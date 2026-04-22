Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Κρήτη: Χωρίς τέλος η αγωνία για την εξαφάνιση της 43χρονης – Τι λένε ο αδελφός και η μητέρα της
Ελλάδα 22 Απριλίου 2026, 10:36

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου στην Κρήτη, με τις αρχές να εντείνουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της.

«Την ζήλευε πολύ, το είχα καταλάβει από τη συμπεριφορά του»

Στις έρευνες συμμετέχουν, άνδρες της Αστυνομίας, τα ΕΚΑΜ και ομάδα της ΕΜΟΔΕ, μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, «χτενίζοντας» την ευρύτερη περιοχή. Η υπόθεση περιπλέχθηκε περαιτέρω χθες όταν εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της 43χρονης.

Ο άνδρας, που φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του, είχε προσαχθεί στην αστυνομία προκειμένου να καταθέσει όσα γνωρίζει για την εξαφάνιση της γυναίκας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι αστυνομικοί παρατήρησαν πως είχε στα χέρια γρατζουνιές, τις οποίες και δικαιολόγησε λέγοντας πως έπεσε με το μηχανάκι.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Η αστυνομική έρευνα κινείται πλέον σε δύο άξονες: αφενός στον εντοπισμό της 43χρονης που παραμένει αγνοούμενη και αφετέρου στη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του πρώην συντρόφου της.

Κρήτη: «Έκανε σκηνές ζηλοτυπίας ο πρώην σύντροφος της αδελφής μου»

Ο αδερφός της 43χρονης μίλησε το πρωί  της Τετάρτης στον ΑΝΤ1  όπου δήλωσε ότι: «Όταν έφυγε η αδερφή μου άφησε σημείωμα στα παιδιά όπου έγραφε “φεύγω μια βόλτα με το αμάξι και θα επιστρέψω”. Η αδερφή μου ήταν ζευγάρι περίπου 1,5 χρόνο με τον 39χρονο και είχαν χωρίσει τους τελευταίους δύο μήνες. Είχαν εντάσεις μεταξύ τους, προσπάθησα να τους τα λύσω αλλά δε μπορούσα να βγάλω άκρη, ήταν λίγο επιθετικός και λίγο απότομος ο πρώην της. Πιστεύω πως θα μπορούσε να κάνει κακό στην αδερφή μου, είχε τέτοιες τάσεις. Την ζήλευε πολύ, το είχα καταλάβει από τη συμπεριφορά του. Δεν νομίζω να την είχε χτυπήσει αλλά νομίζω ότι την είχε εξυβρίσει».

«Ξέρω καλά ότι ο πρώην σύντροφός της είχε μια επιχείρηση που δεν πήγαινε καλά και άρχισε να πίνει γιατί ζοριζόταν πολύ εκεί νομίζω ότι άρχισε η ιστορία μεταξύ τους και χάθηκε η επαφή. Πριν χωρίσουν είχα μπει στη μέση για να βοηθήσω, του είχα μιλήσει. Πιστεύω ότι η αυτοκτονία του συνδέεται με την εξαφάνιση της αδερφής μου», πρόσθεσε.

Στον Ant1 μίλησε και η μητέρα της 43χρονης από την Κρήτη. «Η κόρη μου δεν μου είπε κάτι. Ούτε σε εμένα ούτε στα παιδιά. Το μόνο που είχα καταλάβει  για τον συγκεκριμένο άνθρωπο ότι ήταν έτσι, λίγο νευρικός, τίποτα άλλο.. Είχα καταλάβει από μόνη μου ότι ήταν ζηλιάρης και νευρικός. Η κόρη μου δεν είχε εξαφανιστεί ξανά. Η απόφαση να χωρίσουν ήταν της κόρης μου. Ήταν χαρούμενη δεν ήταν στεναχωρημένη. Η εγγονή μου 13 ετών ζητάει συνέχεια τη μαμά της».

World
Ενεργειακή κρίση: Λίγο πριν ξεσπάσει η τέλεια καταιγίδα στην παγκόσμια οικονομία 

Vita.gr
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Κόσμος
Ιρανικά πυρά κατά πλοίου κοντά στο Ομάν – Τραμπ: Καταρρέουν οικονομικά λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ορμούζ

inWellness
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Ηγουμενίτσα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από σύγκρουση οχημάτων στην εθνική οδό
Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από σύγκρουση οχημάτων στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας - Καρτερίου

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 56 ετών, που ενεπλάκη στο τροχαίο στην Ηγουμενίτσα ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο

Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις
Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις

Η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι βρίσκεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Προανήγγειλε ότι αύριο, Πέμπτη, θα μπορεί να πει περισσότερα κατά την παρουσία της στο Φόρουμ των Δελφών

Χαϊδάρι: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια – Τι έδειξε η αξονική τομογραφία
Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό - Τι έδειξε η αξονική τομογραφία

Η μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου στο Χαϊδάρι «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας» λέει ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων

Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις
Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό - Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου - Από την κίνηση επιβαρύνεται και ο περιφερειακός Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή

Οι Δήμοι φτιάχνουν τα δικά τους 112 – «Βρίσκεστε στην υπόγεια διάβαση Χ. Αποφύγετε τη στροφή δεξιά, κίνδυνος εγκλωβισμού»
Οι Δήμοι φτιάχνουν τα δικά τους 112 – «Βρίσκεστε στην υπόγεια διάβαση Χ. Αποφύγετε τη στροφή δεξιά, κίνδυνος εγκλωβισμού»

