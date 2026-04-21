Θρίλερ στην Κρήτη: Βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης που αγνοείται
Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε προσαχθεί από τις Αρχές, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στις Δαφνές Ηρακλείου.
Ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, για δεύτερο 24ωρο, οι έρευνες για τον εντοπισμό της, οι Αρχές εντόπισαν νεκρό τον πρώην σύντροφό της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 39χρονος άνδρας είχε προσαχθεί, προκειμένου να καταθέσει οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει στο έργο των πυροσβεστών και των διασωστών που αναζητούν την αγνοούμενη Ελευθερία.
Τι ερευνούν οι αστυνομικοί
Για το θάνατο του 43χρονου δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες, ωστόσο οι αστυνομικοί εικάζουν ότι ίσως να έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγνοούμενη γυναίκα, είχε σχέση μαζί του για περίπου έναν χρόνο. Ωστόσο, φαίνεται οι δυο τους να είχαν χωρίσει τους τελευταίους δύο μήνες.
Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι ο 39χρονος άνδρας είχε σημάδια στο πρόσωπο όταν εμφανίστηκε στις Αρχές. Σύμφωνα με πληφορορίες, ισχυρίστηκε ότι προέρχονταν από ένα ατύχημα που είχε με το μηχανάκι, με τους αστυνομικούς να τον αφήνουν ελεύθερο μετά την κατάθεσή του.
Σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη, εντοπίστηκε νεκρός στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία, με τραύμα από καραμπίνα στο κεφάλι.
