Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Κυριακή από τις Δάφνες Ηρακλείου στην Κρήτη. Εκείνη την μέρα έφυγε από το σπίτι της οδηγώντας ένα λευκό Honda HR-V. Έκτοτε η τύχη της αγνοείται.

Η περίεργη υπόθεση περιπλέχθηκε περαιτέρω χθες Τρίτη όταν εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της 43χρονης. Όπως διαπιστώθηκε, ο άνδρας έφερε τραύματα στο κεφάλι από καραμπίνα. Βρέθηκε σε εκκλησία στον Προφήτη Ηλία, κοντά στην περιοχή όπου είχε εντοπιστεί το στίγμα του κινητού της 43χρονης Ελευθερίας.

Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της:

Ο άντρας, που φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του, είχε προσαχθεί από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την εξαφάνιση της γυναίκας και είχε εξεταστεί, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι αστυνομικοί παρατήρησαν πως είχε στα χέρια γρατζουνιές, τις οποίες και δικαιολόγησε λέγοντας πως έπεσε με το μηχανάκι.

Σύμφωνα με το patris.gr, o ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι είχαν βάλει τέλος στη σχέση τους περίπου δύο μήνες πριν, δηλαδή την ίδια χρονική περίοδο που είχε φύγει από τη ζωή και ο πατέρας της, λόγω μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η μεταξύ τους επικοινωνία ήταν ομαλή και δεν υπήρχαν εντάσεις.

Ώρες μετά την προσαγωγή και την εξέτασή του, βρέθηκε νεκρός, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Κρήτη: Τι λέει ο γιος της αγνοούμενης

Όπως ανέφερε ο γιος της 43χρονης, η μητέρα του έφυγε από το σπίτι την Κυριακή, γύρω στις 11:00, αφήνοντας ένα σημείωμα που έλεγε ότι θα πήγαινε για μια βόλτα με το αυτοκίνητο και θα επέστρεφε σύντομα.

«Είδα ένα σημείωμα που είχε αφήσει η μητέρα μας πάνω στην κουζίνα και έγραφε ότι φεύγει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και ότι δε θα αργήσει. Όπως έχω γενικά ενημερώσει και τις Αρχές, αυτό το πράγμα το έχει ξανακάνει η μητέρα μου. Να αφήσει ένα σημείωμα το οποίο θα μας ενημερώνει ότι θα φύγει, ότι θα λείπει λίγη ώρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάντα είχαμε ενημέρωση στο τηλέφωνο. Τώρα και ως σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία».

«Όσα άτομα είχαν επαφή με τη μητέρα μου, όπως κι εμείς, ήταν πριν το βράδυ του Σαββάτου, γιατί το βράδυ Σαββάτου εμείς ήμασταν στο σπίτι όλοι μαζί εδώ. Αυτό είναι που μας έχει προβληματίσει, γιατί δεν υπήρξε κάποια παράξενη συμπεριφορά, ούτε να είναι αγχωμένη με κάτι ή να νιώθει άβολα».

« Είχαν χωρίσει πριν δύο με τρεις μήνες περίπου. Ο χωρισμός τώρα ήταν ένας φυσιολογικός χωρισμός, δεν χρειάστηκε να μπούμε στη μέση εμείς να υπήρξε κάποιος τσακωμός, κάποιος καυγάς έντονος. Στεναχωρημένοι δεν ήταν, γιατί ήταν ένας λογικός χωρισμός. Δηλαδή είχαν κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι απλά δεν ταιριάζουν και προχώρησαν τη ζωή τους δηλαδή. Και ο σύντροφός της μετά από λίγο διάστημα μάθαμε ότι είχε νέα σχέση».

«Από τη στιγμή τώρα που έγινε και αυτό με την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της μητέρας μου, έχω αρχίσει τώρα να σκέφτομαι και λίγο αρνητικά. Εγώ το μόνο που θέλω να ξέρω είναι να δω από τη μητέρα μου ένα σημάδι ζωής».

Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών

Πλέον η έρευνα των αστυνομικών κινείται σε δύο άξονες: Ο πρώτος αφορά στον εντοπισμό της 43χρονης. Ο δεύτερος στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες πέθανε ο πρώην σύντροφος της. Και αυτό γιατί η σύμπτωση των δύο υποθέσεων μόνο απαρατήρητη δεν μπορεί να περάσει.

Για την υπόθεση έχει εκδοθεί Missing Alert μετά από αίτημα των συγγενών της Ελευθερίας. Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο της ώστε να έχουν ένα επιπρόσθετο σημείο αναφοράς για τις έρευνες.