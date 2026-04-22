Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου στην Κρήτη, με τις αρχές να εντείνουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της.

Στις έρευνες συμμετέχουν, άνδρες της Αστυνομίας, τα ΕΚΑΜ και ομάδα της ΕΜΟΔΕ, μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, «χτενίζοντας» την ευρύτερη περιοχή. Η υπόθεση περιπλέχθηκε περαιτέρω χθες όταν εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της 43χρονης.

Ο άνδρας, που φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του, είχε προσαχθεί στην αστυνομία προκειμένου να καταθέσει όσα γνωρίζει για την εξαφάνιση της γυναίκας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι αστυνομικοί παρατήρησαν πως είχε στα χέρια γρατζουνιές, τις οποίες και δικαιολόγησε λέγοντας πως έπεσε με το μηχανάκι.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Η αστυνομική έρευνα κινείται πλέον σε δύο άξονες: αφενός στον εντοπισμό της 43χρονης που παραμένει αγνοούμενη και αφετέρου στη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του πρώην συντρόφου της.

Κρήτη: «Έκανε σκηνές ζηλοτυπίας ο πρώην σύντροφος της αδελφής μου»

Ο αδερφός της 43χρονης μίλησε το πρωί της Τετάρτης στον ΑΝΤ1 όπου δήλωσε ότι: «Όταν έφυγε η αδερφή μου άφησε σημείωμα στα παιδιά όπου έγραφε “φεύγω μια βόλτα με το αμάξι και θα επιστρέψω”. Η αδερφή μου ήταν ζευγάρι περίπου 1,5 χρόνο με τον 39χρονο και είχαν χωρίσει τους τελευταίους δύο μήνες. Είχαν εντάσεις μεταξύ τους, προσπάθησα να τους τα λύσω αλλά δε μπορούσα να βγάλω άκρη, ήταν λίγο επιθετικός και λίγο απότομος ο πρώην της. Πιστεύω πως θα μπορούσε να κάνει κακό στην αδερφή μου, είχε τέτοιες τάσεις. Την ζήλευε πολύ, το είχα καταλάβει από τη συμπεριφορά του. Δεν νομίζω να την είχε χτυπήσει αλλά νομίζω ότι την είχε εξυβρίσει».

«Ξέρω καλά ότι ο πρώην σύντροφός της είχε μια επιχείρηση που δεν πήγαινε καλά και άρχισε να πίνει γιατί ζοριζόταν πολύ εκεί νομίζω ότι άρχισε η ιστορία μεταξύ τους και χάθηκε η επαφή. Πριν χωρίσουν είχα μπει στη μέση για να βοηθήσω, του είχα μιλήσει. Πιστεύω ότι η αυτοκτονία του συνδέεται με την εξαφάνιση της αδερφής μου», πρόσθεσε.

Στον Ant1 μίλησε και η μητέρα της 43χρονης από την Κρήτη. «Η κόρη μου δεν μου είπε κάτι. Ούτε σε εμένα ούτε στα παιδιά. Το μόνο που είχα καταλάβει για τον συγκεκριμένο άνθρωπο ότι ήταν έτσι, λίγο νευρικός, τίποτα άλλο.. Είχα καταλάβει από μόνη μου ότι ήταν ζηλιάρης και νευρικός. Η κόρη μου δεν είχε εξαφανιστεί ξανά. Η απόφαση να χωρίσουν ήταν της κόρης μου. Ήταν χαρούμενη δεν ήταν στεναχωρημένη. Η εγγονή μου 13 ετών ζητάει συνέχεια τη μαμά της».