22.04.2026 | 21:50
Νεκρός άνδρας από μαχαίρι στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο
Βουλή: Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας – Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»
Πολιτική Γραμματεία 22 Απριλίου 2026, 22:01

Βουλή: Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας – Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος, καταψήφισε στη Βουλή όλες τις προτάσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ και άφησε αιχμές κατά των συναδέλφων του που πειθάρχησαν στην κομματική γραμμή.

ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Υπερψηφίστηκε στη Βουλή με συντριπτική πλειοψηφία 286 ψήφων η άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

H βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας και για τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα  43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για την αίτηση άρσης ασυλίας βουλευτών, ξεκίνησε στις 12 η ώρα το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν 4 ώρες.

Απεφεύχθη το… «αντάρτικο» στη Βουλή

Στις τοποθετήσεις τους και οι 13 βουλευτές ζήτησαν από το Σώμα να ψηφίσει θετικά, για να τους δοθεί η δυνατότητα να αποδείξουν την αθωότητά τους. Ο φόβος στο Μαξίμου για «αντάρτικο» στη ψηφοφορία «έσβησε» οριστικά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Αναλυτικά από τους 288 βουλευτές που ψήφισαν

  • Για την Κατερίνα Παπακώστα, υπέρ της άρσης ψήφισαν 287, 1 κατά.
  • Για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, υπέρ της άρσης 286, 2 κατά.
  • Για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, 286 υπερ, 2 κατά.
  • Για τον Νότη Μηταράκη 286 υπέρ, 2 κατά.
  • Για τον Κώστα Τσιάρα.  285 υπερ, 2 κατά
  • Για τον Κώστα Σκρέκα, 286 υπέρ , 2 κατά.
  • Για τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, 286 υπέρ, 2 κατά.
  • Για τον Μάξιμο Σενετάκη, 286 υπέρ, 2 κατά.
  • Για τον Λάκη Βασιλειάδη, 286 υπερ΄, 2 κατά.
  • Για τον Χρήστο Μπουκώρο 286 υπερ, 2 κατά.
  • Για τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, 286 υπερ, 2 κατά
  • Για τον Χαράλαμπο Αθανασίου 285 υπερ,  2 κατά, 1 παρών
  • Για τον Τάσο Χατζηβασιλείου 286 υπερ, 2 κατά.
Τα δύο «κατά»

Το ένα «κατά» στην ψηφοφορία προέρχεται από τον ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από τους «Σπαρτιάτες» Κωνσταντίνο Φλώρο και το δεύτερο «κατά» είναι της Κατερίνα Παπακώστα που ψήφισε τον εαυτό της αλλά τα υπόλοιπα τα καταψήφισε. Ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ψήφισε «παρών» στην ψηφοφορία για τον ίδιο και υπερψήφισε αυτές των υπολοίπων. Ο Κώστας Τσιάρας απείχε από την ψηφοφορία για τον ίδιο.

Από την ψηφοφορία απείχαν οι «γαλάζιοι» Στέλιος Πέτσας (το είχε προαναγγείλει), Νότης Μηταράκης και Μίλτος Χρυσομάλλης (βουλευτής Μεσσηνίας) Επίσης, οι Αντώνης Σαμαράς, Μάριος Σαλμάς Γιώργος Ασπιώτης και η Κατερίνα Νοτοπούλου η οποία απουσίαζε στην Κωνσταντινούπολη και από λάθος της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν προσμετρήθηκε η ψήφος της που «ήταν προφανώς υπέρ της άρσης ασυλίας» όπως διευκρίνισε η ίδια.

Μόνο ο Φλώρος

O ανεξάρτητος βουλευτής (πρώην των «Σπαρτιατών») Κωνσταντίνος Φλώρος που  καταδικάστηκε στις 30 Μαρτίου 2026 καθώς κρίθηκε ένοχος για τη βιαιοπραγία (γροθιά) κατά του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου στο περιστύλιο της Βουλής τον Απρίλιο του 2024 υπήρξε ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας.

