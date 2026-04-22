Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην Κρήτη.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι αρχές εξετάζουν κάθε στοιχείο

Μία θήκη όπλου, πράσινου χρώματος καθώς και ένα πακέτο τσιγάρα είναι τα πρώτα ευρήματα των αρχών στην περιοχή των Δαφνών.

Είναι άγνωστο για το εάν πρόκειται για θήκη του όπλου που ανήκει στον 39χρονο Μαρίνο, πρώην σύντροφο της 43χρονης που εντοπίστηκε νεκρός ή εάν πρόκειται για τυχαίο εύρημα που ξεχάστηκε από κάποιον άλλο.

Στο ίδιο σημείο οι αρχές εντόπισαν και ένα πακέτο με τσιγάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, τα αντικείμενα έχουν ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να πάρουν τις απαντήσεις. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα τσιγάρα που βρέθηκαν είναι η μάρκα που κάπνιζε ο 39χρονος.

Κρήτη: Στην περιοχή των Αθανάτων οι έρευνες για την 43χρονη Ελευθερία

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι αρχές εξετάζουν κάθε στοιχείο, προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ της εξαφάνισης και να φτάσουν σε απαντήσεις για την τύχη της νεαρής γυναίκας.

Με το πρώτο φως της ημέρας συγκεντρώθηκαν στην περιοχή των Αθανάτων πυροσβέστες, αστυνομικοί αλλά και πολίτες που αναζητούν κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αγνοούμενη.

Σκύλος της Πυροσβεστικής, στελέχη της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, και άλλες δυνάμεις καλούνται να εξερευνήσουν μια μεγάλη έκτασης περιοχή, με πρώτο ζητούμενο, τον εντοπισμό του αυτοκινήτου της 44χρονης Ελευθερίας. Στις έρευνες συμμετέχει και το drone της Πυροσβεστικής.

Υπενθυμίζεται ότι η 43χρονη αγνοείται από την Κυριακή 19 Απριλίου. Εκείνη τη μέρα έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές οδηγώντας ένα λευκό Honda HR-V. Έκτοτε η τύχη της αγνοείται. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, σε συνδυασμό με μαρτυρίες και γεωγραφική αποτύπωση των τελευταίων κινήσεων της 43χρονης.