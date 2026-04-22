22.04.2026 | 08:44
Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό - Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις
Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 43χρονης – Νεκρός ο πρώην σύντροφός της – Τι λέει ο γιος της αγνοούμενης
Ελλάδα 22 Απριλίου 2026, 08:10

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας, μητέρας τριών παιδιών, η οποία έχει εξαφανιστεί από την Κυριακή στην Κρήτη.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Κυριακή από τις Δάφνες Ηρακλείου στην Κρήτη. Εκείνη την μέρα έφυγε από το σπίτι της οδηγώντας ένα λευκό Honda HR-V. Έκτοτε η τύχη της αγνοείται.

«Από τη στιγμή τώρα που έγινε και αυτό με την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της μητέρας μου, έχω αρχίσει τώρα να σκέφτομαι και λίγο αρνητικά. Εγώ το μόνο που θέλω να ξέρω είναι να δω από τη μητέρα μου ένα σημάδι ζωής»

Η περίεργη υπόθεση περιπλέχθηκε περαιτέρω χθες Τρίτη όταν εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της 43χρονης. Όπως διαπιστώθηκε, ο άνδρας έφερε τραύματα στο κεφάλι από καραμπίνα.  Βρέθηκε σε εκκλησία στον Προφήτη Ηλία, κοντά στην περιοχή όπου είχε εντοπιστεί το στίγμα του κινητού της 43χρονης Ελευθερίας.

Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της:

Ο άντρας, που φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του, είχε προσαχθεί από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την εξαφάνιση της γυναίκας και είχε εξεταστεί, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι αστυνομικοί παρατήρησαν πως είχε στα χέρια γρατζουνιές, τις οποίες και δικαιολόγησε λέγοντας πως έπεσε με το μηχανάκι.

Σύμφωνα με το patris.gr, o ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι είχαν βάλει τέλος στη σχέση τους περίπου δύο μήνες πριν, δηλαδή την ίδια χρονική περίοδο που είχε φύγει από τη ζωή και ο πατέρας της, λόγω μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η μεταξύ τους επικοινωνία ήταν ομαλή και δεν υπήρχαν εντάσεις.

Ώρες μετά την προσαγωγή και την εξέτασή του, βρέθηκε νεκρός, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Κρήτη: Τι λέει ο γιος της αγνοούμενης

Όπως ανέφερε ο γιος της 43χρονης, η μητέρα του έφυγε από το σπίτι την Κυριακή, γύρω στις 11:00, αφήνοντας ένα σημείωμα που έλεγε ότι θα πήγαινε για μια βόλτα με το αυτοκίνητο και θα επέστρεφε σύντομα.

«Είδα ένα σημείωμα που είχε αφήσει η μητέρα μας πάνω στην κουζίνα και έγραφε ότι φεύγει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και ότι δε θα αργήσει. Όπως έχω γενικά ενημερώσει και τις Αρχές, αυτό το πράγμα το έχει ξανακάνει η μητέρα μου. Να αφήσει ένα σημείωμα το οποίο θα μας ενημερώνει ότι θα φύγει, ότι θα λείπει λίγη ώρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάντα είχαμε ενημέρωση στο τηλέφωνο. Τώρα και ως σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία».

«Όσα άτομα είχαν επαφή με τη μητέρα μου, όπως κι εμείς, ήταν πριν το βράδυ του Σαββάτου, γιατί το βράδυ Σαββάτου εμείς ήμασταν στο σπίτι όλοι μαζί εδώ. Αυτό είναι που μας έχει προβληματίσει, γιατί δεν υπήρξε κάποια παράξενη συμπεριφορά, ούτε να είναι αγχωμένη με κάτι ή να νιώθει άβολα».

« Είχαν χωρίσει πριν δύο με τρεις μήνες περίπου. Ο χωρισμός τώρα ήταν ένας φυσιολογικός χωρισμός, δεν χρειάστηκε να μπούμε στη μέση εμείς να υπήρξε κάποιος τσακωμός, κάποιος καυγάς έντονος. Στεναχωρημένοι δεν ήταν, γιατί ήταν ένας λογικός χωρισμός. Δηλαδή είχαν κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι απλά δεν ταιριάζουν και προχώρησαν τη ζωή τους δηλαδή. Και ο σύντροφός της μετά από λίγο διάστημα μάθαμε ότι είχε νέα σχέση».

«Από τη στιγμή τώρα που έγινε και αυτό με την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της μητέρας μου, έχω αρχίσει τώρα να σκέφτομαι και λίγο αρνητικά. Εγώ το μόνο που θέλω να ξέρω είναι να δω από τη μητέρα μου ένα σημάδι ζωής».

Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών

Πλέον η έρευνα των αστυνομικών κινείται σε δύο άξονες: Ο πρώτος αφορά στον εντοπισμό της 43χρονης. Ο δεύτερος στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες πέθανε ο πρώην σύντροφος της. Και αυτό γιατί η σύμπτωση των δύο υποθέσεων μόνο απαρατήρητη δεν μπορεί να περάσει.

Για την υπόθεση έχει εκδοθεί Missing Alert μετά από αίτημα των συγγενών της Ελευθερίας. Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο της ώστε να έχουν ένα επιπρόσθετο σημείο αναφοράς για τις έρευνες.