Πληθώρα εργαλείων στη μάχη για εξειδικευμένη πρόγνωση καιρικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο- Τα Σύστηματα Εγκαίρης Προρειδοποίησης σε 4 περιοχές της χώρας ήταν το αντικείμενο της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Δήμος Αθηναίων

Ώρα για «θεσμικές απαντήσεις» από την Κοβέσι – Τι θα συζητήσει με τον Γ. Φλωρίδη
Ώρα για «θεσμικές απαντήσεις» από την Κοβέσι – Τι θα συζητήσει με τον Γ. Φλωρίδη

Η Ευρωπαία εισαγγελέας Λ. Κοβέσι θα βρεθεί στους Δελφούς θέλοντας να μην αφήσει αναπάντητη καμία από τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από επίσημα χείλη τις τελευταίες μέρες για την Ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Κοινωνικός τουρισμός και φτώχεια διακοπών – Αποκαλυπτική μελέτη του ΠΑΝΣΥΠΟ
Κοινωνικός τουρισμός και φτώχεια διακοπών: Γιατί τα voucher δεν φέρνουν την άνοιξη

Η μελέτη του ΠΑΝΣΥΠΟ «Ο Κοινωνικός Τουρισμός και το Έλλειμμα Πρόσβασης στις Διακοπές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα» αναλύει τη δομή των υφιστάμενων προγραμμάτων, ασκεί κριτική και προτείνει λύσεις.

Χαϊδάρι: Σκληρή μάχη για τη ζωή της δίνει η 13χρονη μαθήτρια – Έπαθε τέσσερις ανακοπές στο χειρουργείο
Χαϊδάρι: Σκληρή μάχη για τη ζωή της δίνει η 13χρονη μαθήτρια – Έπαθε τέσσερις ανακοπές στο χειρουργείο

Η πτώση από ύψος τεσσάρων μέτρων με το κεφάλι προκάλεσε βαρύτατους τραυματισμούς - «Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί» δήλωσε ο Μιχάλη Γιαννακός

Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα σωτηρίας» για ανήλικο από την Κοζάνη – Σε 18 λεπτά Μάλγαρα-Ιπποκράτειο – Βίντεο ντοκουμέντο
Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα σωτηρίας» για ανήλικο από την Κοζάνη – Σε 18 λεπτά Μάλγαρα-Ιπποκράτειο – Βίντεο ντοκουμέντο

Χάρη στην κινητοποίηση και τον συντονισμό, το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε μόλις 18 λεπτά (15:24 έως 15:42), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στο Άλμπανι – Πώς την κατέβασαν
Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στις ΗΠΑ - Πώς την κατέβασαν

Η αρκούδα ανέβηκε στο δέντρο περίπου στις 2:00 τη νύχτα και παρέμεινε εκεί μέχρι λίγο πριν από το μεσημέρι της επόμενης μέρας, ύστερα από χορήγηση αναισθητικού από ειδικούς για την άγρια ζωή

Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό
Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό

Ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, εξηγώντας τη δήλωσή του επισήμανε πως οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων»

Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)
Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)

Ο Μικέλε Μπαράνοβιτς φέρεται να είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και να αποτελέσει τον παίκτη-κλειδί στην ομάδα βόλεϊ για τη νέα σεζόν στο λιμάνι.

Ηγουμενίτσα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από σύγκρουση οχημάτων στην εθνική οδό
Μητσοτάκης: Αντιμέτωπος με σκάνδαλα και δημοσκοπική κατρακύλα ανακοινώνει μέτρα οικονομικής στήριξης
Αντιμέτωπος με σκάνδαλα και δημοκοπική κατρακύλα ο Μητσοτάκης - Στις 12:30 ανακοινώνει μέτρα στήριξης

Την ώρα που το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται σήμερα στην ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μητσοτάκης επιχειρεί αλλαγή κλίματος με επιδόματα

Αντιπολιτευτικά πυρά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Τίποτα δεν θα είχαμε μάθει αν δεν υπήρχε η ευρωπαία εισαγγελέας»
Αντιπολιτευτικά πυρά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Τίποτα δεν θα είχαμε μάθει αν δεν υπήρχε η ευρωπαία εισαγγελέας»

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης -εν όψει και της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- εξαπολύουν βολές κατά της κυβέρνησης. Θα ψηφίσει υπέρ των άρσεων ο υφυπουργός Κώστας Γκιουλέκας

Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις
Τραμπ: Πλήγμα από Βιρτζίνια εν όψει midterms – Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς
Πλήγμα στον Τραμπ εν όψει midterms - Η Βιρτζίνια αλλάζει τον εκλογικό χάρτη δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς

«Συγχαρητήρια, Βιρτζίνια!» πανηγύρισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, που είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην εκστρατεία υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων

«Περισσότεροι μετακλητοί υπάλληλοι σημαίνει λιγότερη εμπιστοσύνη στους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την κατακόρυφη αύξησή τους

Χαϊδάρι: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια – Τι έδειξε η αξονική τομογραφία
«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς

Οι Σίξερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς με 111-97 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, ενώ σε παρόμοιο σκορ βρίσκονται πλέον και οι Σπερς με τους Μπλέιζερς, την ώρα που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέστη διάσειση.

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης

Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

