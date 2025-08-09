Ο εγγονός του Τζακ Νίκολσον συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία – Δηλώνει «προστάτης των σκοτεινών τεχνών»

Ο εγγονός του Τζακ Νίκολσον, ο οποίος έχει εμφανιστεί μαζί του κατά καιρούς σε εκδηλώσεις με την οικογένειά του, συνελήφθη γύρω στις 5 το απόγευμα και αφέθηκε ελεύθερος την ίδια μέρα με εγγύηση 50.000 δολαρίων, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές.

Ο Σον, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως Σον Νόρφλιτ, κατηγορείται για επίθεση σε μια γυναίκα και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο του Λος Άντζελες στις 26 Αυγούστου. Η καταδίκη σε κακούργημα μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση έως και τεσσάρων ετών στην πολιτειακή φυλακή. Μια εκπρόσωπος του τμήματος Pacific της αστυνομίας του Λος Άντζελες δήλωσε στην εφημερίδα The U.S. Sun ότι δεν θα δώσουν στη δημοσιότητα φωτογραφία του.

Ο Σον δεν φαίνεται να είχε προηγούμενες περιπέτειες με το νόμο, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία. Είναι γιος του πρώτου παιδιού του πρωταγωνιστή της Λάμψης, της Τζένιφερ Νίκολσον, που γεννήθηκε το 1963 κατά τη διάρκεια του γάμου του Τζακ με τη Σάντρα Νάιτ, πριν χωρίσουν πέντε χρόνια αργότερα.

Ο Σον περιγράφει τον εαυτό του ως μουσικοσυνθέτη στο βιογραφικό του στο Instagram με αναφορές στα είδη «horror composition, experimental club, hardcore, dark ambient» και «phonk».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sean K. Nicholson (@7nicholzon)

Άλλες αναρτήσεις στο Instagram τον δείχνουν να ποζάρει χωρίς τη μπλούζα του, άλλες με γκόθικ αξεσουάρ και μαύρα νύχια, ενώ άλλες παρουσιάζουν dark γραφικά. Ο Σον είναι επίσης DJ με το όνομα Cutter Mattock

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sean K. Nicholson (@7nicholzon)

Ναζί και γκόθικ αξεσουάρ

Έχει μερικούς τίτλους στο IMDB από έργα στα οποία έχει εργαστεί και επίσης συστήνεται στο βιογραφικό του ως «προστάτης των σκοτεινών τεχνών». Σε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σον φαίνεται να ποζάρει στον καθρέφτη με ένα κολιέ με σιδερένιο σταυρό – ένα γερμανικό στρατιωτικό παράσημο με μακρά ιστορία. Δεν ήταν ένα σύμβολο που δημιουργήθηκε από τους Ναζί, αλλά το τροποποίησαν αργότερα προσθέτοντας σε αυτό μια σβάστικα, γεγονός που εδραιώνει τη σύνδεσή του με το καθεστώς.

Ο 88χρονος ηθοποιός, Τζακ Νίκολσον, έχει συνολικά έξι παιδιά και τουλάχιστον πέντε εγγόνια, μεταξύ των οποίων και ο αδελφός του Σον, ο Ντουκ, ο οποίος ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του και έχει εμφανιστεί σε μερικές ταινίες. Η Τζένιφερ απέκτησε τους γιους της με τον πρώην σύζυγό της, Μαρκ Νόρφλιτ, με τον οποίο χώρισε το 2003.

Ο Νίκολσον απέκτησε επίσης έναν γιο, τον Κέιλεμπ Τζέιμς Γκόνταρντ, με τη συμπρωταγωνίστριά του στο Five Easy Pieces, Σούσζαν Άνσπακ, το 1970. Το 1981, καλωσόρισε την κόρη του Χάνι Χόλμαν με το μοντέλο Γουίνι Χόλμαν, την οποία φέρεται να μεγάλωσε η μητέρα της στη Δανία. Ο ηθοποιός είναι επίσης παππούς των τριών παιδιών της Χάνι, του Γουόλτερ, 14 ετών, της Ντέιζι, 13 ετών, και του Χανκ 8.

Ο Νίκολσον έχει δύο παιδιά, τη Λορίν, 35 ετών, και τον Ρέι, 33 ετών, με τη συμπρωταγωνίστριά του Man Trouble, Ρεμπέκα Μπρουσάρντ Η πρώτη εγκυμοσύνη της Ρεμπέκα είχε ως αποτέλεσμα το τέλος της μακροβιότερης σχέσης του σταρ, με την ηθοποιό Αντζέλικα Χιούστον

Ατίθασος Νίκολσον

Χώρισαν το 1990 μετά από σχεδόν 20 χρόνια κοινής πορείας. Το 1994, ο ατίθασος Νίκολσον καλωσόρισε το μικρότερο παιδί του, την Τέσα Γκούριν, με την Τζενίν Γκούριν, πρώην ηθοποιό και κτηματομεσίτρια στη Νέα Υόρκη. Η Τέσα ήταν αποξενωμένη από τον πατέρα της για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της.

Το 2023, έγραψε ένα προσωπικό δοκίμιο για το Newsweek με τίτλο «Είμαι η κόρη του Τζακ Νίκολσον-Εύχομαι οι άνθρωποι να μπορούσαν να με αποκαλούν nepo baby». Ο ηθοποιός έχει γίνει κάτι σαν ερημίτης τα τελευταία χρόνια και φαίνεται να έχει αφήσει τις ερωτικές του περιπτύξεις στο παρελθόν.

Τελευταία φορά τον είδαμε δημόσια τον Φεβρουάριο στο SNL50: The Anniversary Special στη Νέα Υόρκη μαζί με την κόρη του, Λορίν.

*Με στοιχεία από the-sun.com