Έσπευσε μάλιστα να αιτιολογήσει την ψήφο του μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η ΝΔ δεν έδωσε την θεσμική μάχη. Υποχώρησε μπροστά στο λαϊκισμό. Υποχώρησε στο διαχωρισμό να θεωρούνται οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς οι μόνοι έντιμοι και έγκυροι (…). Φοβήθηκε η φιλοευρωπαϊκή ΝΔ μην τυχόν και κατηγορηθεί για αντιευρωπαϊσμό, επειδή θα τολμούσε να ελέγξει, να κρίνει και ίσως αμφισβητήσει τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Φοβήθηκε να επιμείνει στον νομικό έλεγχο της δικογραφίας από το σώμα, όπως ορίζει το άρθρο 62 του Συντάγματος, μην τυχόν η έξαλλη και ισοπεδωτική αντιπολίτευση την κατηγορήσει ως συνήθως ανεύθυνα ότι προστατεύει ή συγκαλύπτει βουλευτές και υπουργούς της», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Εμφανίστηκε πιο «γαλάζιος» από τους «γαλάζιους» βουλευτές έχοντας χαράξει μια συνεπής διαδρομή από την ημέρα που ανεξαρτητοποιήθηκε στηρίζοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη εντός του Κοινοβουλίου.

Στις τοποθετήσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για τη στάση της στο σκάνδαλο.

World
Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

Κόσμος
Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση

Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου
Παρασκήνιο 22.04.26

Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου

Έχει χαθεί το μέτρο στη Νέα Δημοκρατία… Νέα σφοδρή επίθεση στη Λάουρα Κοβέσι, αυτή τη φορά από τη Σοφία Βούλτεψη. Θα επιθυμούσε γαλλικό «άρωμα» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι… καθεστώς Τσαουσέσκου.

Αίρεται η ασυλία των 13 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θύματα και απροστάτευτοι δηλώνουν οι εγκαλούμενοι που ζήτησαν την άρση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Αίρεται η ασυλία των 13 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θύματα και απροστάτευτοι δηλώνουν οι εγκαλούμενοι που ζήτησαν την άρση

Στις τοποθετήσεις τους, και οι 13 ζήτησαν από το Σώμα να ψηφίσει θετικά, για να τους δοθεί η δυνατότητα να αποδείξουν την αθωότητά τους, ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, έφτασαν στο σημείο να κουνήσουν και το δάχτυλο στους συναδέλφους τους αλλά και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Για όλα φταίει το «επώνυμο», λέει ο Καραμανλής – Δηλώνει αθώος και επαναλαμβάνει ότι δεν θα πολιτευτεί
Άρση ασυλίας 22.04.26

Για όλα φταίει το «επώνυμο», λέει ο Καραμανλής – Δηλώνει αθώος και επαναλαμβάνει ότι δεν θα πολιτευτεί

Στο επώνυμο της οικογένειας Καραμανλή αποδίδει ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, Κώστας Αχ. Καραμανλής, το γεγονός ότι ζητείται η διερεύνησή του από την Δικαιοσύνη για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ εντύπωση προκάλεσε η δήλωση ότι «προτάσσει το καθήκον για την πατρίδα από τον επαγγελματισμό της πολιτικής», με νωπές τις μνήμες από την εκλογική του κάθοδο λίγους μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών

ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας
Επικαιρότητα 22.04.26

ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας

«Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά για ποιους 'πιάνουν τόπο οι θυσίες'», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ το «ματωμένο» πλεόνασμα άγγιξε τα 4,4 δισ.

Φάμελλος: Υποκριτική και προσβλητική προς την κοινωνία η συμπεριφορά Μητσοτάκη – Τον νοιάζουν μόνο τα υπερκέρδη των καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Φάμελλος: Υποκριτική και προσβλητική προς την κοινωνία η συμπεριφορά Μητσοτάκη – Τον νοιάζουν μόνο τα υπερκέρδη των καρτέλ

«Όλο το φετινό υπερπλεόνασμα των 3 δισ. να δοθεί τώρα για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του ΕΦΚ στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει η ΕΕ και στη 13η σύνταξη για όλους», ζητά ο Σωκράτης Φάμελλος

ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης
Επικαιρότητα 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης

«Οι σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται καθυστερημένα και κινούνται στην ίδια αποσπασματική λογική επιδομάτων, που επιστρέφουν μόνο ένα μέρος της αγοραστικής δύναμης που αφαιρείται από τους πολίτες», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Κίνηση στην κεντροαριστερά, νευρικότητα στελεχών εν αναμονή Τσίπρα – Οι κλεφτές ματιές στον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Κίνηση στην κεντροαριστερά, νευρικότητα στελεχών εν αναμονή Τσίπρα – Οι κλεφτές ματιές στον Ανδρουλάκη

Άρχισαν τις εμφανίσεις τους τα νέα πρόσωπα της Αμαλίας, ασκήσεις υπομονής για τους εν ενεργεία βουλευτές, αντιπολιτευτική σύμπνοια ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

Σωτήρης Μπολάκης
Τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι προβλέπουν
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

Τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι προβλέπουν

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τραπεζικές προμήθειες, επιβολή έκτακτης εισφοράς για τις τράπεζες και επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών τραπεζών περιλαμβάνονται σε τρεις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη

Ηλιόπουλος: Το μόνο που δεν ακούσαμε από τους βουλευτές της ΝΔ είναι το «νόμος είναι το δίκιο του αγρότη»
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Ηλιόπουλος: Το μόνο που δεν ακούσαμε από τους βουλευτές της ΝΔ είναι το «νόμος είναι το δίκιο του αγρότη»

«Σας εκβιάζει κάποιος, που ο κ. Μητσοτάκης δεν θυμόταν το όνομά του - ευτυχώς που δεν τον είπε Μπομπ Μάρλει, τον κ. Ντίλιαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νάσος Ηλιόπουλος

Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα
Πολιτική 22.04.26

Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα

«Η αυτονόητη άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αναδειχθεί όλη η αλήθεια και να πληρώσουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ανδρουλάκης: Προεκλογικά τα μέτρα Μητσοτάκη – Βλέπει τους πολίτες ως πελάτες
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

«Προεκλογικά τα μέτρα Μητσοτάκη», λέει ο Ανδρουλάκης - «Βλέπει τους πολίτες ως πελάτες»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κάποια από τα μέτρα που ανακοίνωσε τα είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ αλλά τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για λαϊκισμό

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λιντς για την 34η αγωνιστική Premier League.

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι για την 34η αγωνιστική Premier League.

Αστέρας-Παναιτωλικός 2-1: Βαθιά ανάσα με ανατροπή και με ήρωα τον Παπαδόπουλο στο 89'
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Αστέρας-Παναιτωλικός 2-1: Βαθιά ανάσα με ανατροπή και με ήρωα τον Παπαδόπουλο στο 89’

Ο Αστέρας ξύπνησε μετά το γκολ του Παναιτωλικού και πέτυχε νίκη-σωτηρίας. Έχασε ευκαιρίες είχε και δοκάρι, ενώ στο 89’ ο Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι του Ρόσα! Ανέβηκε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τον Μερτς
Κόσμος 22.04.26

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τον Μερτς

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένο να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και ζήτησε να κάνουν το ίδιο και οι άλλες χώρες

Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ
On Field 22.04.26

Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ

Ο Άγγλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες παραμονής στον πάγκο των Λονδρέζων από το 2007 και μετά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
O Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακή – κολαστήριο στην Αφρική με τους κρατούμενους να φωνάζουν «ελευθερία» (βίντεο)
Ισημερινή Γουινέα 22.04.26

O Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακή - κολαστήριο στην Αφρική με τους κρατούμενους να φωνάζουν «ελευθερία»

Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακές στην Ισημερινή Γουινέα εν μέσω καταιγίδας, όπου οι κρατούμενοι παραμένουν για χρόνια χωρίς να έχουν πρόσβαση δικηγόρους ή να τηρούνται οι κανόνες του κράτους δικαίου

Moody's Adjusts Greek Bank Outlooks
English edition 22.04.26

Moody’s Adjusts Greek Bank Outlooks

Piraeus Bank, Alpha Bank, and Optima Bank were affirmed with stable outlooks. Eurobank and National Bank of Greece were also affirmed, but their outlooks were revised to negative from stable.

Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει
Ελλάδα 22.04.26

Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει

Τι είδε ο ιατροδικαστής στη σορό του θύματος - Η Αστυνομία εκτιμά ότι ο 40χρονος σκότωσε την άτυχη γυναίκα όταν αυτή έφτασε στο σημείο της συνάντησης χωρίς να προηγηθεί κάποιο άλλο επεισόδιο

ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά
Πράσινη ανάπτυξη 22.04.26

ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά

Η Κομισιόν προτίθεται να χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Έτσι θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσφέρουν «στοχευμένη και προσωρινή» υποστήριξη έως ότου λήξει η κρίση στην ενέργεια.

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
«Εκμετάλλευση» 22.04.26

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς

Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Πόλεμος στην Ουκρανία 22.04.26

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία

Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
On Field 22.04.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
AI 22.04.26

Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση

Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες ανα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

