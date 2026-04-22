22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Fizz 22 Απριλίου 2026, 18:00

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

«Ήταν παγκοσμίου κλάσης ερωτύλος» θα πει η Αντζέλικα Χιούστον πολλά χρόνια μετά αφότου έβγαινε με τον Τζακ Νίκολσον επί 17 συναπτά χρόνια, με πολλά πάνω-κάτω και μια σπασμένη καρδιά για κειμήλιο.

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Τσάιναταουν», «Στη Φωλιά του Κούκου» και «Λάμψη» είχε μια πολυκύμαντη προσωπική ζωή, με πολλές περιπέτειες με διασημότητες της πρώτης γραμμής, έξι παιδιά από πέντε διαφορετικές γυναίκες και έναν γάμο.

Ο πρώτος (και μοναδικός!) γάμος του Τζακ Νίκολσον με τη Σάντρα Νάιτ

Το 1962, πριν γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό, ο Τζακ Νίκολσον παντρεύτηκε τη Σάντρα Νάιτ, συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία τρόμου χαμηλού προϋπολογισμού του 1963 «The Terror». Απέκτησαν μια κόρη, την Τζένιφερ, η οποία ασχολήθηκε με την υποκριτική και τη σκηνογραφία και έγινε σχεδιάστρια μόδας, και χώρισαν το 1968. Αν και ο Νίκολσον απέκτησε άλλα πέντε παιδιά με την πάροδο των χρόνων, δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ και έγινε γνωστός ως ένας από τους πιο διαβόητους εργένηδες της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ο μοναδικός γάμος του Νίκολσον δεν κράτησε, αλλά η πρώην σύζυγός του τον θυμόταν με αγάπη, λέγοντας στο περιοδικό Closer: «Ο πραγματικός Τζακ είναι ένας τρυφερός, στοργικός και γενναιόδωρος άνθρωπος. Είχαμε έναν πολύ όμορφο, γλυκό γάμο».

Ο επιθετικός, νεαρός Τζακ Νίκολσον σαγηνεύει τη Σούζαν Άνσπαχ στην ταινία «Five Easy Pieces» του 1970

Η φευγαλέα περιπέτεια με τη Σούζαν Άνσπαχ στην ταινία «Five Easy Pieces»

Ο Νίκολσον είχε μια σχέση με τη Σούζαν Άνσπαχ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία του 1970 «Five Easy Pieces», και αυτή έμεινε έγκυος στον γιο τους, τον Κέιλεμπ, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο Νίκολσον αρνήθηκε την πατρότητα και η Άνσπαχ παντρεύτηκε τον ηθοποιό της σειράς «Lost in Space», Μαρκ Γκόνταρντ, ο οποίος έγινε ο νόμιμος πατέρας του Κέιλεμπ.

Για δεκαετίες, ο Νίκολσον αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον Κέιλεμπ ως βιολογικό του γιο, αλλά σε μια συνέντευξη στο Rolling Stone το 1998, αποκάλυψε: «Ο Κέιλεμπ και εγώ τα πάμε υπέροχα τώρα… Ωστόσο, με βάση τη νομική πλευρά -την εξαιρετικά δυσάρεστη φύση των περισσότερων σχέσεών μου εκεί- δεν έχω πραγματικά την ελευθερία να πω τι σκέφτομαι γι’ αυτό».

Ο Τζακ Νίκολσον και η κόρη του, Τζένιφερ

Το «California Dreamin’» του με τη Μισέλ Φίλιπς

Το 1971, ο Νίκολσον άρχισε να βγαίνει με την τραγουδίστρια των Mamas & the Papas, Μισέλ Φίλιπς, η οποία είχε παντρευτεί για οκτώ ημέρες τον καλό του φίλο και δημιουργικό συνεργάτη Ντένις Χόπερ τον προηγούμενο χρόνο.


Χώρισαν το 1972 λόγω προσωπικών δυσκολιών, μεταξύ των οποίων η αποβολή της Φίλιπς και η τραυματική ανακάλυψη του Νίκολσον ότι η γυναίκα που νόμιζε ότι ήταν η αποθανούσα αδελφή του ήταν στην πραγματικότητα η μητέρα του, ενώ η γυναίκα που νόμιζε ότι ήταν η αποθανούσα μητέρα του ήταν στην πραγματικότητα η γιαγιά του.

