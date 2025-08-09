magazin
08.08.2025 | 20:17
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Ο εγγονός του Τζακ Νίκολσον συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία – Δηλώνει «προστάτης των σκοτεινών τεχνών»
Fizz 09 Αυγούστου 2025 | 09:00

Ο εγγονός του Τζακ Νίκολσον συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία – Δηλώνει «προστάτης των σκοτεινών τεχνών»

Ο Σον Νάιτ Νίκολσον, 29 ετών, συνελήφθη την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία σύλληψης.

Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Spotlight

Ο εγγονός του Τζακ Νίκολσον, ο οποίος έχει εμφανιστεί μαζί του κατά καιρούς σε εκδηλώσεις με την οικογένειά του, συνελήφθη γύρω στις 5 το απόγευμα και αφέθηκε ελεύθερος την ίδια μέρα με εγγύηση 50.000 δολαρίων, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές.

Ο Σον, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως Σον Νόρφλιτ, κατηγορείται για επίθεση σε μια γυναίκα και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο του Λος Άντζελες στις 26 Αυγούστου. Η καταδίκη σε κακούργημα μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση έως και τεσσάρων ετών στην πολιτειακή φυλακή. Μια εκπρόσωπος του τμήματος Pacific της αστυνομίας του Λος Άντζελες δήλωσε στην εφημερίδα The U.S. Sun ότι δεν θα δώσουν στη δημοσιότητα φωτογραφία του.

Ο Σον δεν φαίνεται να είχε προηγούμενες περιπέτειες με το νόμο, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία. Είναι γιος του πρώτου παιδιού του πρωταγωνιστή της Λάμψης, της Τζένιφερ Νίκολσον, που γεννήθηκε το 1963 κατά τη διάρκεια του γάμου του Τζακ με τη Σάντρα Νάιτ, πριν χωρίσουν πέντε χρόνια αργότερα.

Ο Σον περιγράφει τον εαυτό του ως μουσικοσυνθέτη στο βιογραφικό του στο Instagram με αναφορές στα είδη «horror composition, experimental club, hardcore, dark ambient» και «phonk».

Photo: Instagram/7nicholzon

Άλλες αναρτήσεις στο Instagram τον δείχνουν να ποζάρει χωρίς τη μπλούζα του, άλλες με γκόθικ αξεσουάρ και μαύρα νύχια, ενώ άλλες παρουσιάζουν dark γραφικά. Ο Σον είναι επίσης DJ με το όνομα Cutter Mattock

Ναζί και γκόθικ αξεσουάρ 

Έχει μερικούς τίτλους στο IMDB από έργα στα οποία έχει εργαστεί και επίσης συστήνεται στο βιογραφικό του ως «προστάτης των σκοτεινών τεχνών». Σε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σον φαίνεται να ποζάρει στον καθρέφτη με ένα κολιέ με σιδερένιο σταυρό – ένα γερμανικό στρατιωτικό παράσημο με μακρά ιστορία. Δεν ήταν ένα σύμβολο που δημιουργήθηκε από τους Ναζί, αλλά το τροποποίησαν αργότερα προσθέτοντας σε αυτό μια σβάστικα, γεγονός που εδραιώνει τη σύνδεσή του με το καθεστώς.

Άλλες αναρτήσεις στο Instagram τον δείχνουν να ποζάρει χωρίς τη μπλούζα του, άλλες με γκόθικ αξεσουάρ και μαύρα νύχια, ενώ άλλες παρουσιάζουν dark γραφικά. Ο Σον είναι επίσης DJ με το όνομα Cutter Mattock.

Ο 88χρονος ηθοποιός, Τζακ Νίκολσον, έχει συνολικά έξι παιδιά και τουλάχιστον πέντε εγγόνια, μεταξύ των οποίων και ο αδελφός του Σον, ο Ντουκ, ο οποίος ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του και έχει εμφανιστεί σε μερικές ταινίες. Η Τζένιφερ απέκτησε τους γιους της με τον πρώην σύζυγό της, Μαρκ Νόρφλιτ, με τον οποίο χώρισε το 2003.

Ο Νίκολσον απέκτησε επίσης έναν γιο, τον Κέιλεμπ Τζέιμς Γκόνταρντ, με τη συμπρωταγωνίστριά του στο Five Easy Pieces, Σούσζαν Άνσπακ, το 1970. Το 1981, καλωσόρισε την κόρη του Χάνι Χόλμαν με το μοντέλο Γουίνι Χόλμαν, την οποία φέρεται να μεγάλωσε η μητέρα της στη Δανία. Ο ηθοποιός είναι επίσης παππούς των τριών παιδιών της Χάνι, του Γουόλτερ, 14 ετών, της Ντέιζι, 13 ετών, και του Χανκ 8.

