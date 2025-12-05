«Φαίνεται τόσο υπέροχος» – Ο Τζακ Νίκολσον σε σπάνια φωτογραφία με τα παιδιά του (και σε τρελή φόρμα)

Ο Τζακ Νίκολσον πέρασε τις διακοπές της Ημέρας των Ευχαριστιών περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, ενώ φαινόταν σε καλύτερη φόρμα από ποτέ. Την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, η κόρη του ηθοποιού, Λορέιν Νίκολσον, 35 ετών, δημοσίευσε μια ανάρτηση στο Instagram από τον «αξέχαστο Νοέμβριο» της, συμπεριλαμβανομένης μιας σπάνιας φωτογραφίας του διάσημου πατέρα της.

Σε μια τρυφερή φωτογραφία με αγκαλιές και χαμόγελα στον φακό, οι θαυμαστές εντόπισαν τον 88χρονο ηθοποιό να ποζάρει δίπλα στη Λορέιν και τον αδελφό της, Ρέι Νίκολσον, 33 ετών.

Η φωτογραφία φαίνεται να είναι από τη συνάντηση της οικογένειας για την Ημέρα των Ευχαριστιών, καθώς προηγείται μια άλλη ομαδική πόζα μπροστά από ένα εορταστικό τραπέζι.

«Ο μπαμπάς σου! Χαίρομαι που τον βλέπω» έγραψε κάποιος. «Χαίρομαι πολύ που ο Τζακ φαίνεται τόσο υπέροχος! Εσύ και ο αδερφός σου επίσης!» έγραψε κάποιος άλλος. «Μεγάλη χαρά» σχολίασε ένας τρίτος

«Ο μπαμπάς σου!»

Ο Νίκολσον έχει δύο παιδιά, τη Λορέιν και τον Ρέι, με την πρώην σύζυγό του Ρεμπέκα Μπρουσάρντ. Είναι επίσης πατέρας της Τζένιφερ Νίκολσον, 61 ετών, του Κέιλεμπ Γκόνταρντ, 54 ετών, της Χάνι Χόλμαν, 43 ετών, και της Τέσα Γκούριν, 31 ετών.

Η Τζένιφερ εμφανίστηκε σε μία από τις φωτογραφίες και σχολίασε με το ιμότζι της φωτιάς κάτω από την ανάρτηση. Άλλες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο ίδιο ποστ έδειχναν τη Λορέιν στα 16α Βραβεία Κυβερνητών με τον Τζέισον Ράιτμαν και στιγμιότυπα από την 39η Τελετή Απονομής Βραβείων της Αμερικανικής Κινηματογραφικής Βιβλιοθήκης.

Στα σχόλια, ωστόσο, οι θαυμαστές ήταν ενθουσιασμένοι που είδαν τον Νίκολσον.

«Ο μπαμπάς σου! Χαίρομαι που τον βλέπω» έγραψε κάποιος. «Χαίρομαι πολύ που ο Τζακ φαίνεται τόσο υπέροχος! Εσύ και ο αδερφός σου επίσης!» έγραψε κάποιος άλλος. «Μεγάλη χαρά» σχολίασε ένας τρίτος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LORRAINE NICHOLSON (@lnicholson)

Στα βήματα του Τζακ Νίκολοσν

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λορέιν δίνει μια «γεύση» από τον πατέρα της. Προς τιμήν της «εποχής των δώρων» τον Ιανουάριο, αποκάλυψε μια φωτογραφία στην οποία χαμογελάει πλατιά δίπλα του σε μια εορταστική ανάρτηση στο Instagram.

Η εικόνα δείχνει τον μπαμπά και την κόρη αγκαλιασμένους μπροστά από μια γεμάτη βιβλιοθήκη. Όπως και η Λορέιν , ο Ρέι έχει επίσης κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ, ακολουθώντας το παράδειγμα της αδελφής του σε πολλά από τα πρότζεκτ που έχει αναλάβει.

«Νομίζω ότι έχω μια μοναδική οπτική γωνία και έχω μάθει να την αποδέχομαι αντί να προσπαθώ να την κρύψω, οπότε προσπαθώ να ασχοληθώ παράλληλα λίγο με το γράψιμο», δήλωσε ο ηθοποιός του Novocaine στο People τον Μάρτιο.

«Όσον αφορά τη σκηνοθεσία, έχω πολλά να μάθω. Θα ήθελα πολύ να το κάνω, αλλά δεν ξέρω αν θα ήθελα να το κάνω μόνος μου. Αλλά ναι, γιατί να περιορίζεις τον εαυτό σου;», συνέχισε.

Δείτε το βίντεο

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ο Τζακ Νίκολσον κατά την άφιξή του στην γερμανική πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας «The Bucket List» στο Βερολίνο, Γερμανία, 21 Ιανουαρίου 2007. EPA/SOEREN