Σε ένα προφίλ του Vanity Fair, η Φίλιπς ισχυρίστηκε ότι η συγκλονιστική αποκάλυψη του Νίκολσον για την οικογένειά του τον έκανε να δυσκολεύεται να εμπιστευτεί τις γυναίκες, αλλά παρά το δράμα που βίωσε, είπε: «Αγαπητέ Τζακ. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος: γοητευτικός, γλυκός και διασκεδαστικός».

Με την Αντζελίκα Χιούστον: Η μακροβιότερη σχέση του «κακού παιδιού» του Χόλιγουντ

Ο Νίκολσον ξεκίνησε μια σχέση με την πρώην μοντέλο και νυν ηθοποιό Αντζελίκα Χιούστον το 1973. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στο πάρτι γενεθλίων του και γρήγορα έγινε αχώριστο, ενώ θεωρήθηκε ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια της δεκαετίας.

Ο Νίκολσον και η Χιούστον δεν παντρεύτηκαν ποτέ ούτε απέκτησαν παιδιά (όπως ο ίδιος είπε: «Της ζητάω να παντρευτούμε συνέχεια. Μερικές φορές με απορρίπτει, άλλες φορές λέει ναι. Δεν καταφέρνουμε να το κάνουμε»), αλλά ήταν μαζί για 17 χρόνια, κάτι που αποτέλεσε μακράν τη μακροβιότερη σχέση του ηθοποιού.

Ο Νίκολσον και η Χιούστον έτυχαν μεγάλης προσοχής από τα ΜΜΕ για τη σχέση τους και μοιράστηκαν την οθόνη στις ταινίες «Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές» (1981), «Η τιμή των Πρίτσι» (1985) και «Τρεις μέρες προθεσμία» (1995).


Η Χιούστον κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Η τιμή των Πρίτσι», και ο Νίκολσον είπε ότι «ποτέ δεν έζησε καλύτερη στιγμή» από το να την βλέπει να κερδίζει.

Ο Νίκολσον αποκαλούσε την Χιούστον «τον έρωτα της ζωής μου» και είπε: «Προσπαθήσαμε να έχουμε μια απλή, ειλικρινή, αλλά και ώριμη σχέση», όμως χώρισαν το 1990, αφού η Χιούστον ανακάλυψε ότι η ηθοποιός Ρεμπέκα Μπρουσάρντ ήταν έγκυος στην κόρη του, τη Λορέιν.

Ο σταρ είχε επίσης σχέσεις με άλλες γυναίκες, μεταξύ των οποίων η «κοπέλα του Μποντ» Τζιλ Σεντ Τζον και το μοντέλο Γουίνι Χόλμαν, κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας σχέσης του με την Χιούστον. Η Χόλμαν γέννησε την κόρη τους, την Χάνι, το 1982, αν και αργότερα διαδόθηκαν φήμες ότι ο βιολογικός πατέρας της ήταν στην πραγματικότητα ο παραγωγός Λου Άντλερ.

Ενώ η σχέση του Νίκολσον και της Χιούστον είχε σίγουρα τη δόση της από δράμα σε στυλ σαπουνόπερας, υπήρχαν και στιγμές ρομαντισμού, καθώς ο Νίκολσον της έδινε χαϊδευτικά ονόματα όπως «Toots» και «Fab» και την κατέκλυζε με επαίνους και δώρα.

Τελικά, η Χιούστον είπε ότι ο Νίκολσον «δεν ήταν τόσο εμμονικός μαζί μου όσο ήμουν εγώ μαζί του» και, αν και ο ηθοποιός δήλωσε ότι είχε «μια υπέροχη σχέση» μαζί της, είναι κατανοητό ότι αυτή δεν μπόρεσε να επιβιώσει λόγω της έκτασης των απιστιών του.

Η σχέση με τη Ρεμπέκα Μπρουσάρ τη δεκαετία του ’90

Ο Νίκολσον άρχισε να βγαίνει με τη μοντέλο και ηθοποιό Ρεμπέκα Μπρουσάρ το 1989, ενώ ακόμα έβγαινε με την Αντζελίκα Χιούστον. Απέκτησαν δύο παιδιά, τη Λορέιν, ηθοποιό και συγγραφέα που έχει μιλήσει για τη ταραχώδη σχέση της με τον διάσημο πατέρα της στο Vanity Fair, και τον Ρέι, ηθοποιό που πρόσφατα εμφανίστηκε στη συνέχεια της ταινίας τρόμου Smile 2.

