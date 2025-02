Αντζέλικα Χιούστον: Όταν ο κόσμος καταρρέει, ο Τζακ Νίκολσον είναι εκεί

Ο Τζακ Νίκολσον είναι εκεί όταν πρέπει λέει η πρώην σύντροφος του και για πάντα ντίβα Αντζέλικα Χιούστον σε νέα συνέντευξη της.

Η πρώην σύντροφος του θρυλικού ηθοποιού, Αντζέλικα Χιούστον, αποκάλυψε ότι ο Τζακ Νίκολσον επικοινώνησε μαζί της όταν εκκένωνε το σπίτι της τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες.

«Ήμουν σε ένα αυτοκίνητο με τρία σκυλιά, δύο γάτες και την οικονόμο, και μου τηλεφώνησε και με ρώτησε αν ήμουν καλά και αν είχα κάπου που θα μπορούσα να μείνω», είπε η Χιούστον, 73, για τον Νίκολσον, 87, στον The Guardian.

«Αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η ιστορία ανάμεσα μας – όταν ο κόσμος καταρρέει, ο Τζακ είναι εκεί», πρόσθεσε.

Η Αντζέλικα Χιούστον είναι μία από τα πολλά θύματα των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες. «Το σπίτι μου κόντεψε να καεί», είπε. «Η φωτιά ήρθε πολύ, πολύ κοντά. Το ρεύμα, το νερό και το ρεύμα είναι ακόμα κλειστά, αλλά ευτυχώς είμαστε ασφαλείς».

View this post on Instagram A post shared by Emily B (@chimesatmidnight)

Η ηθοποιός της Οικογένειας Άνταμς έβγαινε με τον Νίκολσον από το 1973 έως το 1990. Στη διάρκεια της σχέσης τους το ζευγάρι συμπρωταγωνίστησε στις ταινίες Η Τιμή Των Πρίτζι (Prizzi’s Honor), Ο τελευταίος των μεγιστάνων (The Last Tycoon) και O Tαχυδρόμος Χτυπάει Πάντα Δύο Φορές (The Postman Always Rings Twice).

Ο Νίκολσον, ερωτύλος και ασυμβίβαστος, ήταν άπιστος στη Χιούστον κατά τη διάρκεια της σχέσης τους και οι δυό τους χώρισαν οριστικά το 1990 αφού απέκτησε ένα παιδί με μια άλλη γυναίκα.

«Τον αγάπησα», λέει η Χιούστον στον The Guardian ενώ σκεφτόταν γιατί έμεινε τόσο καιρό με τον ηθοποιό της παρά τις απιστίες του.

«Νομίζω ότι στον κόσμο που ζούσα, δεν ήταν ασέβεια. Ήταν αυτός που ήταν, δεν ήταν κάτι προσωπικό» προσθέτει.

«Νομίζω ότι ήξερα πώς να προστατεύσω τον εαυτό μου. Δεν με έκανε χαρούμενη, αλλά ήξερα τι έκανα» εξηγεί.

«Έκανα αυτό που ήθελα να κάνω και το έκανα με σιγουριά», πρόσθεσε η Χιούστον. «Αν ήθελα κάτι, ήξερα πώς να το κυνηγήσω, οπότε δεν ήταν σαν να μου έκανε κάτι. Δεν ήμουν ένα μαραμένο λουλούδι» ξεκαθαρίζει.

Δύο χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Νίκολσον, η Χιούστον παντρεύτηκε τον γλύπτη Ρόμπερτ Γκράχαμ. Έμειναν μαζί μέχρι τον θάνατο του, το 2008.

Ο Νίκολσον έβγαινε με την ηθοποιό και μοντέλο Rebecca Broussard για τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη της σχέσης του με τη Χιούστον και στη συνέχεια έκανε σχέση με την ηθοποιό Λάρα Φλιν Μπόιλ (που έγινε γνωστή από το τηλεοπτικό Twin Peaks του Ντέιβιντ Λιντς) από το 1999 έως το 2004.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει έξι παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των ηθοποιών Λορέν Νίκολσον και Ρέι Νίκολσον, με πέντε διαφορετικές γυναίκες.

Αφού αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2010, ο Νίκολσον έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στην ειδική επετειακή 50η εκπομπή του Saturday Night Live το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Νίκολσον διατήρησε χαμηλό προφίλ μετά την τελευταία του εμφάνιση στον κινηματογράφο στη rom-com του 2010 How Did You Know.

Από την πλευρά της, η Αντζέλικα Χιούστον έχει χτίσει τη δική της εντυπωσιακή καριέρα. Κέρδισε ένα Όσκαρ το 1986 για την Τιμή Των Πρίτζι και έχει συνεργαστεί με σχεδόν κάθε σημαντικό σκηνοθέτη, ανάμεσα τους οι Φράνσις Φορντ Κόπολα, Γούντι Άλεν, Ουές Άντερσον αλλά και τον πατέρα της, τον εμβληματικό σκηνοθέτη του παλιού Χόλιγουντ Τζον Χιούστον.

Οι πολλές ζωές της Αντζέλικα Χιούστον

Η Χιούστον έχει ζήσει πολλά. Οι γονείς της, ο σκηνοθέτης Τζον Χιούστον και η Ένρικα Σόμα, μοντέλο και μπαλαρίνα, μετακόμισαν από τις ΗΠΑ στην Ιρλανδία στις αρχές της δεκαετίας του 1950, τρομοκρατημένοι από το κυνήγι μαγισσών του Μακάρθι.