Ο Νίκολσον έχει δύο παιδιά, τη Λορίν, 35 ετών, και τον Ρέι, 33 ετών, με τη συμπρωταγωνίστριά του Man Trouble, Ρεμπέκα Μπρουσάρντ Η πρώτη εγκυμοσύνη της Ρεμπέκα είχε ως αποτέλεσμα το τέλος της μακροβιότερης σχέσης του σταρ, με την ηθοποιό Αντζέλικα Χιούστον

YouTube thumbnail

Ατίθασος Νίκολσον 

Ο Νίκολσον έχει δύο παιδιά, τη Λορίν, 35 ετών, και τον Ρέι, 33 ετών, με τη συμπρωταγωνίστριά του Man Trouble, Ρεμπέκα Μπρουσάρντ Η πρώτη εγκυμοσύνη της Ρεμπέκα είχε ως αποτέλεσμα το τέλος της μακροβιότερης σχέσης του σταρ, με την ηθοποιό Αντζέλικα Χιούστον.

Χώρισαν το 1990 μετά από σχεδόν 20 χρόνια κοινής πορείας. Το 1994, ο ατίθασος Νίκολσον καλωσόρισε το μικρότερο παιδί του, την Τέσα Γκούριν, με την Τζενίν Γκούριν, πρώην ηθοποιό και κτηματομεσίτρια στη Νέα Υόρκη. Η Τέσα ήταν αποξενωμένη από τον πατέρα της για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της.

Το 2023, έγραψε ένα προσωπικό δοκίμιο για το Newsweek με τίτλο «Είμαι η κόρη του Τζακ Νίκολσον-Εύχομαι οι άνθρωποι να μπορούσαν να με αποκαλούν nepo baby». Ο ηθοποιός έχει γίνει κάτι σαν ερημίτης τα τελευταία χρόνια και φαίνεται να έχει αφήσει τις ερωτικές του περιπτύξεις στο παρελθόν.

Τελευταία φορά τον είδαμε δημόσια τον Φεβρουάριο στο SNL50: The Anniversary Special στη Νέα Υόρκη μαζί με την κόρη του, Λορίν.

*Με στοιχεία από the-sun.com

Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»
Έρωτας; 09.08.25

Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»

Μια νέα ανάρτηση στο Instagram από την επίσημη σελίδα της ταινίας «Naked Gun» δείχνει τους δύο συμπρωταγωνιστές Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον να κάθονται σε ένα κινηματογράφο και να τρώνε ποπ κορν.

Σύνταξη
Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»
«Δημιουργικές διαφορές» 08.08.25

Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»

Σύμφωνα με το Deadline, ο σκηνοθέτης της επερχόμενης ταινίας «Fast and Loose» Μάικλ Μπέι, ήθελε η ταινία να επικεντρωθεί στα στοιχεία δράσης, ενώ ο Γουίλ Σμιθ είχε διαφορετικές βλέψεις.

Σύνταξη
Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική
Διακοπές 08.08.25

Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική

«Κοφτερά νύχια, σίγουρη γλυκύτητα». Το Paris Match αποθεώνει τη Χάιντι Κλουμ στο νέο του cover story με τη Γερμανίδα supermodel και διαχρονικό σύμβολο του σεξ να αγκαλιάζει τα πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»
Πάθος για 4 τροχούς 08.08.25

Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»

Τα αυτοκίνητα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ που είχε στο στόλο της Βentley, Land Rover Defender, Mercedes 600 Landaulet, Daimler DS420 και Range Rover

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα
Fizz 08.08.25

«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα

Στην ατομοκεντρική κοινωνία της «παράνοιας» και της «νοσταλγίας» ο Άνταμ Κέρτις και ο Άρι Άστερ εξηγούν πώς ο κινηματογράφος μπορεί να λειτουργήσει ως καθρέφτης, αλλά και ως μέσο αφύπνισης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»
Η υπόθεση 07.08.25

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»

«Ετοιμάζω μια ανταγωγή» ανέφερε ο Busta Rhymes σε δήλωση του στον Guardian, ως απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε ο πρώην βοηθός του στην οποία τον κατηγορεί για σωματική βία.

Σύνταξη
Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες
Fizz 07.08.25

Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες

«Γνωρίζουμε ότι ο Superman είναι μετανάστης – είναι ένας εξωγήινος… Ο ‘αμερικανικός τρόπος’ είναι φιλικός προς τους μετανάστες, αλλά υπάρχουν κανόνες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ντιν Κέιν για την απόφασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