Ο Νίκολσον και η Μπρουσάρ χωρίσανε το 1994, και ο ίδιος είπε για τη σχέση τους: «Δεν ήξερα ότι αυτό θα άλλαζε εντελώς τη ζωή μου -δεν ήταν έτσι- αλλά σίγουρα υπήρχαν σπίθες, αυτό είναι βέβαιο. Σίγουρα, η σχέση ήταν ταραχώδης» και όταν ρωτήθηκε αν ήταν ακόμα ερωτευμένος με τη Μπρουσάρ μετά το χωρισμό τους, απάντησε: «Φυσικά. Είμαι ακόμα ερωτευμένος με όλες τις γυναίκες που αγάπησα ποτέ».

Την ίδια χρονιά, ο Νίκολσον είχε μια σύντομη σχέση με την Τζενίν Γκουρίν, η οποία δούλευε ως σερβιτόρα. Αυτή γέννησε την κόρη του, την Τέσα, που σήμερα είναι ηθοποιός και καλλιτέχνιδα, αλλά η σχέση δεν κράτησε, και ο Νίκολσον δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ δημοσίως την Τέσα ως παιδί του.

Σε ένα προσωπικό δοκίμιο που δημοσιεύτηκε στο Newsweek, η Γκουρίν έγραψε ειρωνικά: «Έχετε πάει ποτέ σε ραντεβού και έχετε αισθανθεί ότι ο άλλος απλά δεν το ένιωθε; Έτσι ήταν σχεδόν κάθε αλληλεπίδραση που είχα ποτέ με τον Τζακ Νίκολσον».

Τζακ Νίκολσον και Λάρα Φλιν Μπόιλ: Η σχέση με μεγάλη διαφορά ηλικίας που κυριάρχησε στα κουτσομπολίστικα περιοδικά της δεκαετίας του 2000

Ο Νίκολσον άρχισε να βγαίνει με την ηθοποιό της σειράς «Twin Peaks», Λάρα Φλιν Μπόιλ, το 1999. Η σχέση τους κάλυπτε εκτενώς τα κουτσομπολίστικα περιοδικά, λόγω της σημαντικής διαφοράς ηλικίας τους και των εντυπωσιακών εμφανίσεών τους στο κόκκινο χαλί, ενώ παρέμειναν μαζί με διαλείμματα μέχρι το 2006.

Σε συνέντευξή της στο People, η Μπόιλ αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Νίκολσον εξακολουθούν να διατηρούν επαφή και είπε ότι εκείνος ήταν «ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου», χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους ως «επτά χρόνια υπέροχων στιγμών, επτά χρόνια θαυμάσια».

Η Μπόιλ ήταν επίσης κοντά στα παιδιά του Νίκολσον, τη Λορέιν και τον Ρέι, όταν ήταν μικρά, και η Λορέιν δημοσίευσε πρόσφατα ένα δοκίμιο στο Vanity Fair στο οποίο έγραψε εύγλωττα για την επιρροή της ηθοποιού στη ζωή της ως κορίτσι, λέγοντας: «Ήμουν ένα παιδί που ένιωθε ότι παρά όλα τα υλικά αγαθά που είχα κάτι έλειπε από τη ζωή μου. Η Λάρα δεν υποτίμησε αυτά τα συναισθήματα».

Γυναικάς βεριτάμπλ

Ο Νίκολσον αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2010 και έκτοτε διατηρεί σχετικά χαμηλό προφίλ. Αν και τη δεκαετία του 2000 κυκλοφορούσαν φήμες ότι έβγαινε με πολύ νεότερες «κακές κοπέλες», όπως το μοντέλο Κέιτ Μος και η ηθοποιός Παζ ντε λα Ουέρτα, έχουν περάσει χρόνια από τότε που ακούστηκε κάτι για την ερωτική ζωή του ηθοποιού, ο οποίος σήμερα είναι 89 ετών –γεννήθηκε στις 22 Απριλίου του 1937.

Σε μια συνέντευξη του 2008, ο Νίκολσον παραδέχτηκε: «Είμαι ελεύθερος εδώ και αρκετό καιρό… Μου αρέσει που μπορώ να έρχομαι και να φεύγω όποτε θέλω. Όταν θέλω να φύγω από ένα πάρτι, φεύγω. Αλλά υπάρχουν βράδια που όποιος ζει μόνος του λέει “Ω, δεν θέλω να νιώθω μοναξιά” ή έχει όλους τους φόβους που έχουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι ένας άλλος τρόπος να πω ότι είμαι εντελώς ανοιχτός» αλλά ακόμα κι αν είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή, η μακροχρόνια φήμη του ως γυναικάς παραμένει σχεδόν εξίσου εμβληματική με την καριέρα του.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διολίσθηση και «χτύπημα» σε ΔΑΑ και Aegean

Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Τραμπ: Μπορεί την Παρασκευή οι συζητήσεις με Ιράν

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»
Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»

Με μια μόλις έκφραση η Αν Χάθαγουεϊ προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο και άνοιξε συζητήσεις για την εκπροσώπηση και την ορατότητα σε μισαλλόδοξους καιρούς

Λουκάς Καρνής
Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»
Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»

Ο Ζαφείρης Μελάς σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη».

Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ
Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ

Με ένα κολιέ που ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ, η Κέιτ Μίντλετον έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην εμφάνισή της στο Μπάκιγχαμ, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της αείμνηστης μονάρχη

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού

Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Ο Π. Σταμπουλίδης μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI τόνισε πως τα λιμάνια όταν θα είναι έτοιμα να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να μη μείνουν πίσω από άποψη ανταγωνιστικότητας

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια

Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου
Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου

Έχει χαθεί το μέτρο στη Νέα Δημοκρατία… Νέα σφοδρή επίθεση στη Λάουρα Κοβέσι, αυτή τη φορά από τη Σοφία Βούλτεψη. Θα επιθυμούσε γαλλικό «άρωμα» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι… καθεστώς Τσαουσέσκου.

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Στέφανο Ληναίο με τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου
Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Στέφανο Ληναίο με τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου

Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον γνωστό ηθοποιό Στέφανο Ληναίο, την Τετάρτη 22 Απριλίου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αίρεται η ασυλία των 13 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θύματα και απροστάτευτοι δηλώνουν οι εγκαλούμενοι που ζήτησαν την άρση
Αίρεται η ασυλία των 13 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θύματα και απροστάτευτοι δηλώνουν οι εγκαλούμενοι που ζήτησαν την άρση

Στις τοποθετήσεις τους, και οι 13 ζήτησαν από το Σώμα να ψηφίσει θετικά, για να τους δοθεί η δυνατότητα να αποδείξουν την αθωότητά τους, ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, έφτασαν στο σημείο να κουνήσουν και το δάχτυλο στους συναδέλφους τους αλλά και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ξεκίνησε η δίκη του 39χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί – «Εδρασα εν βρασμώ»
Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ξεκίνησε η δίκη του 39χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί – «Εδρασα εν βρασμώ»

Ο καθ΄ομολογίαν δράστης της ανθρωποκτονίας ο οποίος στην απολογία του στην ανακρίτρια είχε υποστηρίξει πως σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τη ζήλευε σήμερα στο δικαστήριο είπε πως έδρασε εν βρασμώ.

Μίνα Μουστάκα
Για όλα φταίει το «επώνυμο», λέει ο Καραμανλής – Δηλώνει αθώος και επαναλαμβάνει ότι δεν θα πολιτευτεί
Για όλα φταίει το «επώνυμο», λέει ο Καραμανλής – Δηλώνει αθώος και επαναλαμβάνει ότι δεν θα πολιτευτεί

Στο επώνυμο της οικογένειας Καραμανλή αποδίδει ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, Κώστας Αχ. Καραμανλής, το γεγονός ότι ζητείται η διερεύνησή του από την Δικαιοσύνη για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ εντύπωση προκάλεσε η δήλωση ότι «προτάσσει το καθήκον για την πατρίδα από τον επαγγελματισμό της πολιτικής», με νωπές τις μνήμες από την εκλογική του κάθοδο λίγους μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών

ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας
ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας

«Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά για ποιους 'πιάνουν τόπο οι θυσίες'», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ το «ματωμένο» πλεόνασμα άγγιξε τα 4,4 δισ.

Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)
Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)

Μια ομάδα χωρίς σούπερσταρ, χωρίς μπάτζετ στα ουράνια, χωρίς πολυδιαφημισμένο προπονητή αλλά... ομάδα με τα όλα της και με μια έδρα -σχεδόν- απόρθητη, είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, στο δρόμο για το Final-4.

Άκης Στρατόπουλος
«Τροία 2026»: Eντυπωσιακή άσκηση στο Λιμάνι της Πάτρας για εξουδετέρωση «χημικής απειλής»
«Τροία 2026» - Εντυπωσιακά πλάνα από την άσκηση στο Λιμάνι της Πάτρας για εξουδετέρωση «χημικής απειλής»

Στο πλαίσιο της άσκησης «Τροία 2026» η ΕΜΑΚ, η Πυροσβεστική, το Λιμενικό εργάστηκαν πάνω στο σενάριο εξουδετέρωσης «χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής ή πυρηνικής απειλής»

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