Η παιδική της ηλικία είναι γεμάτη ιστορίες. Είχε επισκέψεις στο σπίτι από τον κύκλο των γονιών της, πρόσωπα εμβληματικά.

Ο φωτογράφος Ρόμπερτ Κάπα φωτογράφιζε τη Χιούστον και τον μεγαλύτερο αδερφό της ως νήπια και ο συγγραφέας Τζον Στάινμπεκ ντύθηκε Άγιος Βασίλης σε κάποια οικογενειακά Χριστούγεννα στο σπίτι των Χιούστον και βέβαια περνούσε τα καλοκαίρια στα σετ των ταινιών του πατέρα της.

Όταν οι γονείς της χώρισαν η Χιούστον μετακόμισε στην Αγγλία, ζώντας το Swinging London με πάθος.

Ως μοντέλο φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον φίλο της μητέρας της, τον εμβληματικό Ρίτσαρντ Άβεντον και λίγο μετά ο Ντέιβιντ Μπέιλι.

View this post on Instagram A post shared by Out of Space (@outofspacevintage)

Στη συνέχεια η Χιούστον βρέθηκε στην οργιώδη Νέα Υόρκη των 70s, ξενύχτησε στο Studio 54, έγινε φίλη με τον Άντι Γουόρχολ και άφησε τα τραύματα της πίσω.

Δεν ήταν όλα λάμψη στη ζωή της Χιούστον. Η μητέρα της πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα όταν ήταν 17 ετών και έκανε σχέσεις με κακοποιητικούς συντρόφους ενώ έγινε άθελα μάρτυρας – αν και υποστηρίζει ότι δεν είδε τίποτα – στη σύλληψη του Ρομάν Πολάνσκι για ναρκωτικά και βιασμό μιας 13χρονης.

Η Χιούστον ήθελε από πάντα ήθελε να γίνει ηθοποιός. «Από την ηλικία των έξι», λέει στον The Guardian, «όταν έπαιξα μια από τις τρεις μάγισσες στο Mάκβεθ. Στην πραγματικότητα βέβαια τους παράτησα – δήλωσα ότι δεν μου άρεσε, και έφυγα. Αλλά πάντα είναι υπέροχο όταν υποδύεσαι μια κακιά γριά μάγισσα. Ήταν ένα από τα πιο διασκεδαστικά πράγματα που μπορούσες να κάνεις».

Όταν ήταν 16 ετών, ο πατέρας της της έδωσε ένα ρόλο στο το καστ στο A Walk With Love and Death. Η καλλιτεχνική τους συνύπαρξη δεν πήγε καλά.

Συγκρούστηκαν στο πλατό και οι κριτικές της ήταν απογοητευτικές. «Δεν δούλεψα για χρόνια μετά. Πίστευε ότι μου έκανε μεγάλη χάρη. Δεν ένιωθα άνετα και επέστρεψα στο Λονδίνο. Ξεκίνησα ξανά σπουδές, ήμουν οικτρά απογοητευμένη».

Μετά από τέσσερα χρόνια η Χιούστον βρήκε το θάρρος να ξαναπεί στην υποκριτική. «Ήξερα ότι μπορούσα να υποκριθώ, αλλά δεν ήξερα πώς να πείσω κανέναν άλλον ότι ήξερα να το κάνω» θυμάται.

Candid portrait of John Huston, Anjelica Huston & Jack Nicholson… pic.twitter.com/L6EHEcVCu0 — Distracted Film (@distractedfilm) May 5, 2018

Η Χιούστον με την ιδιότυπη ομορφιά έγινε μοντέλο, συνεργάστηκε με μεγάλους φωτογράφους και αφέθηκε ελεύθερη.«Δούλεψα με μεγάλα ταλέντα, ήταν πολύ προστατευτικοί όλοι μαζί μου. Ήταν μια πολύ χαλαρή ατμόσφαιρα και οι σχεδιαστές και οι φωτογράφοι ήταν πάντα πολύ στο πλευρό μου. Ένιωσα ότι μπορούσα να κάνω τα πάντα και ήμουν κάπως άγρια» θυμάται.

Ο φωτογράφος Μπομπ Ρίτσαρντσον γίνεται και η πρώτη μεγάλη σχέση της. Η διαφορά ηλικίας (εκείνη 18, εκείνος 42) δεν την απασχόλησε. «Ωστόσο ήταν πολύ προκλητικός και επικριτικός μαζί μου» λέει.

Βέβαια η Χιούστον είχε μάθει να επιβιώνει της κριτικής. Όταν ένας ατζέντης της είπε ότι πρέπει να κάνει επέμβαση στη μύτη, δεν έδωσε καμία σημασία. Το ίδιο και όταν ένας παραγωγός αρνήθηκε να της αυξήσει τον μισθό για την Τιμή Των Πρίτζι και τον άκουσε να λέει στον ατζέντη της ότι δεν ήταν καλή και ότι δεν την ήθελε στην ταινία. Η ερμηνεία της, της έφερε ένα Όσκαρ.

Σήμερα η Χιούστον επιστρέφει τηλεοπτικά με το έργο της Αγκάθα Κρίστι, Towards Zero στο BBC.