Μέτρα στήριξης: Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο για ενίσχυση

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ για τους Ιρανούς η παράταση της εκεχειρίας

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Χαϊδάρι: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια – Τι έδειξε η αξονική τομογραφία
Στο Χαϊδάρι 22.04.26

Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό - Τι έδειξε η αξονική τομογραφία

Η μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου στο Χαϊδάρι «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας» λέει ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων

Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις
Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό - Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου - Από την κίνηση επιβαρύνεται και ο περιφερειακός Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή

Οι Δήμοι φτιάχνουν τα δικά τους 112 – «Βρίσκεστε στην υπόγεια διάβαση Χ. Αποφύγετε τη στροφή δεξιά, κίνδυνος εγκλωβισμού»
Οι Δήμοι φτιάχνουν τα δικά τους 112 – «Βρίσκεστε στην υπόγεια διάβαση Χ. Αποφύγετε τη στροφή δεξιά, κίνδυνος εγκλωβισμού»

Πληθώρα εργαλείων στη μάχη για εξειδικευμένη πρόγνωση καιρικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο- Τα Σύστηματα Εγκαίρης Προρειδοποίησης σε 4 περιοχές της χώρας ήταν το αντικείμενο της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Δήμος Αθηναίων

Ώρα για «θεσμικές απαντήσεις» από την Κοβέσι – Τι θα συζητήσει με τον Γ. Φλωρίδη
Ώρα για «θεσμικές απαντήσεις» από την Κοβέσι – Τι θα συζητήσει με τον Γ. Φλωρίδη

Η Ευρωπαία εισαγγελέας Λ. Κοβέσι θα βρεθεί στους Δελφούς θέλοντας να μην αφήσει αναπάντητη καμία από τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από επίσημα χείλη τις τελευταίες μέρες για την Ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Κοινωνικός τουρισμός και φτώχεια διακοπών – Αποκαλυπτική μελέτη του ΠΑΝΣΥΠΟ
Κοινωνικός τουρισμός και φτώχεια διακοπών: Γιατί τα voucher δεν φέρνουν την άνοιξη

Η μελέτη του ΠΑΝΣΥΠΟ «Ο Κοινωνικός Τουρισμός και το Έλλειμμα Πρόσβασης στις Διακοπές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα» αναλύει τη δομή των υφιστάμενων προγραμμάτων, ασκεί κριτική και προτείνει λύσεις.

Χαϊδάρι: Σκληρή μάχη για τη ζωή της δίνει η 13χρονη μαθήτρια – Έπαθε τέσσερις ανακοπές στο χειρουργείο
Χαϊδάρι: Σκληρή μάχη για τη ζωή της δίνει η 13χρονη μαθήτρια – Έπαθε τέσσερις ανακοπές στο χειρουργείο

Η πτώση από ύψος τεσσάρων μέτρων με το κεφάλι προκάλεσε βαρύτατους τραυματισμούς - «Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί» δήλωσε ο Μιχάλη Γιαννακός

Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα σωτηρίας» για ανήλικο από την Κοζάνη – Σε 18 λεπτά Μάλγαρα-Ιπποκράτειο – Βίντεο ντοκουμέντο
Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα σωτηρίας» για ανήλικο από την Κοζάνη – Σε 18 λεπτά Μάλγαρα-Ιπποκράτειο – Βίντεο ντοκουμέντο

Χάρη στην κινητοποίηση και τον συντονισμό, το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε μόλις 18 λεπτά (15:24 έως 15:42), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»
Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»

Η 16χρονη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ μετά το τροχαίο στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας

Θρίλερ στην Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης – Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της
Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης - Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Οι Αρχές ερευνούν κάθε στοιχείο για τη διαδρομή που ακολούθησε η 43χρονη προτού εξαφανιστεί - Τι εξετάζεται για το θάνατο του πρώην συντρόφου της

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων

«Περισσότεροι μετακλητοί υπάλληλοι σημαίνει λιγότερη εμπιστοσύνη στους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την κατακόρυφη αύξησή τους

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς

Οι Σίξερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς με 111-97 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, ενώ σε παρόμοιο σκορ βρίσκονται πλέον και οι Σπερς με τους Μπλέιζερς, την ώρα που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέστη διάσειση.

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης

Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες
ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες

Σε κρίσιμη φάση εσωκομματικής αναδιάταξης εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στο Κάραβελ και επίκεντρο τις νέες ισορροπίες στο Πολιτικό Συμβούλιο.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου

Στο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός καθώς από την πρώτη στιγμή στόχος της κυβέρνησης ήταν να αποφευχθεί ένα γαλάζιο αντάρτικο στην ψηφοφορία καθώς η κυβερνητική γραμμή είναι υπέρ της υπερψήφισης της άρσης ασυλίας

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ θεωρεί το Ιράν την παράταση της εκεχειρίας
Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ θεωρεί το Ιράν την παράταση της εκεχειρίας

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας κάτι που οι Ιρανοί θεωρούν τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο - «Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου», λέει η Τεχεράνη προσθέτοντας πως θα αντισταθεί «στον εκφοβισμό» - Όλες οι εξελίξεις στο in

«Γιατί μας αντιπαθούν στη Μέση Ανατολή;» – Η ιστορική απάντηση του Κένεντι που ξέχασαν όλοι οι πρόεδροι
«Γιατί μας αντιπαθούν στη Μέση Ανατολή;» – Η ιστορική απάντηση του Κένεντι που ξέχασαν όλοι οι πρόεδροι

Η απάντηση του γερουσιαστή Κένεντι δεν δίνεται και τόσο εύκολα από κανένα ηγέτη κράτους. Το αν εκείνος θα την εφάρμοζε δεν το μάθαμε ποτέ.

