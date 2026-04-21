Ηράκλειο: Αγωνία για την εξαφάνιση 43χρονης μητέρας – «Φεύγω και επιστρέφω σε δύο λεπτά»
Για τη μυστηριώδη εξαφάνιση της 43χρονης γυναίκας εκδόθηκε Missing Alert.
Αγωνία επικρατεί για την τύχη της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από το Ηράκλειο Κρήτης η οποία αγνοείται από την Κυριακή.
Σύμφωνα με το patris.gr, η 43χρονη είπε σε φίλη της που την συνάντησε στο δρόμο, στο χωριό Δαφνές «φεύγω και επιστρέφω σε δύο λεπτά».
Η συνάντηση τους έγινε το πρωί της Κυριακής ενώ η 43χρονη επέβαινε στο αυτοκίνητο της, ένα Honda HR-V 2001, χρώματος άσπρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356.
Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη είχε στείλει και ένα μήνυμα στον μεγάλο της γιο ότι θα του τηλεφωνήσει κάτι που δεν έκανε ποτέ. Δεν επικοινώνησε ποτέ με τα παιδιά της και δεν επέστρεψε στο σπίτι της, γεγονός που έχει ανησυχήσει συγγενείς και φίλους, σύμφωνα με τους οποίους η Ρίτσα δεν θα άφηνε ποτέ μόνα τους τα παιδιά της.
Αυτός ήταν και ο λόγος που ζήτησαν αμέσως τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.
Αμέσως στις έρευνες πήραν μέρος άνδρες της ΕΜΑΚ, χειριστές drones. Βάση του στίγματος του κινητού της τηλεφώνου ερεύνησε μία μεγάλη περιοχή από το Γιούχτα μέχρι το χωριό Κεράσια ενώ έρευνες έγιναν και στο χωριό Προφήτης Ηλείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την Δευτέρα το πρωί η ίδια είχε ένα ποινικό δικαστήριο στο οποίο δεν παρουσιάστηκε.
Missing Alert για την 43χρονη
Το «Χαμόγελο του παιδιού» εξέδωσε missing alert για την εξαφάνισή της.
Όπως αναφέρει, η Ελευθερία Γιακουμάκη έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα ρούχα. Οδηγούσε ένα Honda HR-V 2001, χρώματος άσπρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις