχρι να φτάσει στο σημείο κλιμάκιο της Σήμανσης.

Πώς έγινε η δολοφονία

Μιλώντας νωρίτερα στο MEGA και το Live News ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι οι αστυνομικοί ήταν βέβαιοι ότι στην περιοχή που γίνονταν οι έρευνες ανάμεσα σε Δαφνές και Αθανάτους, είχαν μεταβεί ο 40χρονος με την 43χρονη Ελευθερία.

Η Ελευθερία φαίνεται να έχει μεταβεί στο σημείο με ένα άσπρο αυτοκίνητο, ενώ ο 40χρονος με τη μηχανή του. Εκεί εξέφραζαν τους φόβους τους ότι συνέβη κάτι τραγικό με την Ελευθερία όπως και επιβεβαιώθηκε.

Στη συνέχεια 40χρονος φεύγει με τη μηχανή, και σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές, είτε λόγω του ότι είναι ταραγμένος, είτε γιατί θέλει να σκηνοθετήσει άλλοθι και να δικαιολογήσει κάποιους τραυματισμούς, πέφτει με τη μηχανή του, η οποία στη συνέχεια βρίσκεται κατεστραμμένη.

Προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του

Παρότι έχει κινητό, πάει προς ένα τοπικό καφέ για να τηλεφωνήσει αφενός για να έρθει γερανός να πάρει τη μηχανή και αφετέρου για να καλέσει ταξί να τον μεταφέρει. Το τηλεφώνημα από το καφέ, η αστυνομία το αποδίδει στην προσπάθειά να χτιστεί ένα άλλοθι.

Από κει και πέρα, θεωρούν οι αστυνομικοί ότι επέστρεψε με το αυτοκίνητό του στο σημείο, με σκοπό να εξαφανίσει τα ίχνη του. Παίρνει το άσπρο αυτοκίνητο της 43χρονης, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως μέσα βρισκόταν και η άτυχη γυναίκα, και πηγαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση, όχι προς το Ηράκλειο, αλλά προς τη Μεσαρά με σκοπό να εξαφανίσει το αυτοκίνητο και πιθανόν και τη σωρό που βρίσκεται μέσα.