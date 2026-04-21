Αρκετά πιο περίπλοκη φαίνεται πως είναι η υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ενώ οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό της, δύο 24ωρα μετά τη δήλωση της εξαφάνισής της συνεχίζονται, έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της.

Είχε προσαχθεί ως ύποπτος

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας είχε προσαχθεί αρχικά ως ύποπτος για την υπόθεση, ωστόσο μετά τις εξηγήσεις που έδωσε στους αστυνομικούς είχε αφεθεί ελεύθερος.

Τον 39χρονο εντόπισε νεκρό συγγενικό του πρόσωπο σε ερημική τοποθεσία σε ένα εξωκκλήσι, λίγο πριν τον Προφήτη Ηλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε τραύμα από κοντόκανη καραμπίνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος όταν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς έφερε αμυχές στο πρόσωπο, κάτι που ο ίδιος δικαιολόγησε λέγοντας ότι είχε μια πτώση με τη μηχανή του.

Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται με κάθε μέσο οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης, από την ΕΜΑΚ, την Πυροσβεστική και εθελοντές.

Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας από τα σημεία που πέρασε η 43χρονη πριν χαθούν τα ίχνη της. Προσπαθούν μέσω αυτών να συνθέσουν το δρομολόγιό της και να αναζητήσουν το ΙΧ που οδηγούσε, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί.

Οι κινήσεις της 43χρονης μέσα στις Δαφνές Ηρακλείου:

Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί το ακριβές στίγμα του κινητού της, καθώς λόγω του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής δεν υπάρχουν αρκετές κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Η πορεία του λευκού ΙΧ που οδηγούσε η 43χρονη προς τον εθνικό δρόμο Ηρακλείου – Μοιρών:

Την ίδια ώρα, προσπαθούν να εξακριβώσουν από ποιο σημείο έγινε η τελευταία επικοινωνία της μέσω αυτοματοποιημένου SMS με τον γιο της, απαντώντας «Θα σου τηλεφωνήσω αργότερα» στις επίμονες κλήσεις του.

Είχαν φτάσει στα δικαστήρια

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα η 43χρονη είχε προγραμματισμένη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της. Την ίδια ώρα, οι δικοί της άνθρωποι είναι κατηγορηματικοί, λέγοντας ότι «δε θα εγκατέλειπε ποτέ τα παιδιά της. Δε θα τα άφηνε να ζουν αυτή την αγωνία».

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος είχε υποστηρίξει στους αστυνομικούς ότι οι δυο τους δεν είχαν πλέον προβλήματα στις επαφές τους. Οι συγγενείς της αγνοούμενης Ελευθερίας από την πλευρά τους, υπογραμμίζουν ότι το τελευταίο διάστημα δεν είχαν μάθει αν οι δυο τους βρίσκονταν σε έντονη αντιπαράθεση όπως γινόταν τον προηγούμενο καιρό, που οι καβγάδες μεταξύ τους ήταν αρκετά συχνοί.