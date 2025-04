«Διαβάζει σενάρια, συνεχώς!» 15 χρόνια μετά, ο θρυλικός Τζακ Νίκολσον ίσως επιστρέψει

Όταν ο Tζακ Νίκολσον έσπασε την παράδοση να είναι εκτός δημοσιότητας συμμετέχοντας στη γιορτή του επετειακού show του NBC για τον εορτασμό των 50 χρόνων από την έναρξη του Saturday Night Live, τα media αποθέωσαν τον εμβληματικό ζωντανό θρύλο της μεγάλης οθόνης.

Άλλωστε ο βραβευμένος ηθοποιός είχε να εμφανιστεί δημόσια σχεδόν δύο χρόνια -τελευταία εμφάνιση του ήταν τον Μάιο του 2023, σε αγώνα μπάσκετ των Lakers με τους Denver Nuggets στο Λος Άντζελες μαζί με τον γιό του Ρέι που είναι πλέον και ο ίδιος ένας Νίκολσον στην οθόνη πρωταγωνιστώντας σε ταινίες και συνεχίζοντας το όνομα της δυναστείας των Νίκολσον.

Όμως σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, o 88χρονος που έχει επιλέξει μία πιο απομονωμένη ζωή στην εμβληματική έπαυλή του στο Mulholland Drive, όπου διαμένει από το 1975, ίσως επιστρέψει.

Η απουσία του από τη μεγάλη οθόνη ήδη μετράει 15 χρόνια μετά την εμφάνισή του στην ταινία How Do You Know του Τζέιμς Λ. Μπρουκς.

Αν και το 2017 ο Νίκολσον είχε συμφωνήσει να πρωταγωνιστήσει σε ένα ριμέικ της ταινίας Toni Erdmann, τελικά αποχώρησε από το project -μια απόφαση που καταδίκασε την παραγωγή και ακυρώθηκε.

Σε νέα συνέντευξη του ο Μπρουκς είπε ότι δεν θα ξαφνιαζόταν αν έβλεπε τον Νίκολσον να επιστρέφει στην έβδομη τέχνη.

«Δεν θα με εξέπληττε να έβλεπα ξανά τον Τζακ να δουλεύει. Θέλω να πω, έχει περάσει πολύς καιρός, αλλά δεν ξέρω. Ίσως να είναι το σωστό» είπε.

«Διαβάζει σενάρια όλη την ώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι διατηρούν επαφές.

Σε ένα άρθρο του Vanity Fair, που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, ο Νίκολσον είχε δηλώσει πως δεν θεωρεί τον εαυτό του συνταξιούχο, «απλά έχω μικρότερη θέληση να εκτίθεμαι πια».

Ο Νίκολσον είναι ένας εθνικός θησαυρός και ανήκει στο πάνθεον των μεγάλων Αμερικανών ηθοποιών μετά τη δεκαετία του ’60.

Ο βραβευμένος με 3 Όσκαρ (έχει προταθεί 12 φορές) και 7 Χρυσές Σφαίρες που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε την καριέρα του παίζοντας ένα μικρό ρόλο στην ταινία του Ρότζερ Κόρμαν The City Baby Killer το 1958, καθιερώθηκε με ευκολία με τη συμμετοχή του στην ταινία Ξένοιαστος Καβαλάρης (Easy Rider) του 1969.

Σαρδόνιος, εμβληματικός, αιώνιος αουτσάιντερ και ένας σταρ που επαναστάτησε ενάντια στο σύστημα εντός και εκτός οθόνης η εκλεκτική φιλμογραφία του Τζακ Νίκολσον είναι αξεπέραστη.

Από το Chinatown στη Φωλιά Του Κούκου και από Τη Λάμψη στην Τιμή των Πρίτζι στον συγκλονιστικό Τζόκερ του Μπάτμαν, στο Καλύτερα Δε Γίνεται, το Σχετικά με τον Σμιντ ή τον Πληροφοριοδότη, ο Τζακ Νίκολσον είναι ίσως ο πιο σπουδαίος εν ζωή ηθοποιός του Χόλιγουντ σήμερα.

Η επιστροφή του θα είναι μια είδηση από μόνη της.